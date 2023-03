¿Puede convertirse un gigante como la Ciudad de México en un refugio para las aves? Ellas apuestan a que sí

Hábitats urbanos consiguen repoblar de insectos y aves a las ciudades 4:54

(CNN Español) -- Osos panda. Vaquitas marinas. Tigres de Sumatra. Parece que las especies en peligro se encontraran tan lejos nuestro que poco podemos hacer por ellas. Sin embargo, no es así: la clave para la conservación también está en las ciudades y específicamente en nuestros hogares, que se pueden convertir en hábitats para decenas de especies. Esa es la apuesta de la iniciativa Santuario de Aves en México.

"Ciudades tan caóticas como la Ciudad de México tienen más aves que países enteros como España", explica a CNN en Español Mónica Yadeun, veterinaria y fundadora de la iniciativa Santuario de Aves en el país latinoamericano, región en la que más del 80% de la población vive en zonas urbanas. Y es que así como los humanos decidimos congregarnos en ciudades, en las que contamos con recursos vitales como el agua, estas también pueden ser "un gran lugar para vivir para la fauna silvestre", afirma.

Pero hay un problema cada vez peor que Yadeun explica en estas palabras: "Conforme va creciendo la mancha urbana, van creciendo las ciudades, las aves ya no tienen espacios para encontrar alimento, ya no tienen espacios para encontrar agua, ya no tienen espacios para encontrar refugio para los depredadores, ya no tienen espacios donde poner sus nidos".

Por este motivo puso en marcha el Santuario de Aves, una iniciativa liderada por mujeres --entre las que destacan mujeres indígenas y mujeres con formación en ciencia-- que, según cuenta, fue reconocida por el Foro Económico Mundial como uno de los 15 proyectos que están ayudando a regenerar la biodiversidad en las ciudades.

publicidad

Cómo convertir tu propio hogar en un santuario de aves

El objetivo del Santuario de Aves es multiplicar los espacios en los que aves e insectos cuenten con los insumos necesarios para sobrevivir: refugio, agua, alimento y un lugar en el que anidar.

Para hacerlo, han creado un programa educativo online de ocho módulos en el que enseñan a los participantes a crear los hábitats en sus propias casas. Cada uno puede hacerlo a su ritmo.

"He aprendido muchísimo con los insectos, sobre todo de todos sus procesos. Y he logrado que me visiten (...) como unos 15 diferentes tipos de mariposas abejas, colibríes, otras aves, (y) polillas también son muy importantes", cuenta a CNN Érika Flournoy Torres, quien participó en el programa.

Los insectos, precisamente, son una "gran oportunidad" para acercarse al trabajo de regeneración de hábitats, dice Yadeun. Y trabajar en su supervivencia es fundamental: según datos de la ONU, medio millón de especies de insectos —que cumplen un rol vital en la cadena alimenticia de los animales— están en peligro de extinción en la actualidad.

(El caso más emblemático es, probablemente, el de las abejas. Las abejas son cruciales para cultivar muchos de nuestros alimentos favoritos y más saludables, ya que polinizan más de 100 frutas y verduras, y están fuertemente amenazadas por los cambios en el uso de la tierra, los pesticidas, la agricultura intensiva y el cambio climático).

En una primera mirada, podría decirse que el fin del proyecto es transformar las ciudades en refugios de aves. Sin embargo, la transformación que buscan desde el Santuario de Aves es, ante todo, de las personas. "Más que transformar las ciudades en refugios de aves, es transformar a todos los participantes que se suman a esta iniciativa para que se empiecen a relacionar con la naturaleza de una forma totalmente distinta", dice al respecto Yadeun.

El programa echa mano de una aplicación de Inteligencia Artificial que permite reconocer, a través de fotografías, cuáles son las especies que están utilizado los espacios creados por aquellos que participan del Santuario de aves. Así saben que, hasta el momento, han llegado a más de 72 especies en México, uno de los llamados 'países megadiversos' que reúne a cerca del 10% de la biodiversidad del planeta.

Pensar en positivo

La pérdida de biodiversidad en el mundo, y específicamente en América Latina, es alarmante: la abundancia relativa de las poblaciones de animales vertebrados —categoría que incluye a mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces— en América Latina y el Caribe ha disminuido un 94% en promedio entre 1970 y 2018, según el Informe Planeta Vivo 2022 de la organización World Wildlife Fund (WWF).

Múltiples acciones de conservación están enfocadas en poner un freno al desproporcionado impacto negativo que tiene el hombre sobre la naturaleza. El Santuario de Aves apuesta a otro enfoque que explica, según Yadeun, su éxito.

"Cuando vemos que podemos cambiar desde una forma positiva, no desde disminuir nuestro impacto negativo, sino en regenerar, eso como que nos nutre, nos hace más felices y entonces eso hace que nuestro que nuestras intervenciones se vuelvan mucho más duraderas", dice Yadeun.