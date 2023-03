Elon Musk anuncia un nuevo cambio en Twitter que beneficia a suscriptores pagos

Meta planea crear una plataforma que compita con Twitter 1:00

(CNN) -- Elon Musk anunció el último impulso de Twitter para que la gente pague US$ 84 al año por la red social: Twitter promocionará solo los tuits de los suscriptores pagos, y los no suscriptores no podrán votar en las encuestas.

La pestaña "Para ti" de Twitter, la primera pantalla que ven los usuarios cuando abren la aplicación, selecciona los tuits mediante el uso de un algoritmo. Eso significa que puede mostrar tuits de personas que no sigues. La pestaña Para ti pronto solo recomendará a las personas que pagan por el servicio premium Twitter Blue.

“A partir del 15 de abril, solo las cuentas verificadas serán elegibles para estar en las recomendaciones Para ti”, anunció en un tuit este lunes por la noche. “Es la única forma realista de abordar el control de los enjambres de bots de IA avanzados. De lo contrario, es una batalla perdida sin esperanza. Votar en las encuestas requerirá verificación por la misma razón”.

Aparecer en el feed (lista de historias) "Para ti" ayuda a los usuarios a aumentar su número de seguidores. Votar en las encuestas no beneficia a los usuarios de la misma manera, pero bloquearlos para que no voten puede hacer que algunos se registren en el servicio pago.

Musk publica con frecuencia sus propias encuestas en Twitter, preguntando a los usuarios de todo, desde si debería renunciar a su puesto como director ejecutivo de la plataforma hasta si debería vender acciones de Tesla.

publicidad

Aunque Musk dijo que Twitter está haciendo el cambio para luchar contra las cuentas de bots, luego tuiteó: "Dicho esto, está bien tener cuentas de bots verificadas si siguen los términos de servicio y no se hacen pasar por humanos".

Es parte de los planes de Musk para que Twitter deje de depender casi por completo de los dólares publicitarios para sus ingresos. Una parte significativa de la base de anuncios de Twitter abandonó la plataforma desde que Musk se hizo cargo en octubre.

La semana pasada, Musk anunció que los usuarios que tenían una marca de verificación azul gratuita (por lo general, funcionarios gubernamentales, celebridades, miembros de los medios de comunicación y otros usuarios de alto perfil) perderían esa verificación gratuita a partir de abril a menos que aceptaran pagar una tarifa de suscripción, ya sea US$ 84 anualmente u US$8 al mes.

Musk y el actor William Shatner se enfrentaron en Twitter durante el fin de semana, cuando Shatner se opuso a la idea de pagar por la marca de verificación.

"Oye, @elonmusk, ¿qué es eso de que las marcas azules desaparecen a menos que paguemos en Twitter?" Shatner tuiteó. “Estuve aquí durante 15 años dando mi tiempo y mis pensamientos ingeniosos por nada. ¿Ahora me estás diciendo que tengo que pagar por algo que me diste gratis?

Musk respondió a Shatner este domingo en un tuit: “Se trata más de tratar a todos por igual. No debería haber un estándar diferente para las celebridades”.