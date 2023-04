Las polémicas del dalái lama

Escucha la disculpa del dalái lama por besar a un niño en la boca 1:10

(CNN Español) -- El dalái lama está en el ojo de la tormenta luego de que se viralizara un video en el que se le ve besando a un niño en los labios y pidiéndole luego que le "chupe” la lengua durante un evento que tuvo lugar en el norte de la India. Esta no es la primera vez que el líder espiritual del Tíbet llega a los titulares por acciones o dichos que generan controversia y por los que el tibetano se ha disculpado.

El video viral

En las últimas horas se volvió viral el video de un evento público, que se realizó en febrero, en la India, y en el que se ve el intercambio del dalái lama y un niño.

En las imágenes se ve cómo el pequeño se acerca al líder espiritual, de 87 años, y le pregunta: "¿Puedo abrazarte?". El dalái lama invita al niño a subir al escenario, le señala la mejilla y le dice: "Primero aquí", incitando al niño a darle un abrazo y un beso. Luego señala sus labios y dice: "Entonces creo que finalmente aquí también". Luego tira de la barbilla del niño y lo besa en la boca. "Y chúpame la lengua", dice después de unos segundos, sacando la lengua.

En un comunicado este lunes, la oficina del dalái lama expresó su disculpa “con el niño y su familia”, así como con “sus muchos amigos en todo el mundo, por el daño que sus palabras pueden haber causado", y agregó que "lamenta" el incidente. "Su santidad a menudo se burla de las personas que conoce, de una manera inocente y juguetona, incluso en público y ante las cámaras", dice el comunicado.

El video ha desatado indignación en las redes. El grupo de derechos del niño con sede en Delhi, Haq: Center for Child Rights, le dijo a CNN en un comunicado que condena “toda forma de abuso infantil”. "Algunas noticias se refieren a la cultura tibetana sobre mostrar la lengua, pero este video ciertamente no trata sobre ninguna expresión cultural e incluso si lo es, tales expresiones culturales no son aceptables", continúa el comunicado. Y agrega: “El mundo admira a los líderes religiosos para que tomen una posición y lideren contra la explotación y el abuso de los niños a través de sus acciones y palabras".

"Si viene un dalái lama femenino, entonces debería ser más atractiva"

El dalái lama ya había sido objeto de críticas antes. En 2015, fue tras una entrevista con la BBC, en la que dijo que un futuro dalái lama ciertamente podría ser una mujer, pero tendría que ser guapa o "no sería de mucha utilidad". En esa misma línea, en 2019, en otra entrevista con la cadena británica, dijo que si le sucediera “un dalái lama femenino, entonces [ella] debería ser más atractiva".

Días después de esas declaraciones se disculpó, también a través de un comunicado de su oficina. "Su santidad sinceramente no pretendía ofender a nadie. Lamenta profundamente que sus comentarios puedan haber ofendido a alguien y ofrece sus más sinceras disculpas", decía el comunicado.

Y luego agregaba que el dalái lama tiene "un agudo sentido de las contradicciones entre lo materialista, el mundo globalizado que conoce en sus viajes y las ideas complejas, más esotéricas sobre la reencarnación, que son la esencia de la tradición budista tibetana. Sin embargo, en ocasiones, sucede que algunos comentarios realizados de manera informal, que resultan divertidos en un contexto cultural, pueden perder su toque de humor cuando se mencionan en otro contexto distinto".

(De momento se desconoce quién, si es que alguien lo hará, reemplazará al actual dalái lama cuando muera, una cuestión que según expertos podría desatar una crisis en Asia)

"Europa para los europeos"

En la misma entrevista de 2019, el líder budista generó otra controversia por sus comentarios sobre la recepción de migrantes en Europa.

Cuando se le preguntó sobre los niveles crecientes de refugiados africanos e inmigrantes que estaban ingresando a Europa, el dalái lama dijo que Europa debería acogerlos y ofrecerles educación y capacitación. Pero en última instancia, dijo, los migrantes deberían regresar a "su propia tierra" y que solo a "un número limitado" se les permita permanecer en el continente.

"¿Toda Europa se convertirá eventualmente en país musulmán? ¿Imposible? ¿O país africano? También imposible", dijo, y agregó que es mejor "mantener a Europa para los europeos".

Días después, su oficina afirmó que la opinión había sido "mal interpretada" y que "él no tiene ninguna duda de que muchos de aquellos que abandonaron sus países no quieran regresar o no puedan regresar".

El actual dalái lama reside en la India desde que se exilió de forma voluntaria de Tíbet en 1959, tras un intento fallido de revuelta luego de la llegada de tropas chinas a la región.