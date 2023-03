Abogada de Trump predice "caos" si acusan al expresidente 3:33

(CNN) -- Los abogados del expresidente de Estados Unidos Donald Trump solicitaron a un juez que se descarte el informe final y la evidencia de un jurado investigador especial en Georgia que pasó meses indagando sobre los esfuerzos de Trump y sus aliados para anular las elecciones de 2020.

Los abogados de Trump también pidieron que un juez descalifique a la oficina del fiscal de distrito del condado Fulton para que no supervise la investigación, según nuevos documentos judiciales.

“Por la presente, el presidente Donald J. Trump propone anular el informe del [jurado investigador de propósito especial] SPGJ (por sus siglas en inglés) e impedir el uso de cualquier evidencia derivada del mismo, ya que se realizó bajo un estatuto inconstitucional, a través de un proceso ilegal e inconstitucional, y por una fiscalía de distrito inhabilitada que violó las normas procesales y actuó sin tener en cuenta la gravedad de las circunstancias y los derechos constitucionales de los involucrados”, escribieron los abogados de Trump en los documentos.

La moción para anular el trabajo del jurado investigador especial y descalificar a la oficina de la fiscal de distrito para presentar cualquier acusación en el caso es el primer esfuerzo de Trump para intervenir en la larga investigación que la fiscal de distrito del condado Fulton, Fani Willis, una demócrata, ha realizado. También revela el enfoque agresivo que probablemente adopte el equipo legal de Trump para luchar contra los posibles cargos que podría enfrentar el expresidente.

Hasta el momento, nadie ha sido acusado en Georgia.

La oficina de Willis está considerando presentar cargos de crimen organizado y conspiración, informó CNN este lunes.

CNN solicitó comentarios de la oficina del fiscal de distrito del condado Fulton.

Las objeciones de amplio alcance de los abogados de Trump abarcan una serie de decisiones del juez que supervisó al jurado investigador, la conducta del fiscal de distrito del condado Fulton y una variedad de entrevistas realizadas el mes pasado por el presidente del jurado investigador especial.

Un jurado investigador especial que indagó a Trump y sus asociados concluyó su trabajo en diciembre y un juez que supervisó el panel hizo públicos pequeños fragmentos del informe en febrero. Después de la publicación parcial, un líder del panel realizó una gira de medios durante la cual indicó que aproximadamente una docena de personas habían sido recomendadas para cargos penales.

La presidenta, Emily Kohrs, se negó a decir si el jurado investigador especial recomendó cargos penales para Trump y le dijo a CNN el mes pasado: “Puede haber algunos nombres en esa lista que no esperaría. Pero el gran nombre sobre el que todo el mundo me sigue preguntando, no creo que te sorprenda”.

Los jurados investigadores especiales en Georgia pueden emitir citaciones y recopilar pruebas, como documentos y testimonios, pero no pueden emitir acusaciones. En cambio, escriben un informe final que incluye recomendaciones sobre si alguien debería enfrentar cargos criminales. Luego, depende del fiscal de distrito decidir si buscar acusaciones de los jurados investigadores sentados regularmente.

Los abogados de Trump plantearon objeciones a varios temas relacionados con el proceso del jurado investigador especial, incluida la serie de entrevistas del presidente y una reciente entrevista con los medios con otros miembros del jurado investigador especial, quienes hablaron anónimamente con The Atlanta Journal-Constitution.

“No se puede confiar en los resultados de la investigación y, por lo tanto, deben suprimirse dadas las violaciones constitucionales”, argumentaron los abogados de Trump en la nueva presentación. “Los comentarios públicos del presidente en sí mismos también violan las nociones de justicia fundamental y debido proceso y contaminan cualquier futuro grupo de jurados de acusación”.

El equipo de Trump también argumentó que la oficina de Willis debería haber sido descalificada para supervisar todo el caso cuando se le impidió investigar al ahora vicegobernador de Georgia, Burt Jones, un aliado de Trump que se desempeñó como falso elector después de las elecciones de 2020. También discreparon con las entrevistas con los medios que Willis ha proporcionado.

“La mancha perjudicial resultante no puede eliminarse de los resultados de la investigación ni de ningún enjuiciamiento futuro”, escribieron los abogados de Trump, y agregaron que las entrevistas con los medios “violan las normas procesales y constituyen una mala conducta forense, y su actividad en las redes sociales crea la apariencia de incorrección que agrava la necesidad de la inhabilitación”.

El equipo legal de Trump también planteó objeciones sobre cómo el juez de la Corte Superior del condado Fulton, Robert McBurney, supervisó al jurado investigador y las entrevistas que brindó después de que concluyó el trabajo del panel. CNN estuvo entre los medios de comunicación que entrevistaron a McBurney.

“El juez supervisor hizo comentarios inapropiados y perjudiciales relacionados con la conducta bajo investigación, así como con la posible invocación de la Quinta Enmienda por parte de los testigos”, según los abogados de Trump. “Él aplicó la ley indebidamente y posteriormente negó la revisión de apelación sabiendo que su aplicación de la ley de esa manera tenía grandes implicaciones en la constitucionalidad de la investigación”.

Argumentaron que McBurney se equivocó al determinar que el jurado investigador especial era un organismo de investigación criminal, una decisión que pesó mucho con otros jueces que obligaron a los testigos de fuera del estado a cumplir con las citaciones que recibieron para comparecer ante el panel.