¿Te sientes estafado en San Valentín? Las populares cajas de chocolates se ven grandes, pero tienen más plástico que nunca

Inflación merma celebración del Día de San Valentín en México 3:38

(CNN) -- Al llegar el Día de San Valentín, también llega el frenesí anual por comprar o regalar las clásicas cajas de chocolate Russell Stover y Whitman's Sampler que en Estados Unidos cuestan menos de US$ 12 aproximadamente en las tiendas Walgreens, CVS, Walmart y Target.

Pero los compradores pueden sentirse decepcionados este año al abrir esas grandes cajas rojas o rosadas en forma de corazón, según un defensor del consumidor. Eso se debe a que el empaque es engañoso, dijo Edgar Dworsky, ex fiscal general adjunto en Massachusetts, quien es editor del sitio web ConsumerWorld.org.

A veces hay apenas pequeños dulces adentro, dijo.

Dworsky dijo que su investigación muestra que las cajas de gran tamaño engañan a los consumidores haciéndoles creer que hay más chocolate adentro cuando no es así.

Los organismos de control del consumidor tienen un nombre para la táctica, llamado "relleno de holgura", y no está permitido por la ley federal. Los reguladores juzgan si un producto está vacío comparando la capacidad del paquete con la cantidad de producto que realmente contiene, dijo. Luego, determinan si el espacio adicional que contiene no es funcional y no tiene un propósito legítimo, como proteger el producto.

Esto es diferente del fenómeno de "inflación por contracción", una práctica de empaque de productos que generalmente se activa cuando aumenta la inflación y los costos de las empresas. Para contener esos costos, las empresas colocan los productos en envases que parecen más pequeños, más livianos y decorados con colores menos llamativos.

Dworsky dijo que un lector lo alertó sobre las cajas de chocolate hace unos días y le envió evidencia de una caja de muestra de chocolate de Whitman en forma de corazón.

La caja, de 9,3 pulgadas de ancho y 10 pulgadas de alto, tenía un peso neto de 5,1 onzas. “Ese es un tamaño bastante decente”, dijo Dworsky. Pero cuando se abrió la caja, tenía 11 piezas de chocolate adentro.

Entonces, Dworsky compró algunas de las cajas de Whitman de este año (con un precio de US$ 7,99 cada una) y quitó todo el material de empaque interior y las inserciones. “Las piezas de chocolate solo llenaron un tercio de la caja”.

Dworsky no tenía evidencia de que las marcas realmente estén escatimando en chocolates en comparación con años anteriores. Pero CNN encontró una caja de dulces con forma de corazón de Russell Stover, con fecha de caducidad del 10 de junio de 2006 y guardada como recuerdo por uno de nuestros empleados, del mismo tamaño, 9 pulgadas de ancho por 10 pulgadas de alto.

Contó con 24 piezas.

Dworsky también encontró un corazón Russell Stover de 5,1 onzas con nueve piezas de chocolate adentro. “Es casi el doble del tamaño de la caja Russell Stover de 4 onzas, que tiene siete piezas”, dijo.

“Imagina ser el destinatario de la caja más grande. Si se lo das a tu amor en el Día de San Valentín, piensan que es una caja grande de chocolate de tamaño decente, pero solo tiene nueve piezas”, dijo. "Es horrible."

Ambas marcas revelan en sus cajas el peso y el número aproximado de dulces que contienen. La compañía de chocolate suiza Lindt & Sprüngli, propietaria de las marcas Russell Stover, Whitman's y Ghirardelli, remitió las solicitudes de comentarios a Russell Stover Chocolates.

Russell Stover Chocolates dijo que "funciona para indicar claramente a nuestros clientes lo que se incluye en nuestro empaque".

“Esto incluye compartir el peso del producto y cuántas piezas hay en todos nuestros chocolates en caja para el Día de San Valentín”, dijo Patrick Khattak, vicepresidente de marketing de la marca, en un correo electrónico a CNN Business.

Los reguladores han perseguido a los fabricantes de chocolate en el pasado por los llamados envases engañosos. Los fiscales de distrito de California presentaron una demanda en 2019 contra Russell Stover y Ghirardelli por supuestamente usar fondos falsos y otras tácticas engañosas en algunas cajas y bolsas de chocolate, haciendo que el empaque pareciera más lleno de lo que realmente estaba.

Los fiscales también acusaron a Ghirardelli de usar menos cacao en sus productos de lo que anuncian.

Los fiscales, que incluían al fiscal de distrito de Santa Cruz, resolvieron el caso con un acuerdo y las empresas pagaron una multa de US$ 750.000 sin admitir ningún delito, pero acordaron realizar cambios en el embalaje.

Edward Browne, asistente del fiscal de distrito en Santa Cruz, dijo que investigará este ejemplo reciente de empaque potencialmente engañoso por parte de las empresas. Dijo que Dworsky lo había contactado acerca de su informe sobre las cajas de chocolate de Russell Stover y Whitman.

“Es lamentable que esta situación continúe. También es decepcionante”, dijo Browne a CNN. “Echaremos un vistazo y veremos si las empresas están aprovechando alguna excepción a la ley. Se han agregado muchas excepciones desde nuestro caso en 2019 y se comen la regla”.