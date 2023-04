Shakira y Bizarrap visitan a Jimmy Fallon 1:16

(CNN Español) -- "Orgullosa de ser latinoamericana". Con esas cuatro palabras, acompañadas de 21 emojis de banderas de la región, Shakira volvió a ser tendencia este lunes, luego de que su expareja Gerard Piqué hiciera un polémico comentario que mencionaba el origen de la colombiana.

En una transmisión de la cuenta de Twitch de Jijantes, equipo de la Kings League, de Piqué, el exjugador y empresario español habló largamente sobre la costumbre de muchas personas de criticar a otros, incluso cuando no los conocen, e hizo un llamado a restar importancia a los comentarios nocivos de terceros.

En el marco del diálogo sobre el tema, el catalán hizo referencia a las críticas que recibió últimamente, haciendo mención específica al año pasado, en el que finalizó su relación de 12 años con la colombiana. Y lanzó una frase que rápidamente generó polémica: "Mi expareja pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles. No me importa nada, de verdad, cero, cero. Porque es que no los conozco de nada, son gente que, vete a saber tú, están ahí, no tienen vida, están ahí, qué importancia les tienes que dar, es que es cero. No los vas a conocer nunca en la vida, son como robots", dijo. Luego agregó: "si le das importancia a cada comentario o que si pasa un roce con alguien y de repente te empiezan a criticar, si das importancia a esto, estás muerto".

La conversación sobre el tema con el presentador Gerard Romero continuó, y Piqué también hizo mención al tirar beef en contra de otras personas. "Es la moda", dijo el empresario, pero hay que tener en cuenta, señaló, "las consecuencias que puede tener a nivel mental en la gente a la que le tiras el ‘beef”. "¿Qué tiene que pasar? ¿Que alguien se suicide para pensar luego que nos hemos pasado?", criticó. El exjugador insistió reiteradamente en que "cada uno viva su vida" y que "cada uno decide lo que es mejor para él". Hasta la mañana de este martes, la conversación tiene cerca de 350.000 reproducciones en el canal oficial de YouTube de Gerard Romero.

Tras esa transmisión, Shakira publicó un mensaje corto en Twitter que rápidamente se volvió viral: "Orgullosa de ser latinoamericana".

Hasta la mañana de este martes, la publicación tenía en Twitter cerca de 900.000 "me gusta" y de 100.000 retuits.

Shakira ha aludido abiertamente al fin de su relación con Piqué, en entrevistas y también en temas como su popular colaboración con el argentino Bizarrap.

Shakira dejó Barcelona el fin de semana

Shakira se despidió de Barcelona el fin de semana, con un mensaje en el que agradeció a quienes la acompañaron durante su largo periplo en la ciudad en la que aprendió, según dice, que "sin duda la amistad es más larga que el amor".

"Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar", escribió Shakira este domingo en su cuenta de Instagram. "Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", agregó.

La cantante colombiana, que se establecerá en Miami con sus hijos, Milan y Sasha —ambos nacidos en Barcelona— continuó luego con varias líneas de agradecimiento: "Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad".