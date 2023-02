Encuentran en Florida a 2 niños reportados como secuestrados hace casi un año y detienen a su madre, quien no tenía la custodia

(CNN Español) -- Dos niños del estado de Missouri secuestrados hace casi un año fueron encontrados por las autoridades mientras estaban en un supermercado en la zona central de la Florida.

El Departamento de Policía de High Springs informó en un comunicado que los menores fueron encontrados la semana pasada con su presunta secuestradora, que es su madre pero que no cuenta con la custodia legal.

Los agentes dieron con los menores cuando, al revisar las etiquetas de los vehículos en el estacionamiento, se dieron cuenta de que el dueño de uno de ellos era un fugitivo.

La policía identificó a Kristi Gilley como la presunta secuestradora, y la arrestó debido a que pesaba sobre ella una orden judicial por secuestro, que había sido emitida en julio de 2022 y que aún estaba activa.

Gilley y los menores, quienes ahora tienen 11 y 12 años, habían sido vistos por última vez el 15 de marzo de 2022.

La policía dice que logró localizarlos dentro de la tienda mientras supuestamente trataban de ocultar sus identidades, aunque no está claro cómo trataron de hacerlo.

De acuerdo con la Policía de High Springs, Gilley fue arrestada y permanece en la cárcel acusada de secuestro en el condado Clay, de Missouri, al norte de Kansas.

Los menores están bajo custodia del Departamento de Niños y Familias de la Florida, una agencia estatal que se encarga de cuidar a los niños y protegerlos del maltrato y la negligencia.

Hasta el momento, se desconoce por qué Gilley no tenía la custodia de los niños o si enfrentará otros cargos. El Departamento de Policía dijo a CNN que desconocen si la acusada tiene un abogado y que por ahora no tienen más que informar. Gilley aún no ha sido presentada ante una corte, por lo que se desconoce cómo se declara.