PtaZeta, la rapera española que no se cohíbe al hablar de la sexualidad femenina en sus canciones

(CNN Español) -- El año pasado los ojos del mundo musical se posaron en Islas Canarias, España, por la canción de Quevedo con el productor argentino Bizarrap, pero otra oriunda de estas islas está también acaparando las miradas: PtaZeta.

La cantante presentó esta semana su nuevo tema “Tiki Tiki” con la también española Lola Índigo. Se trata de una canción picante y muy sugerente, una característica de la pluma de la canaria.

PtaZeta y la sexualidad en la música

Durante su corta pero fructífera carrera, la rapera ha hablado abiertamente de la sexualidad femenina en sus temas, esto a pesar de las críticas crecientes a las artistas que deciden hablar abiertamente de este aspecto de sus vidas.

Un ejemplo fue Rosalía que fue fuertemente criticada por la canción “Hentai”, o a finales de los años ochenta —y todavía, incluso— cuando a Madonna se le cuestionaba desde sus vestuarios hasta sus letras provocativas.

“Yo escribo fuerte, en el sentido insinuante, sexual, sexy, pero pienso que hasta ahora no he faltado el respeto, no es mi propósito”, dice PtaZeta a Zona Pop CNN en una entrevista vía Zoom.

“Si [en una canción] hablo un poco más de amor o en cuanto al consentimiento de las parejas, siempre intento que sea un mensaje sano, libre, no tóxico”, agrega la cantante.

“Tiki Tiki” no es la excepción a la regla, el tema es un derroche de sexualidad. La canción nació en un campamento de composición en Ámsterdam, cuenta la cantante a través un comunicado de prensa. El tema fue producido por su colaborador habitual DJ Juacko junto a Maki Váez, Distorzion y Nigel Hey.

“Desde hace mucho tiempo quería grabar un tema con Lola ya que es un gran referente musical en España. Cuando pensamos en el concepto de la canción, rápido pensamos en ella por el buen rollo que hay entre las dos”, dice la cantante canaria.

La canción es el segundo lanzamiento de la intérprete este año luego de cerrar el 2022 con un temas como “Mala mala” y “Desacatá” junto a L-Gante.

Lo que busca PtaZeta en sus colaboraciones

PtaZeta es conocida en América Latina, en específico en Argentina, por sus colaboraciones con L-Gante, Nicki Nicole o Bizarrap, con quien también tiene una music session.

La rapera contó a Zona Pop CNN que ella busca que los artistas con los que colabora se alineen con sus valores personales y su visión de ver el mundo.

“Intento que los feats (las colaboraciones) sean igual que yo. Cuando yo veo a alguien que ha dicho cosas que en mí no caben o yo veo que es excesivamente machista, pues no voy a colaborar”, dijo PtaZeta a Zona Pop CNN.

“Yo pienso que si algún día hago un feat y me mandan una cosa que a mí no me gusta o yo siento que a mí como mujer me está faltando el respeto, lo diría, lo recalcaría, que eso no va a salir ahí”, agrega.

Las batallas de gallo e Instagram: los trampolines de su carrera

Se podría decir que la carrera de PtaZeta comenzó gracias a las batallas de gallo, que son las competencias de rap callejero en donde los concursantes improvisan barras y el que tenga las mejores, gana. A estas improvisaciones también se les conoce como el freestyle.

La cantante, que fue siempre de escribir historias y todo lo que le ocurría, vio estas competencias como una oportunidad.

En 2019, PtaZeta comenzó a improvisar hasta que perfeccionó la técnica y usó su pluma para componer sus propios temas. La canaria cuenta que lo que la convenció para seguir este rumbo artístico fue cuando le rapeaba a la gente y le decían que “molaba”.

“Decidí cantar mis canciones más que por las batallas de gallo porque me gustaba componer”, cuenta PtaZeta a Zona Pop CNN.

La musicalidad es un don natural en PtaZeta: conoce de melodías porque es trompetista.

“Siempre la música había estado en mí porque yo toco la trompeta. Siempre había estado en ese rollo de los instrumentos y los sonidos, pero no en esa parte de composición, de interpretar, ni nada”, explica.

Instagram fue una de las plataformas que la ayudó a reventar en la industria musical. “Comencé a subir con mi móvil a Instagram. Todas las semanas subía videos de un minuto rapeando, hasta que un día me topé con Juacko”, dice la cantante.

Juacko es un productor y DJ español quien ha estado detrás de la producción de temas de PtaZeta como “Mami”, el cual explotó a tal nivel que logró estar entre las cinco canciones más escuchadas en España en 2020 y acumular más de 90 millones de reproducciones entre YouTube y Spotify.