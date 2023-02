Beyoncé tiene oficialmente la mayor cantidad de premios Grammy de cualquier artista

Beyoncé se perdió la entrega de su Grammy por estar atrapada en el tráfico 1:16

(CNN) -- Beyoncé ya era una reina, pero ahora es la reina de los Grammy.

Bey acaba de convertirse en la artista más premiada en la historia de los Grammy, con un récord de 32 victorias. El premio que la hizo romper el récord fue el de mejor álbum dance/electrónico, que ganó por su célebre disco "Renaissance".

La multitud se puso de pie para celebrar la victoria de Beyoncé. Agradeció a su difunto tío Johnny, cuyo nombre menciona en la famosa canción "Heated", así como a su esposo y sus tres hijos. También reconoció a los artistas LGBTQ que inspiraron y contribuyeron directamente a “Renacimiento”.

“Me gustaría agradecer a la comunidad queer por su amor y por inventar el género”, dijo.

Beyoncé, la mejor de todos los tiempos

El presentador de los Grammy, Trevor Noah, dijo que la victoria de Bey también resolvió otro asunto: “Finalmente podemos terminar el debate GOAT (mejor de todos los tiempos); ya está, es Beyoncé”, dijo.

Beyoncé tuvo el álbum del verano con "Renaissance", una efervescente oda a la discoteca y la escena del salón de baile de Nueva York en los años 1970 y 1980, una comunidad fundada por personas negras, homosexuales y trans. Cuatro canciones de "Renaissance" fueron nominadas a los premios Grammy este año, y "Break My Soul" obtuvo nominaciones a canción y grabación del año.

Más temprano el domingo, Beyoncé ganó los premios Grammy a la mejor interpretación de R&B tradicional y a la mejor grabación dance/electrónico por "Plastic Off the Sofa" y "Break My Soul", respectivamente. Ganó al menos un premio en ausencia: Noah le dijo a la audiencia que Bey estaba atrapada en el tráfico de camino a la ceremonia, por lo que el legendario guitarrista Nile Rodgers aceptó el premio a la mejor interpretación de R&B, por "Cuff It", en su nombre.

Beyoncé ha acumulado 88 nominaciones a los Grammy a lo largo de su carrera. Ya era la artista femenina más premiada antes del hito del domingo. El director de orquesta Georg Solti ostentaba anteriormente el récord de más premios Grammy ganados por un solo artista.