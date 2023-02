Putin, tras un año de la invasión: ¿cuánto le puede costar la guerra en Ucrania?

(CNN Español) -- Cuando el 24 de febrero de 2022 fuerzas militares rusas entraban en Ucrania como parte de una invasión a gran escala, el presidente Vladimir Putin advertía públicamente a aquellos que podían sentirse tentados a intervenir a favor de esa república exsoviética.

Un año después, su decisión ha provocado la mayor respuesta militar internacional conjunta contra una potencia desde la Segunda Guerra Mundial.

Además, Putin se ve obligado a enfrentar sus propios errores militares, como el de no prever la capacidad de Ucrania para defenderse.

"La inteligencia rusa falló en determinar las capacidades de más probable opción de Ucrania porque no previó que le iba a hacer la guerra mixta de acciones regulares e irregulares. Y esto obedeció a la forma autocrática, dictatorial y agresiva de Putin para dirigir sus tropas y para dirigir la guerra", dijo a CNN en Español el coronel retirado del Ejército de Colombia Luis Alberto Villamarín.

Apenas unos días antes del primer aniversario de la invasión, Putin dijo que su país simplemente se defiende. Lo afirmó en un acto conmemorativo de los 80 años de la Batalla de Leningrado contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Nazis que él identifica con el actual gobierno de Ucrania.

"Ahora, desafortunadamente, vemos la ideología del nazismo, ya en su moderno disfraz, moderna manifestación, que de nuevo crea una amenaza directa a la seguridad de nuestro país. Estamos forzados una y otra vez a repeler la agresión del colectivo de Occidente", dijo el 2 de ferbero.

¿Calculó mal Putin el costo de la invasión?

Ocho meses después del inicio de la invasión, cuando Putin se da cuenta de que no es un paseo militar como fue la anexión de Crimea en 2014, y que Kyiv resiste y contraataca, entonces su discurso se radicaliza, e incluso llega a amenazar con el uso de armas nucleares en caso de que la guerra contra Ucrania pusiera en riesgo a Rusia.

Tras esta amenaza, algunos expertos se preguntaron por el estado de la salud mental de Putin. Se estudiaban sus apariciones públicas, sus palabras, se preguntaban por qué inició una guerra que puede poner en peligro su régimen.

No se sabe a ciencia cierta cuál es el estado de salud física y mental de Putin, de 70 años, y a raíz de la invasión se ha especulado sobre el tema.

Marco Bettocchi, psicólogo clínico especialista en lenguaje corporal contactado por CNN analizó sus gestos, por ejemplo cuando Putin ordenó poner en alerta a la fuerza de disuasión nuclear rusa. "Lo que menos controla de su comunicación no verbal es la respiración. Acá la emoción corresponde una respiración diferente, y en su último video, donde está amenazando, donde está diciendo que va a haber graves consecuencias, su comunicación es como de víctima, diciendo: usted me está obligando a hacer lo que estoy haciendo y va a haber graves consecuencias, yo no seré responsable de estas consecuencias", explicó.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha descrito a Putin como un actor racional pero que cometió un error de cálculo. "Creo que Vladimir Putin se encuentra en una increíble y difícil posición y lo que me parece es que su única herramienta disponible es brutalizar a los ciudadanos de Ucrania, tratando de intimidarlos para que se rindan, y ellos no lo están haciendo", dijo al respecto el 19 de octubre de 2022.

¿Cómo puede evolucionar la situación para Putin?

Pero, ¿qué factura le puede pasar la invasión a Putin si Ucrania sigue resistiendo y Rusia no deja de perder territorio conquistado? "Una de las posibilidades es que haya un golpe de Estado en Rusia y la otra, que haya una revolución. La situación se va a poner muy difícil al señor Putin, y podría ocurrir una rebelión política interna inesperada que generalmente, dada la mentalidad rusa, termina con magnicidios. Pero también podría ocurrir una rebelión militar que es menos probable debido a la verticalidad y al sistema de espionaje interno", explicó Villamarín.

El reportero de investigación Ilya Rozhdestvensky contaba a CNN que según el portal Dossier Center, Putin está usando cada vez más este un blindado en vez de tomar el avión presidencial. Dossier Center rastrea los supuestos delitos de altos responsables del kremlin.

En esa encrucijada, los aliados internacionales son vitales, pero si bien China e India se están aprovechando de las sanciones económicas a Rusia para comprarle energía barata, pocos son los líderes mundiales que defienden públicamente a Putin. Aparte del presidente de Belarús, Alexander Lukashenko, y algunas exrepúblicas soviéticas o el régimen iraní, que le proporciona los drones kamikaze, el resto prefiere no alinearse. Ni siquiera China.

Pocos se arriesgan a apostar en la derrota de Rusia en esta aventura, pero podría convertirse en algo más que una guerra perdida para el mandatario que lleva más de 23 años en el poder, sea como primer ministro o como presidente de Rusia.