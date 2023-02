Una huella de dinosaurio sin precedentes aparece en la costa de Yorkshire

Hallaron una gigantesca huella dejada por un dinosaurio hace 166 millones de años en la costa de Yorkshire, en el Reino Unido. Crédito: Marie Woods/Universidad de Manchester

(CNN) -- Es probable que un gigantesco dinosaurio carnívoro descansara o se agazapara en Yorkshire hace 166 millones de años, clavando profundamente sus patas en el suelo. La colosal criatura dejó tras de sí una huella sin precedentes descubierta recientemente a lo largo de la "Costa de los Dinosaurios" del Reino Unido.



La huella jurásica, que mide casi un metro de largo, es la mayor de este tipo hallada en el condado de Yorkshire.

A lo largo de los años se han recuperado miles de huellas de dinosaurio y muchos fósiles en la costa de Yorkshire. Pero este descubrimiento fue realizado en abril de 2021 por la arqueóloga local Marie Woods mientras paseaba por la costa.

"No podía creer lo que estaba viendo, tuve que corroborar", dijo Woods en un comunicado. "He visto algunas huellas más pequeñas cuando salía con amigos, pero nada como esto. Ya no puedo decir que 'los arqueólogos no se dedican a los dinosaurios'".

Woods es coautora de un estudio que describe la huella y que se publicó este martes en la revista académica Proceedings of the Yorkshire Geological Society.

Woods se puso en contacto con el paleontólogo Dean Lomax, científico visitante honorario de la Universidad de Manchester, para conocer su opinión sobre lo que había encontrado en la bahía de Burniston, a unos 5 km al norte de Scarborough. Justo el día anterior, Lomax había compartido una imagen de una huella de dinosaurio hallada en la misma zona en 2006.

"Marie se puso en contacto conmigo mientras estaba en la playa, con el fósil delante", dijo Lomax, coautor del estudio y autor de "Dinosaurs of the British Isles".

"Al principio, para ser totalmente honesto, pensé que se trataba de algún tipo de broma", dijo por correo electrónico. "El hecho de que Marie saliera y viera esto en la playa me parecía imposible. Además, Marie es arqueóloga, y ella y yo siempre hemos bromeado con que algún día hará un descubrimiento paleontológico asombroso".

Rara prueba de dinosaurios del Jurásico

La huella de tres dedos es una de las seis únicas halladas en la zona, y la primera se encontró en 1934.

"Este importante descubrimiento es una prueba más de que los gigantes carnívoros habitaron esta zona durante el Jurásico", afirma John Hudson, autor principal del estudio y geólogo local. "El tipo de huella, combinado con su edad, sugiere que fue hecha por un feroz dinosaurio parecido al Megalosaurus, con una posible altura de cadera de entre 2,5 y 3 metros".

El Megalosaurus fue el primer dinosaurio oficial del mundo, nombrado en 1824 luego del descubrimiento de unos huesos en el condado de Oxfordshire, en Inglaterra, según Lomax

Este dinosaurio carnívoro, uno de los mayores depredadores de su época, tenía un gran cráneo armado con dientes afilados y aserrados, y su cuerpo alcanzaba de 8 a 9 metros de longitud.

Preocupados por la posibilidad de que la huella se erosionara más si se dejaba en la costa, el equipo se encargó de trasladarla de forma segura. Los coleccionistas de fósiles Mark, Aaron y Shae Smith recogieron cuidadosamente la huella y la donaron al Museo y Galerías de Scarborough.

"Estamos increíblemente agradecidos con Mark, Aaron y Shae por rescatar este importante espécimen y garantizar que se salvara para la ciencia", declaró Lomax. "Ahora que el espécimen ha sido estudiado, hay planes en marcha para que se exponga al público, para despertar la imaginación de la próxima generación de cazadores de fósiles".

Hudson y Lomax pudieron estudiar la huella en detalle una vez trasladada, lo que permitió a los investigadores conocer mejor al dinosaurio que dejó la impresión. El dúo analizó la forma de la huella, el número de dedos y las marcas de garras, así como las impresiones hechas por la piel del dinosaurio.

"La característica más intrigante de nuestra huella es una larga porción conservada en la parte posterior del pie, que es una impresión de lo que llamamos el metapodio", dijo Lomax.

"Su presencia podría sugerir que nuestro gran carnívoro se puso en cuclillas sobre el barro antes de levantarse y alejarse. Es divertido pensar que este dinosaurio bien podría haber estado paseando por una llanura costera fangosa una tranquila tarde de domingo en el Jurásico".

Hudson y Lomax también colaboraron en el estudio con el geólogo Dr. Mike Romano, miembro emérito de la facultad de la Universidad de Sheffield. Romano ha recogido y estudiado cientos de huellas de dinosaurio a lo largo de la costa de Yorkshire durante las dos últimas décadas. En la zona se han identificado unos 25 tipos diferentes de huellas de dinosaurio.

"La costa este de Yorkshire es conocida como la Costa de los Dinosaurios por muy buenas razones", dijo Romano en un comunicado.

"Aunque estos distintos tipos no representan necesariamente el mismo número de dinosaurios diferentes, sí indican un ecosistema diverso de animales, tanto carnívoros como herbívoros, que vagaban por la llanura costera y el complejo (fluvial) del Jurásico hace unos 160-175 millones de años. Las huellas también nos permiten interpretar su comportamiento. Así, tenemos registros de dinosaurios que caminaban, corrían y nadaban".

Una vez concluidos los trabajos sobre la huella fosilizada, se expondrá al público, entre otros lugares, en el Museo Rotunda de Scarborough Museum and Galleries.