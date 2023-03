Cómo aplicar al programa de cupones de alimentos (SNAP): requisitos y quién es elegible

¿Cuál es la mejor opción para bajar la inflación? 1:39

(CNN Español) -- Para poder aplicar satisfactoriamente al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria de EE.UU. (SNAP, por sus siglas en inglés), los conocidos cupones de alimentos, debes cumplir con una serie de requisitos vinculados a tus ingresos, recursos y situación laboral, entre otras áreas, según el Departamento de Agricultura de ese país.

Aquí, un repaso a cada uno de ellos.

Requisitos para acceder a los cupones del SNAP

Ingresos

Uno de los requisitos es tener ingresos brutos y netos menores a ciertos límites, que varían según la cantidad de integrantes en la unidad familiar y que puedes consultar en la tabla que se encuentra a continuación.

Recuerda que los ingresos brutos son aquellos previo a deducciones y que la cifra de los ingresos netos es la que te queda después de hacer las deducciones necesarias.

Si en la unidad familiar hay una persona incapacitada o un adulto mayor, solo se debe cumplir con el requisito de ingresos netos.

Para solicitar el beneficio, las unidades familiares pueden tener hasta US$ 2.750 en recursos contables. La cifra, que se actualiza anualmente, sube a US$ 4.250 si al menos uno de los integrantes de la unidad tiene una incapacidad o es mayor a 60 años.

No todos los recursos se contemplan para determinar la elegibilidad. Quedan fuera del conteo las casas o terrenos, los recursos de personas que reciben la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) o la Asistencia Temporal a Familias Necesitadas (TANF) y la mayor parte de los planes de pensión y jubilación.

Sí se cuentan como recursos los vehículos, de maneras que establecen los estados.

Los vehículos cuentan como recurso a efectos del SNAP. Los estados determinan la forma en que los vehículos pueden contar para los recursos de la unidad familiar.

Laborales

Para ser elegible para los cupones del SNAP también debes cumplir, en términos generales, con algunos requisitos laborales. Debes registrarte para trabajar, no renunciar por tu voluntad a un trabajo o reducir las horas, aceptar un empleo si te lo ofrecen y, si lo dispone el estado, participar en programas de capacitación y empleo.

"Además, los adultos sanos sin dependientes están obligados a trabajar o participar en un programa de trabajo durante, al menos, 20 horas a la semana para recibir los beneficios del SNAP durante más de 3 meses en un período de 36 meses", explica el USDA.

Sin embargo, hay grupos que pueden estar exentos de estos requisitos, como las personas mayores y las mujeres embarazadas, entre otros que puedes consultar aquí.

Ciudadanía

La elegibilidad del programa no incluye a los "no ciudadanos indocumentados", según el departamento. Sin embargo, quienes no son ciudadanos sí pueden anotarse al programa si han vivido en Estados Unidos cinco años por lo menos, si estás recibiendo algún tipo de asistencia vinculada a una incapacidad o si son menores de 18 años.

¿Qué pasa si eres estudiante?

Quienes estudian en una institución de nivel superior, por ejemplo en la universidad o en escuelas técnicas, más de la mitad de su tiempo no son elegibles para los cupones del SNAP, salvo excepciones.

Hay poco más de 10 casos en los que sí pueden aplicar, por ejemplo su tienen una incapacidad física o mental, si trabajan al menos 20 horas por semana o si cuidan a un niño menor de seis años. Puedes consultar todas las excepciones en esta página del USDA.

Para poder solicitar el apoyo deberán cumplir también el requisito de ingresos.

Puedes acceder a información más detallada sobre los beneficios en español entrando aquí.

En este link, por otra parte, encontrarás la información de contacto de las oficinas locales del SNAP, en las que debes presentar tu solicitud en caso de estar interesado en recibir el beneficio.