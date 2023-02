El expresidente de EE.UU., Jimmy Carter, comenzará a recibir cuidados paliativos

(CNN) -- El expresidente estadounidense Jimmy Carter comenzará a recibir cuidados paliativos, según un comunicado del Centro Carter publicado este sábado.

“Después de una serie de breves estadías en el hospital, el expresidente estadounidense Jimmy Carter decidió hoy pasar el tiempo que le quede en casa con su familia y recibir cuidados paliativos en lugar de una intervención médica adicional. Tiene todo el apoyo de su familia y su equipo médico”, dice el comunicado.

Uno de los nietos de Carter dijo que visitó a sus abuelos este viernes, un día antes de que anunciaran que el expresidente ingresaría a cuidados paliativos. “Están en paz y, como siempre, su hogar está lleno de amor”, tuiteó Jason Carter, quien es exsenador del estado de Georgia.

I saw both of my grandparents yesterday. They are at peace and—as always—their home is full of love. Thank you all for your kind words https://t.co/9rhG61sZEV

— Jason Carter (@SenatorCarter) February 18, 2023