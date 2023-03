Comisión de la Asamblea ecuatoriana recomienda juicio político en contra de Guillermo Lasso

¿Está en peligro la presidencia de Guillermo Lasso? 3:36

(CNN Español) -- Una comisión de la Asamblea Nacional de Ecuador votó a favor del informe que recomienda enjuiciar políticamente al presidente Guillermo Lasso por presuntos delitos contra la seguridad del Estado y la administración pública.

Al final de la discusión del informe se eliminó la causal de “traición a la Patria” que fue la sugerencia inicial de los legisladores que respaldaron el enjuiciamiento.

La comisión legislativa se conformó con siete asambleístas luego de que la Fiscalía General del Estado inició en enero una investigación denominada “Caso Encuentro” por la supuesta existencia de una trama de corrupción dentro de al menos cuatro empresas públicas. El informe que promueve el juicio político en contra de Lasso contó con seis votos a favor.

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, tildó al informe de mayoría correísta que alienta el juicio político como un “mamotreto” e insistió en que no tiene sustento.

“Yo lo califico de un mamotreto. De un documento que no tiene ni pies ni cabeza. Sin valor jurídico alguno, no vinculante (…) El contenido de lo que se ha conocido merece en mi caso el rechazo. No entiendo cómo, con qué ocurrencias, porque no he visto argumento ahí que llegue a vincular al presidente de la República”, puntualizó Cucalón.

publicidad

La legisladora Viviana Veloz, que votó a favor del informe, dijo que la comisión ha cumplido con el país porque la confianza en el presidente Lasso se ha perdido.

“Deshacerse de la corrupción, de un mal presidente, no solo es una obligación política, es un imperativo ético y moral”, precisó.

El presidente ha negado desde enero la existencia de una estructura de corrupción en su Gobierno y ha insistido en que hay instituciones del Estado “preocupadas por tumbar al Gobierno”.

Lo que dejó el referendum constitucional en Ecuador 0:27

El informe de la comisión, que no es vinculante y recomienda el juicio político, fue remitido al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, quien convocó al pleno del legislativo conformado por 137 asambleístas para el sábado 4 de marzo para decidir si respaldan o no el enjuiciamiento político.

Si la mayoría de la Asamblea se pronuncia a favor de un juicio político, deberá ser la Corte Constitucional la que revise la petición para determinar si procede o no el juicio político por las causales o razones que argumentan los asambleístas.

De emitirse un dictamen de admisibilidad del juicio político por parte de la Corte, el proceso volverá nuevamente a la Asamblea para cumplir el proceso que requerirá de al menos 46 firmas de respaldo para iniciar su trámite.

Si los legisladores deciden votar por la censura y destitución del presidente necesitarán una mayoría calificada de 92 votos, según detalla la Ley Orgánica de la Función Legislativa.