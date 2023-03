¿Qué tan recomendable es que menores beban café? 1:05

(CNN) -- El café es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, pero las opiniones sobre sus beneficios e inconvenientes varían de un lado a otro.

Las nuevas conclusiones de un pequeño estudio, publicado el jueves en The New England Journal of Medicine, sugieren tanto ventajas como inconvenientes: beber al menos una taza de café al día puede hacer que te muevas más, pero duermas menos, y puede aumentar el riesgo de sufrir un tipo de palpitación cardiaca.

"La conclusión general es que no existe una única consecuencia del consumo de café relacionada con la salud, sino que la realidad es más complicada", afirma el autor principal del estudio, el Dr. Gregory Marcus, cardiólogo y profesor de Medicina de la Universidad de California en San Francisco.

"La gran mayoría de las investigaciones sobre el tema han sido observacionales, lo que significa que nos limitamos a ver qué les ocurre a las personas que beben café y a las que no, lo que está profundamente limitado por la posibilidad de que... pueda haber alguna otra característica que esté impulsando el hecho de que alguien beba café", dijo Marcus. "La única forma de mitigar esos efectos potenciales era realizar un ensayo de intervención aleatorizado".

Para tener una mejor idea de los efectos inmediatos del café sobre la salud, los autores reclutaron a 100 adultos sanos, de 39 años en promedio, de la zona de San Francisco. Equiparon a los participantes con relojes inteligentes Fitbits para registrar sus pasos y su sueño, monitores continuos de glucosa en sangre y dispositivos de electrocardiograma que rastreaban sus ritmos cardíacos. Se asignó aleatoriamente a cada participante la posibilidad de beber todo el café que quisiera durante dos días y luego abstenerse durante otros dos, repitiendo ese ciclo durante un periodo de dos semanas.

Los autores descubrieron que, en los días de consumo de café, los participantes daban una media de 1.058 pasos más que en los días de abstinencia. Pero en esos días, el sueño se resintió y los participantes durmieron 36 minutos menos. Cuanto más café tomaban, más actividad física realizaban y menos dormían.

El café también parecía afectar al corazón. Los investigadores no hallaron pruebas de una relación significativa entre el consumo de café y las contracciones auriculares prematuras, que son "latidos cardíacos tempranos muy comunes que todos experimentamos y que surgen de las cavidades superiores del corazón", explica Marcus. Pueden sentirse como un aleteo o un latido saltado en el pecho.

"Las personas con más contracciones auriculares prematuras corren un mayor riesgo de desarrollar una alteración del ritmo cardiaco clínicamente significativa denominada fibrilación auricular", añadió.

Sin embargo, beber más de una taza al día aumentó en un 50 % la incidencia de contracciones ventriculares prematuras, o PVC, en comparación con los días en que no se tomaba café.

Estos latidos surgen de las cavidades inferiores del corazón y también pueden sentirse como latidos saltados o palpitaciones.

"Así pues, esto aporta pruebas convincentes de que experimentar con la interrupción del consumo de café podría merecer la pena en aquellas personas que experimentan palpitaciones molestas relacionadas con las PVC", afirma Marcus.

"También hay pruebas de que, en algunas personas, un mayor número de PVC puede debilitar el corazón o causar insuficiencia cardiaca", añadió Marcus. "Por tanto, si alguien está especialmente preocupado por los riesgos de insuficiencia cardíaca –por ejemplo, si tiene antecedentes familiares de insuficiencia cardíaca o si su médico le dice que existe algún otro indicio de riesgo–, tal vez le convenga evitar el café".

Peter Kistler, jefe de Electrofisiología del Hospital Alfred de Melbourne (Australia), calificó el estudio de sólido, pero advirtió de que "se trata de un estudio a corto plazo en voluntarios sanos".

"Esto no proporciona información sobre los beneficios a largo plazo o los efectos adversos del consumo de café a largo plazo", dijo Kistler, quien no participó en el estudio. "Esto no proporciona información sobre el impacto del café en personas con otras condiciones de salud, y en general [los participantes del estudio] consumían cantidades modestas de café".

Efectos del café sobre la salud

Cuando las personas beben café pueden tener más motivación para hacer ejercicio o mejorar su rendimiento una vez que empiezan a moverse, dijo Marcus.

Pero la gente "no debería extrapolar esto a la ingesta de bebidas energéticas o dosis elevadas de cafeína como forma de mejorar los entrenamientos", ya que las dosis elevadas pueden causar trastornos, dijo.

Que el consumo de café cause menos sueño quizá no sea sorprendente, pero sí podría serlo un posible aspecto genético de ese hallazgo. Los investigadores recogieron muestras de ADN de los participantes, y los que presentaban mayores reducciones del sueño cuando consumían café tenían variantes genéticas asociadas con un metabolismo más lento de la cafeína. Por otro lado, las personas con variantes genéticas asociadas a un metabolismo más rápido de la cafeína presentaban más contracciones ventriculares prematuras.

Estos resultados sugieren que un enfoque individualizado del consumo de café podría ser el método más adecuado para determinar los efectos sobre la salud, según el estudio.

Kistler tenía otra opinión sobre el hallazgo de la disminución del sueño.

"El café es la 'droga' más común para la mejora cognitiva", dijo. "Las personas que beben café están menos cansadas. Esto no es necesariamente negativo".

En cuanto a los vínculos entre la ingesta de café y las contracciones ventriculares prematuras, la cafeína puede contener metabolitos activos como la aminofilina, que se utiliza en medicamentos para el asma y, en dosis altas, se sabe que induce arritmias, dijo Marcus.

Además, "el café tiende a aumentar la actividad del sistema nervioso simpático, o el lado adrenalínico del sistema nervioso, que puede favorecer las PVC", añadió.

Lo que esto significa para ti

Según Marcus, vale la pena considerar los efectos del estudio en función de los objetivos personales de salud.

"Las personas pueden estar seguras de que beber café no tiene efectos inminentemente peligrosos", afirma Marcus.

¿Te preguntas si metabolizas rápida o lentamente la cafeína? En realidad no existen pruebas clínicas en el mercado de consumo, afirma Marcus, pero tal vez puedas averiguarlo utilizando una prueba de ADN que lo mida.

También puedes prestar mucha atención a lo que tus experiencias puedan estar diciéndote sobre tu tolerancia.

"Si empiezan a sentirse ansiosos [y] temblorosos con una taza de café, entonces son un metabolizador lento", dijo Kistler por correo electrónico. "Pero si tienen una tolerancia más alta, entonces están metabolizando el café más rápidamente".