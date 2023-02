Subway revela que está explorando su venta

Subway estudia usar albóndigas sin carne 1:01

Nueva York (CNN) -- Subway, una de las marcas de comida rápida más reconocidas del mundo, confirmó que está a la venta.

La compañía de 58 años señaló en un comunicado este martes que sus accionistas están “explorando una posible venta” y que contrató a J.P. Morgan para ayudar a realizar el proceso. Subway advirtió que "no hay indicios ni de plazos ni garantía de que se producirá una venta". En ese sentido, añadió no tiene la intención de hacer más comentarios públicos hasta que termine el proceso.

El anuncio ocurre un mes después de que The Wall Street Journal reportara la noticia de que la cadena estaba evaluando una venta. No se anunció un precio en el comunicado de Subway, pero el periódico dijo que podría estar valorado en más de US$ 10.000 millones.

De lograrse, este sería uno de los mayores acuerdos en el sector de la comida rápida desde que Inspire Brands compró Dunkin’ por US$ 11.300 millones en octubre de 2020.

Fortalecido con un menú renovado, reforma de tiendas y crecimiento internacional, Subway se ha recuperado en los últimos años. La empresa privada dijo recientemente que las ventas en sus tiendas de Norteamérica que llevan al menos un año abiertas aumentaron un 7,8% en 2022 en comparación a 2021, lo que, según Subway, superó sus proyecciones en más de US$ 700 millones (no reveló cifras específicas).

El crecimiento digital también fue un aspecto destacado para la empresa, con ventas realizadas a través de su aplicación o servicios de terceros que se duplicaron en comparación con 2021. Su presencia internacional también creció con la apertura de más de 750 restaurantes el año pasado, lo que ayudó a que sus ventas globales en la misma tienda crecieran un 9,2% año tras año.

Este año, se lanzarán nuevas rebanadoras de carne en todas sus tiendas, un cambio radical con respecto a su método anterior de envío de carne precortada a los lugares.

“Fuimos uno de los pocos, si no los únicos, que no rebanaban en el restaurante. No solo le da al visitante una mejor percepción de ver la carne agradable y esponjosa, sino que ahorramos mucho dinero ya que estábamos pagando mucho dinero para que la cortaran en rodajas”, dijo anteriormente a CNN el CEO de Subway, John Chidsey.

Los ahorros de costos se reinvertirán en los próximos cambios en el menú, cuyo lanzamiento está programado para este verano.