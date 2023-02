SpaceX lanzó un deportivo Tesla al espacio hace cinco años. ¿Dónde está ahora?

Esta foto de distribución del 8 de febrero de 2018 de SpaceX muestra el roadster Tesla después de que se lanzó encima de un cohete Falcon Heavy con un conductor ficticio llamado "Starman". Crédito: SpaceX/Getty Images

(CNN) -- Ya ha pasado media década desde que SpaceX estuvo en boca de todos por su decisión de lanzar el Tesla Roadster personal de Elon Musk al espacio exterior, enviando el vehículo deportivo en un viaje sin fin a la naturaleza cósmica, donde se espera que permanezca durante milenios.



Ahora este lunes 6 de febrero, el deportivo de color cereza celebra oficialmente haber estado en el espacio durante exactamente cinco años.

En el momento de su aniversario, los datos estimados indican que había completado unas tres vueltas y cuarto alrededor del Sol y se encontraba a unos 327 millones de kilómetros de la Tierra, según el sitio web de seguimiento whereisroadster.com.

El roadster ha recorrido más de 4.000 millones de kilómetros en el espacio, en su mayor parte a través de un vacío estéril. Sin embargo, en 2020, el vehículo realizó su primer acercamiento a Marte, pasando a 8 millones de kilómetros del planeta, o unas 20 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

Sin embargo, es difícil decir con certeza absoluta dónde se encuentra el vehículo, o determinar si sigue intacto, ya que es posible que haya sido abollado o destruido por un meteoroide o erosionado hasta quedar irreconocible por la radiación. No ha habido ninguna observación directa del roadster desde 2018, en las semanas inmediatamente posteriores a su puesta en órbita a bordo de un cohete Falcon Heavy de 1,3 millones de kilogramos. Los datos actuales se basan únicamente en estimaciones calculadas de la trayectoria del vehículo.

Los astrónomos no tienen mucho incentivo para seguir activamente el auto, ya que no ofrece mucho valor científico.

En última instancia, el Tesla estaba destinado a servir como una "carga útil ficticia" desechable para la primera misión del Falcon Heavy en febrero de 2018, un lanzamiento que incluso Musk había predicho que solo tendría una probabilidad de éxito del 50%.

Pero, después de todo, el lanzamiento se realizó sin problemas. Y el vehículo ha estado dando vueltas alrededor del Sol desde entonces, tomando una trayectoria oblonga que oscila tan lejos como la trayectoria orbital de Marte y tan cerca del Sol como la órbita de la Tierra.

A partir de este lunes, la trayectoria del vehículo se cruzó con la trayectoria de Marte, aunque el planeta en sí estaba en el lado opuesto del Sol.

Antes de su lanzamiento en 2018, SpaceX cargó el vehículo con varios guiños a elementos de la cultura popular.

Detrás del volante había un maniquí vestido con un traje espacial, apodado Starman, y en el salpicadero, un letrero que decía "Don't Panic", una referencia a la famosa historia de ciencia ficción "The Hitchhiker's Guide to the Galaxy". También había un dispositivo de almacenamiento de datos cargado con las obras del escritor de ciencia ficción Isaac Asimov y una placa con los nombres de miles de empleados de SpaceX.

Musk dijo en el momento del lanzamiento que esperaba que algún día los humanos establecieran asentamientos en otros planetas del sistema solar, una vieja fantasía de Musk que también sustenta la misión declarada de SpaceX de colonizar Marte. Cuando eso ocurra, Musk dijo que espera que sus "descendientes puedan llevar el roadster a un museo".

Por ahora, sin embargo, no es probable que el roadster pase cerca de otro planeta hasta 2035, cuando volverá a rozar Marte. Luego hará dos pasadas a pocos millones de kilómetros de la Tierra en 2047 y 2050, según datos de la NASA.

Un artículo académico de 2018 también estimó que las probabilidades de que colisione con la Tierra en los próximos 15 millones de años rondan el 22%. Las probabilidades de que choque contra Venus o el Sol son del 12% cada una.

Si el auto se estrella finalmente contra la Tierra, tendremos que esperar que se haga pedazos al chocar contra la densa atmósfera. (En realidad, los objetos espaciales que chocan contra la Tierra son bastante comunes y suelen quemarse en la atmósfera durante su entrada. Rara vez impactan en zonas pobladas).

Para controlar la ubicación prevista del roadster, éste tiene su propia entrada en la base de datos Horizons de la NASA, que sigue todos los "cuerpos" del sistema solar, incluidas las sondas de exploración, los planetas, las lunas, los cometas y los asteroides. El Tesla figura como objeto -143205, "SpaceX Roadster (nave espacial) (Tesla)".

Para ver una simulación de la órbita del Tesla (basada en los datos de Horizons), visita OrbitSimulator.com y busca "roadster".