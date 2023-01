Por qué surgen dudas sobre la nominación al Oscar de Andrea Riseborough

Las nominaciones al Oscar vinieron con sorpresas y quejas 2:21

(CNN) -- Puede que Andrea Riseborough no sea un nombre que le suene mucho al cinéfilo promedio. Pero lo más probable es que tu actor favorito de esa película que tanto te gusta sepa exactamente quién es. Y quieren que gane un Oscar.

Es, francamente, una historia extraña, que comenzó en octubre con el estreno limitado de una película independiente de poca duración llamada To Leslie, que cuenta lo que ocurre cuando una madre soltera gana la lotería y se queda sin dinero. Riseborough interpreta a la protagonista, Leslie, en una actuación ampliamente elogiada por la crítica como uno de los mejores trabajos de su carrera.

La semana pasada, Riseborough fue nominada al Oscar a la mejor actriz, su primera candidatura.

Pero hay dudas sobre su nominación, que se produjo tras una presión muy pública por parte de varias grandes estrellas de Hollywood, como Gwyneth Paltrow y Amy Adams. Ahora, sin mencionar específicamente a Riseborough o a To Leslie, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas afirma que está investigando los procedimientos de la campaña de este año para asegurarse de que no se ha infringido ninguna norma. (Contactar con miembros de la Academia para promocionar una película o presionar para conseguir un premio está prohibido).

Así que apaga las luces y pon música de suspenso. Aquí tienes todo lo que necesitas saber:

To Leslie, aclamada por la crítica, pero no por el gran público

Hasta hace poco, la mayoría de los estadounidenses no habían oído hablar de To Leslie. Estrenada en South by South West en marzo, la película solo recaudó US$ 27.000 en taquilla durante su estreno limitado.

Este mes, eso cambió cuando algunos de los nombres más importantes del cine apoyaron la película. Paltrow elogió la película en Instagram, diciendo que Riseborough debería ganar todos los premios, incluidos "todos los que aún no se han inventado".

Adams organizó una conversación con Riseborough y el director Michael Morris, y calificó la película de "increíble, increíble hazaña cinematográfica".

Kate Winslet, Jennifer Aniston, Edward Norton y Charlize Theron también han apoyado públicamente la película de diversas maneras, mediante proyecciones o debates moderados.

Mientras tanto, en Twitter, otros actores han publicado declaraciones casi idénticas de apoyo a la película, calificándola de "pequeña película con un corazón gigante". Algunos la han comparado con un trabajo de copiar y pegar.

La campaña de Riseborough no es algo nuevo

Aunque una campaña respaldada por un famoso no es estrictamente una campaña popular, la campaña en favor de Riseborough y To Leslie se asemeja a una. Rara vez los famosos apoyan de este modo una película que no protagonizan, por lo que el rápido ascenso de Riseborough es único.

Pero no es la primera vez que un actor intenta públicamente conseguir un Oscar por su cuenta. Hace una década, la actriz Melissa Leo organizó su propia sesión de fotos y sacó sus propios anuncios con el lema "Para su consideración". Leo en ese momento estaba nominada a mejor actriz de reparto por su papel en The Fighter de 2010.

"Todo este proceso de entrega de premios, hasta cierto punto, consiste en prostituirse", declaró a The New York Times en 2011. Leo ganó el premio.

Los observadores de la industria han señalado que la solicitud de votos se hace a menudo para igualar las condiciones, en este caso, para atraer la atención hacia una película de pequeño presupuesto y poco conocida. La diferencia ahora radica en las redes sociales, que hacen público este impulso en lugar de hacerlo a puerta cerrada.

Sin embargo, no todos los actores tienen los contactos de Riseborough. Los críticos de las nominaciones señalaron que Viola Davis (The Woman King) y Danielle Deadwyler (Till), dos actrices negras que se consideraban favoritas, no estaban nominadas al premio. (Ambas películas, además, atrajeron a un público más numeroso en taquilla).

El problema de la diversidad en la Academia lleva mucho tiempo debatiéndose y analizándose. Y aunque Riseborough no tiene la culpa de los desaires, algunos han señalado que la campaña que la respalda demuestra hasta qué punto es una ventaja tener amigos blancos famosos.

La investigación de la Academia da de qué hablar

El viernes, la Academia anunció una "revisión de los procedimientos de campaña en torno a los nominados de este año", según un comunicado obtenido por CNN.

La Academia no mencionó específicamente a Riseborough ni la presión de los famosos a favor de su nominación. Pero muchas personas están conectando esos puntos.

Christina Ricci, estrella de la serie nominada a los Emmy Yellowjackets, calificó la decisión de la Academia de revisar los procedimientos de "muy retrógrada", en una publicación en Instagram que ya fue borrada.

"Parece hilarante que la 'nominación sorpresa' (lo que significa que no se gastaron toneladas de dinero para posicionar a esta actriz) de una actuación legítimamente brillante se encuentre con una investigación", escribió, según Deadline. "¿Así que solo merecen reconocimiento las películas y los actores que pueden permitirse hacer campañas? Parece elitista y exclusivo".

Es difícil saber si la nominación de Riseborough será realmente anulada. Existe un precedente: en 2014, el compositor Bruce Broughton recibió una nominación al Oscar por la canción principal de Alone Yet Not Alone y posteriormente fue descalificado por su campaña.

Independientemente del respaldo de las celebridades, Riseborough se enfrenta a una feroz competencia en la categoría, de la talla de Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) y Cate Blanchett (Tár).

Una cosa es segura: vas a necesitar más palomitas.