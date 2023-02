SpaceX y la NASA cancelan el lanzamiento de una misión conjunta a la Estación Espacial Internacional

(CNN) -- Solo un par de minutos antes del lanzamiento planificado de una nueva tripulación a la Estación Espacial Internacional, el equipo de lanzamiento decidió suspenderlo.

Con aproximadamente dos minutos restantes en el reloj de cuenta regresiva, el lanzamiento se canceló debido a un problema detectado relacionado con el líquido de encendido TEA-TEB, que se usa para encender los motores del cohete SpaceX Falcon 9 en el despegue.

Se espera que esta misión lance dos astronautas de la NASA, un cosmonauta ruso y un astronauta de Emiratos Árabes Unidos.

Launch Update: Today's #Crew6 launch has been scrubbed due to an issue with ground systems. Stand by for details on a new launch date and time. https://t.co/149FPqMrnu pic.twitter.com/1PSYsjCGpL

— NASA (@NASA) February 27, 2023