Al menos 3 muertos y 5 heridos por tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan

(CNN) -- Al menos tres personas murieron y otras cinco resultaron heridas después de un tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan (MSU, por sus siglas en inglés), dijo la policía.

Las tres personas que murieron y las cinco que resultaron heridas en el tiroteo son estudiantes de la Universidad Estatal de Michigan. El subjefe interino de la policía de la Universidad Estatal de Michigan Chris Rozman dijo que se darán a conocer los nombres de los estudiantes más tarde este martes.

Un sospechoso murió presuntamente de una herida de bala autoinfligida después del tiroteo. La policía lo identificó como Anthony Dwayne McRae, de 43 años.

"Estamos preparados para divulgar el nombre de la persona que cometió estos homicidios", dijo Chris Rozman, subjefe interino de policía y seguridad pública de MSU este martes, en una conferencia de prensa.

"Su nombre es Anthony, su apellido es McRae", dijo Rozman. "Anthony Dwayne McRae, es un hombre de 43 años".

Además, añadió que fue ejecutada una orden de allanamiento “en una residencia que estaba conectada con el sospechoso”.

Rozman dijo que desconocen los motivos de McRae, pero afirmó que están investigando sus antecedentes.

“En este momento no tenemos absolutamente ninguna idea de cuál fue el motivo”, dijo. “Podemos confirmar que el sospechoso de 43 años no estaba afiliado a la universidad. No era un estudiante, miembro de la facultad, personal de las instalaciones, actual o en el pasado. Entonces eso es lo que estamos tratando de entender”.

“No tenemos una respuesta, y esa es la pura verdad”, dijo.

En el pasado, McRaese se declaró culpable por portar un arma de fuego. Según los antecedentes penales de Michigan, Anthony Dwayne McRae fue arrestado en junio de 2019 por el Departamento de Policía de Lansing y acusado de un delito grave por portar un arma oculta sin permiso.

En noviembre de ese año, se declaró culpable de un delito menor por posesión de un arma de fuego cargada en un vehículo y fue sentenciado a un año de libertad condicional, según los registros judiciales del condado de Ingham. Los registros indican que el acuerdo de culpabilidad incluyó la entrega de un arma a McRae, aunque no hubo más detalles disponibles de inmediato.

McRae fue dado de baja de la libertad condicional en mayo de 2021, según muestran los registros judiciales.

El hospital EW Sparrow atiende a cinco víctimas del tiroteo en su sala de emergencias, dijo un portavoz a CNN. No dió información sobre la gravedad de sus lesiones.

Todas las clases, las actividades de atletismo y las actividades relacionadas con el campus en MSU se cancelan por 48 horas, dijo la policía de MSU mientras los agentes con equipo táctico llegaban a la universidad. “Por favor, NO vengan al campus mañana”, dijeron.

La policía reportó disparos cerca de Berkey Hall en el campus de East Lansing alrededor de las 8:30 pm ET y envió un mensaje en Twitter a la comunidad del campus: "Por favor, resguárdense inmediatamente".

Aproximadamente una hora más tarde, la policía del campus dijo: “Se ha informado de otro tiroteo en IM East”.

“Parece que solo hay un sospechoso en este momento”, dijo la policía de MSU.

IM East es un gimnasio del campus a un kilómetro de distancia de Berkey Hall, donde la policía informó por primera vez que se escucharon disparos.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, fue informada sobre el tiroteo en la universidad.

“Me han informado sobre el tiroteo en la Universidad Estatal de Michigan. La Policía del Estado de Michigan junto con @msupolice, la policía local y los socorristas están en el terreno. Abracemos a la comunidad espartana esta noche. Mantendremos a todos actualizados a medida que sepamos más”, tuiteó la gobernadora.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Detroit también tuiteó que estaba “respondiendo a un atacante activo” en la universidad, en el momento del ataque.

Agentes especiales del FBI también respondieron ante el ataque, le dijo a CNN un portavoz de la oficina del FBI en Detroit.

Alrededor de las 10:10 p.m., la policía tuiteó que Berkey Hall y otros edificios del campus habían sido despejados, incluidos Brody Hall, Snyder/Phillips Hall, Mason Hall, Abbot Hall, Landon Hall y MSU Union.

La estudiante de MSU, Nithya Charles, le dijo a CNN que se había refugiado en un salón en Campbell Hall, el sindicato de estudiantes del campus, en el lado norte del campus.

“No sabemos mucho”, le dijo Charles a Erin Burnett de CNN, explicando que se había refugiado con unas 30 personas más. Ella dijo que ella no escuchó ningún disparo, pero que algunos de sus compañeros sí los escucharon.

“Obviamente, todos están un poco estresados, pero ahora parecen estar tranquilos”, dijo Charles.