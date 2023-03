Muere el actor Tom Sizemore, de "Rescatando al soldado Ryan", a los 61 años

1 de 28 | Irma Serrano "La Tigresa", reconocida cantante de rancheras y corridos y actriz mexicana, murió a los 89 años el 1 de marzo. 2 de 28 | El futbolista francés Just Fontaine —quien todavía ostenta el récord de más cantidad de goles marcados en una sola Copa del Mundo— murió a los 89 años. 3 de 28 | Richard Belzer, el comediante y actor mejor conocido por interpretar al ácido detective John Munch en varias series policíacas de la NBC, como "Ley y orden: Unidad de víctimas especiales", murió a los 78 años el 19 de febrero, informó su representante. 4 de 28 | Fallece a los 84 años la actriz Stella Stevens, estrella de Hollywood de los años 60 y 70. Su hijo dijo que venía de una larga batalla contra la enfermedad del Alzheimer. 5 de 28 | Raquel Welch, protagonista de 'Fantastic Voyage', murió a los 82 años de edad, según confirmó su representante el 15 de febrero. (Crédito: Rich Fury/Getty Images para Pantelion Films) 6 de 28 | Carlos Saura falleció el 10 de febrero en Madrid a los 91 años. El cineasta, fotógrafo y guionista español es autor de obras como “La caza”, “Cría Cuervos” “Carmen” o “Dispara, dispara” 7 de 28 | Burt Bacharach murió a los 94 años el 9 de febrero. Es el escritor de éxitos clásicos del pop como "Raindrops Keep Fallin' on My Head" 8 de 28 | Melinda Dillon, nominada al Oscar y quien participó en películas como “Una Historia de Navidad” y “Encuentros cercanos del tercer tipo”, murió a los 83 años, según un obituario publicado por un servicio de cremación en Long Beach, California. 9 de 28 | El icónico diseñador español Paco Rabanne murió a los 88 años el 3 de febrero. El español, cuyo nombre de nacimiento es Francisco Rabaneda Cuervo, fundó su casa de moda homónima en 1966 generando elogios y controversias por sus audaces creaciones. 10 de 28 | Lisa Loring, mejor conocida como la primera actriz que interpretó a Wednesday (Merlina) Addams en la comedia original “The Addams Family”, murió a los 64 años el sábado 28 de enero, según confirmó su hija. 11 de 28 | La actriz Annie Wersching murió de cáncer el 29 de enero, dijo a CNN su publicista, Craig Schneider. Tenía 45 años y era reconocida por su trabajo en la serie "24" y por ser la voz de Tess en "The Last of Us". 12 de 28 | Tom Verlaine, miembro fundador de la influyente banda punk de Nueva York Television, murió el 28 de enero a los 73 años “después de una breve enfermedad”, informó Jesse Paris Smith. 13 de 28 | El comediante mexicano Leopoldo Roberto García Peláez Benítez, conocido como “Polo Polo”, murió el 23 de enero, anunció su familia. 14 de 28 | David Crosby, legendario cantante y compositor, y uno de los miembros fundadores de Byrds y de Crosby, Stills & Nash, murió a los 81 años, anunció su familia el 19 de enero de 2023. 15 de 28 | La actriz Gina Lollobrigida, leyenda de la pantalla chica italiana, murió a los 95 años el 16 de enero de 2023. Lollobrigida protagonizó Pan, amor y sueños, La mujer descarriada y Mujer de Roma. Junto con Sophia Loren, llegó a simbolizar a las actrices italianas en las décadas de 1950 y 1960. (Crédito: ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images) 16 de 28 | Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, murió el 12 de enero luego de sufrir un paro cardiaco. Tenía 54 años y su fallecimiento lo confirmó su madre, Priscilla Presley, en un comunicado. 17 de 28 | Tatjana Patitz, quien saltó a la fama en la moda en los años 90 como una supermodelo amante de los animales con una mirada penetrante, murió de cáncer el miércoles 11 de enero. Tenía 56 años.(Crédito: Arthur Elgort/Condé Nast/Shutterstock) 18 de 28 | Carole Cook, una recordada actriz y estrella de Broadway, murió, según informó su agente Robert Malcolm en un comunicado. Tenía 98 años. 19 de 28 | Jeff Beck, legendario guitarrista de rock, murió en enero de 2023, según un comunicado publicado en sus cuentas oficiales de redes sociales. Tenía 78 años. 20 de 28 | El cardenal George Pell, el funcionario católico de más alto rango en ser condenado por abuso sexual infantil antes de su absolución en 2020, murió el 10 de enero a los 81 años. 21 de 28 | Constantino II, último rey de Grecia, murió a la edad de 82 años el 10 de enero. 22 de 28 | Adam Rich, actor que saltó a la fama cuando era niño interpretando al miembro más joven de la familia Bradford, Nicholas, en el drama televisivo "Eight Is Enough", murió el 8 de enero a los 54 años, según el médico forense del condado de Los Ángeles. 23 de 28 | El gran futbolista italiano Gianluca Vialli murió a los 58 años el 6 de enero tras una batalla contra el cáncer de páncreas. (Crédito: Alex Grimm/Getty Images) 24 de 28 | Marcio Freire, legendario surfista brasileño (que aparece en esta foto a la derecha con un collar blanco), murió el 5 de enero montando olas gigantes en Nazaré, Portugal. El personal de apoyo en motos acuáticas logró llevar al hombre de 47 años a la playa, pero todos los intentos por revivirlo fracasaron. Freire fue uno de los tres surfistas brasileños que se hicieron conocidos como los "Mad Dogs" --como el documental de 2016-- después de conquistar la ola gigante "Jaws" en Hawai. (Crédito: Getty Images) 25 de 28 | Walter Cunningham, un astronauta retirado de la NASA que pilotó el primer vuelo en el famoso programa Apolo de la agencia espacial, murió el 3 de enero. Tenía 90 años. En esta foto aparece Cunningham a bordo del Apolo 7 en octubre de 1968. (Crédito: NASA) 26 de 28 | El piloto de rallies profesional y estrella de YouTube Ken Block murió en un accidente de motonieve el 2 de enero. Tenía 55 años. Antes de embarcarse en su carrera como piloto de rallies, Block cofundó la empresa de ropa deportiva DC Shoes en 1994, que se convirtió en una de las las marcas de ropa de skate más reconocidas del mundo. (Paulo Oliveira/DPI/NurPhoto/Getty Images) 27 de 28 | Fred White, baterista de la banda clásica de la década de 1970 Earth, Wind & Fire, murió el 2 de enero, según una publicación de Instagram de su hermano mayor y excompañero de banda, Verdine White. Tenía 67 años. Con la banda, White ganó seis premios Grammy y fue nominado un total de 13 veces. En el año 2000, Earth, Wind & Fire fue incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll. (Crédito: Rob Verhorst/Redferns/Getty Images) 28 de 28 | Art McNally, el "padre de la repetición instantánea" y el primer oficial de juego en ingresar al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, murió el 1 de enero a los 97 años.

(CNN) –– Tom Sizemore, actor reconocido por su trabajo en exitosas películas como "Rescatando al soldado Ryan", "Natural Born Killers" y "Heat", murió este viernes, confirmó su representante Charles Lago a CNN. Tenía 61 años.

El actor fue hospitalizado luego de sufrir un aneurisma cerebral a mediados de febrero, dijo Lago a CNN en ese momento. Este lunes, su familia anunció en un comunicado proporcionado a CNN que estaban “decidiendo asuntos relacionados sobre el final de su vida”.

"Hoy, los médicos informaron a su familia que no queda más esperanza y han recomendado la decisión de terminar con su vida. La familia ahora está decidiendo los asuntos finales de la vida y el miércoles se emitirá una nueva declaración”, se informó en ese momento.

“Estamos pidiendo privacidad para su familia durante este momento difícil y ellos desean agradecer a todos por los cientos de mensajes de apoyo y oraciones que se han recibido. Este ha sido un momento complicado para ellos”.

Nacido en Detroit, Sizemore se hizo un nombre en Hollywood interpretando personajes de hombres duros.

Tuvo un pequeño papel temprano en la película de Oliver Stone de 1989 "Born on the Fourth of July" y obtuvo su oportunidad en televisión interpretando al sargento Vinnie Ventresca en la serie de ABC “China Beach”.

Sizemore continuó su trayectoria con actuaciones en varias películas, incluyendo "Point Break" en 1991, "True Romance" en 1993, "Natural Born Killers" en 1994 y "Strange Days" en 1995.

Su papel coprotagonista como Bat Masterson en el western "Wyatt Earp" de Kevin Costner le valió el reconocimiento. Continuó con otros papeles importantes en "Pearl Harbor" y "Black Hawk Down", ambas estrenadas en 2001.

Quizás fue mejor conocido por su papel como el sargento Mike Horvath en la película de 1998 sobre la Segunda Guerra Mundial "Salvando al soldado Ryan".

Sizemore apareció recientemente en la serie de Netflix "Cobra Kai" y en la película sobrenatural independiente "Impuratus".

Problemas y recuperación fuera de la pantalla

Las interpretaciones de Sizemore en la pantalla a veces se vieron ensombrecidas por la cobertura de su vida fuera de la pantalla.

Tras luchar contra el consumo de sustancias durante años, en 2003 fue condenado por abuso doméstico contra su exnovia Heidi Fleiss. Tuvo otros roces legales y apareció en la serie de VH1 "Celebrity Rehab with Dr. Drew" en 2010.

Ese mismo año le dijo a Larry King de CNN que había sido adicto a la cocaína, la heroína y la metanfetamina.

Después, Sizemore habló sobre protagonizar la serie de comedia "Barbee Rehab" en una entrevista de 2022 con Decider y se le preguntó si tuvo algunas dudas en asumir el papel.

“Hubo algunas, pero fue tan tonto y no como la rehabilitación que lo superé”, dijo Sizemore, riéndose en ese momento. “Además, no se trataba de drogas. Se trata de obsesiones y compulsiones".

En la misma entrevista, Sizemore reflexionó sobre ver magia en películas como "El mago de Oz" cuando era niño y luego cuando era adolescente viendo "Taxi Driver".

“Vi esa película todas las semanas durante, como, dos meses cuando estaba en el cine. Lo vi once semanas seguidas”, dijo Sizemore. “Fue entonces cuando comencé a pensar: ‘Lo que sea que estén haciendo allí arriba, quiero ser parte de eso. Quiero hacer eso.'"