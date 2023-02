Descarralamiento de un tren con químicos en Ohio: qué impacto tendría a largo plazo y otros puntos clave

¿Qué pasó con el tren que descarriló en Ohio y los gases tóxicos que produjo? 3:15

(CNN) -- Semanas después de un gran descarrilamiento de tren y una explosión controlada de sustancias químicas en East Palestine, Ohio, las autoridades habilitaron el regreso de los residentes a sus hogares. Pero quedan muchas preguntas sobre cómo descarriló el tren y cuál podría ser la exposición química persistente en el aire y el agua de los residentes.

Los descarrilamientos de trenescon productos tóxicos no ocurren con mucha frecuencia, pero pueden tener graves consecuencias para la salud humana y ambiental cuando ocurren. Aquí hay algunas preguntas comunes, respondidas.

¿Por qué se transportan materiales peligrosos en un tren?

Los ferrocarriles de Estados Unidos transportan muchos productos químicos. Los trenes de carga movieron 2,2 millones de vagones de productos químicos en 2021, según la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses.

Esto se debe en gran parte a que los ferrocarriles se consideran el modo de transporte más seguro para transportar grandes cantidades de materiales peligrosos, incluidos productos químicos, durante largas distancias por todo el país, según la Administración Federal de Ferrocarriles.

El sitio web de la agencia dice que los accidentes ferroviarios que resultaron en la liberación de materiales peligrosos causaron solo 14 muertes entre 1994 y 2005, mientras que 116 muertes resultaron del derrame de materiales peligrosos después de accidentes de carretera en el mismo período de tiempo.

Aún así, debido a que los trenes están cruzando las fronteras estatales, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, dijo que estaba preocupado por la falta de información que tienen los estados individuales sobre lo que transportan los vagones.

Durante una conferencia de prensa este martes, DeWine dijo que el tren de Norfolk Southern que descarriló no estaba categorizado como un tren con materiales altamente peligrosos, lo que significa que el ferrocarril no estaba obligado a notificar a los funcionarios estatales sobre los productos químicos que contenían los vagones.

“Si esto es cierto, y me han dicho que es cierto, esto es absurdo”, dijo DeWine. “Deberíamos saber cuándo tenemos trenes que transportan materiales peligrosos que pasan por el estado de Ohio”.

DeWine instó al Congreso a considerar actualizar los códigos de peligro para los trenes para que los estados tengan más información.

¿Con qué frecuencia ocurren este tipo de incidentes?

El ferrocarril ha sido durante mucho tiempo el método predeterminado para transportar materiales peligrosos a granel.

“Es el modo de transporte que es capaz de mover grandes cantidades”, dijo a CNN el portavoz de la Administración Federal de Ferrocarriles, Warren Flatau. “Estas mercancías no se pueden mover por tubería; la alternativa es trasladarlos en camión por las carreteras, lo que no se ve con buenos ojos”.

Aunque las estadísticas federales y de la industria muestran que el ferrocarril es una forma más segura de transportar materiales peligrosos que el camión o el avión, aún ocurren derrames y fugas.

USA Today analizó 10 años de informes federales de incidentes ferroviarios y encontró más de 5.000 incidentes de derrames o fugas de materiales peligrosos de trenes que estaban en tránsito o detenidos en patios ferroviarios. En 2022, las compañías ferroviarias informaron sobre 330 derrames o fugas de materiales peligrosos, de los cuales solo seis causaron lesiones.

Sin embargo, el análisis de USA Today encontró que otras formas de transporte son mucho más propensas a las fugas: “Por cada fuga ferroviaria reportada el año pasado, hubo dos en aviones y 67 en carreteras”.

Los datos de la Administración Federal de Ferrocarriles proporcionados a CNN mostraron 149 incidentes en los que se liberaron materiales peligrosos de trenes en movimiento durante la última década.

Es importante tener en cuenta que los datos federales están siendo autoinformados por las compañías de trenes, lo que dificulta verificar que toda la información sea precisa.

Los derrames más grandes ocurren cuando los trenes descarrilan. En 2018, un tren de Norfolk Southern descarriló en Pittsburgh, derramó una carga de enjuague bucal y liberó “un olor fuerte”, según un comunicado de prensa de la ciudad. La preocupación también aumentó después de que la administración Trump permitió que el ferrocarril transportara gas natural líquido altamente explosivo, una regla que la administración Biden detuvo el año pasado.

“El problema real es el riesgo de descarrilamiento y explosión”, dijo Kimberly Garrett, investigadora y experta en PFAS de la Universidad Northeastern. “Si el gas natural tuviera un descarrilamiento como el del cloruro de vinilo, sería devastador”.

¿Cómo miden los funcionarios el daño y el impacto?

Los funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de Ohio han estado realizando pruebas de aire, suelo y agua desde la explosión controlada de los productos químicos dentro de los vagones.

Hasta este martes, la EPA informó que había evaluado el aire interior en 396 hogares en el área, y faltan aún 100 hogares. La agencia también ha proyectado el aire de las escuelas locales y una biblioteca. También ha probado las vías fluviales locales varias veces después de que se liberara una columna de contaminación en ellas.

La EPA dijo este martes que se derramaron sustancias químicas en las vías fluviales locales que conducen al río Ohio, pero que gran parte estaba contenida. Una columna inicial de productos químicos que se derramó en la vía fluvial había llegado al río Ohio, pero las autoridades dijeron que existen en una concentración muy baja y están trabajando con las instalaciones de agua en una filtración mejorada para que no pasen a los clientes de agua.

Dicho esto, la EPA y los funcionarios del estado de Ohio instaron a los residentes de East Palestine a continuar bebiendo agua embotellada por ahora.

Si bien la mayor parte de la conferencia de prensa de este martes se centró en los compuestos orgánicos volátiles (sustancias químicas que se encuentran en los productos domésticos comunes), existen otros tipos de sustancias químicas que se liberaron en el derrame que no se difunden tan fácilmente, según Andrew Whelton, profesor de la Universidad de Purdue y experto en desastres, química ambiental y calidad del agua.

Whelton le dijo a CNN que la EPA también debería continuar monitoreando los compuestos orgánicos semivolátiles, que son más persistentes y se detectaron en las vías fluviales locales después del descarrilamiento.

“Debido a su tamaño, no vuelan tan fácilmente”, dijo Whelton. “Les gusta adherirse a la tierra y otros materiales. La pregunta es, ¿qué tan contaminado está el arroyo y qué harán para remediarlo?

Si los animales se están muriendo, ¿qué significa eso para los humanos?

El derrame químico causó graves estragos en la vida acuática local: alrededor de 3.500 peces de 12 especies murieron a causa de la contaminación del agua arrastrada por arroyos y ríos.

Los informes anecdóticos de mascotas y pollos que mueren aún no han sido confirmados por los funcionarios. Mary Mertz, directora del Departamento de Recursos Naturales de Ohio, dijo este martes que no hay evidencia de que las especies no acuáticas hayan sido afectadas por el derrame.

Los compuestos orgánicos volátiles liberados por la explosión controlada pueden causar síntomas que incluyen dolor de cabeza, dolor de garganta e irritación de la nariz y los ojos, de los que se han quejado algunos residentes de East Palestine. Sin embargo, el director de Salud del estado de Ohio, el Dr. Bruce Vanderhoff, dijo que la calidad del aire no parece estar detrás de las muertes de animales reportadas cerca del descarrilamiento.

“Las anécdotas son desafiantes porque son anécdotas”, dijo Vanderhoff. "Todo lo que hemos recopilado hasta ahora realmente apunta hacia mediciones muy bajas, si es que son".

Vanderhoff les dijo repetidamente a los residentes en East Palestine que usaran agua embotellada hasta que se completaran las pruebas en su fuente de agua. Dijo que es especialmente importante usar agua embotellada para las personas que están embarazadas, amamantando o preparando fórmula infantil.

¿Qué implica la limpieza?

La EPA de Ohio y los funcionarios estatales han hecho varias cosas diferentes para tratar de contener la contaminación del derrame químico. Las cuadrillas colocaron barreras de contención de petróleo en las vías fluviales y airearon el suelo y el agua contaminados.

Las cuadrillas excavaron y retiraron casi 380 metros cúbicos de “material impactado con cloruro de vinilo”, incluida la tierra, según Kurt Kollar, el coordinador en el lugar de la Oficina de Respuesta a Emergencias de la EPA de Ohio. La EPA también está bloqueando zanjas alrededor de la tierra contaminada para que no contamine más el agua.

La EPA también dijo que ha recolectado y almacenado casi un millón de galones de agua en contenedores. Las autoridades dijeron que la columna de contaminación inicial fluyó hacia el río Ohio, pero dado que ese río es muy grande, "es un cuerpo de agua que puede diluir los contaminantes con bastante rapidez", dijo Tiffany Kavalec, jefa de la División de Agua Superficial en el EPA de Ohio.

En cuanto al agua potable, Kavalec dijo que las instalaciones de tratamiento de agua deberían poder eliminar los niveles bajos restantes de compuestos orgánicos volátiles en el agua, y que el agua finalmente será segura para beber.

¿Cuáles son los posibles impactos a largo plazo?

Además de los productos químicos que los funcionarios dicen que deberían descomponerse con la aireación y el tratamiento del agua, los funcionarios ambientales también deben realizar pruebas de sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), una clase de productos químicos de larga duración y potencialmente más preocupante que se usa para apagar incendios químicos.

El PFAS generalmente se encuentra en sartenes antiadherentes y en algunas espumas para combatir incendios. Los funcionarios de la EPA dijeron el martes que aún no habían analizado el agua para detectar PFAS, pero que comenzarían a trabajar en ello.

Mientras que otras sustancias químicas pueden descomponerse con la exposición a la luz solar, el aire y el agua, “las PFAS no se descomponen de forma natural”, dijo Garrett a CNN. Los productos químicos también se han relacionado con niveles más altos de algunos tipos de cáncer.

“La migración de PFAS río abajo sería mi mayor preocupación”, dijo Garrett.