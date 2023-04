(CNN Español) -- Tenzin Gyatso es el catorceavo dalái lama, líder espiritual budista del pueblo del Tíbet. Aquí, lo que debes saber sobre su vida.

Datos personales

Fecha de nacimiento: 6 de julio de 1935

Lugar de nacimiento: Taktser, Amdo, Tíbet Oriental

Nombre de nacimiento: Lhamo Dhondup

Padre: Choekyong Tsering Choekyong Tsering

Madre: Dekyi Tsering Dekyi Tsering

Formación: Gueshe Lharampa (Doctorado en Filosofía Budista), 1959

¿A quién se considera dalái lama?

Los dalái lama son considerados las manifestaciones del Bodhisattva (Buda) de la Compasión, que eligieron reencarnarse para servir al pueblo.

Este dalái lama, el 14º Dalai Lama Tenzin Gyatsois, es la 74ª manifestación del Bodhisattva Avalokiteshvara, el Buda iluminado de la compasión.

Los tibetanos suelen referirse a Su Santidad como Yeshe Norbu, la Gema Cumplidora de Deseos, o simplemente Kundun - La Presencia.

Ha viajado a numerosos países con un mensaje de tolerancia religiosa y cultural y de paz.

Ha recibido el Premio Nobel de la Paz.

Cronología de la vida del dalái lama

1938 - Es trasladado por su familia de Taktser al monasterio de Kumbum después de que una delegación de monjes que buscaba al nuevo dalái lama lo encontrara.

22 de febrero de 1940 - Tiene lugar la ceremonia de entronización en Lhasa, Tíbet. Pierde su nombre de nacimiento y asume el de Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso.

8 de noviembre de 1950 - Soldados chinos del Ejército Popular de Liberación invaden el Tíbet en Lhasa.

17 de noviembre de 1950 - El dalái lama asume el pleno poder político como jefe de Estado y de Gobierno tibetano antes de lo previsto. La investidura se adelanta a su 18º cumpleaños como consecuencia de la invasión china del Tíbet.

1954-1959 - Participa en infructuosas conversaciones de paz en Beijing con líderes chinos como Mao Tse-Tung, Chou En-lai y Deng Xiaoping. En 1959, las conversaciones terminan cuando el Ejército chino obliga a exiliarse a 80.000 refugiados tibetanos.

17 de marzo de 1959 - Se exilia; sale de Lhasa hacia la India vestido de soldado.

21 de abril de 1959 - Establece oficialmente su residencia en el exilio en Mussoorie, la India.

1960 - Dharamsala, la India, se convierte en el hogar del dalái lama y en la sede del gobierno en el exilio del Tíbet.

1963 - Se promulga una nueva constitución democrática tibetana basada en los principios budistas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

30 de septiembre de 1973 - Se reúne con el papa Pablo VI en el Vaticano, el primer encuentro de la historia entre un papa y un líder espiritual de los budistas tibetanos.

Mayo de 1977 - El gobierno chino hace una oferta condicional al dalái lama, la oportunidad de regresar al Tíbet tras la aceptación del dominio chino sobre el Tíbet. La oferta es rechazada.

3 de agosto de 1979 - Llega a Estados Unidos para hacer un tour de 49 días.

2 de febrero de - Conoce al papa Juan Pablo II en Nueva Delhi.

Septiembre de 1987 - Asiste al Caucus de derechos humanos del Congreso en Washington, para proponer un plan de paz de cinco puntos para el futuro de Tíbet.

1989 - Ganó el Nobel de paz por su dedicación a la liberación sin violencia del Tibet.

16 de abril de 1991 - Se reúne con George H. W. Bush en La Casa Blanca, fue la primera reunión entre un presidente de EE.UU. y un dalái lama.

6 de mayo de 1993 - Se reúne con el presidente Bill Clinton y el vicepresidente Al Gore en la Casa Blanca.

Mayo de 2021 - Se reúne en Washington con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, con líderes del Congreso y con el secretario de Estado, Colin Powell, entre otros.

2002 - Se pronuncia en contra de China, afirmando que este país debe abrazar la democracia si quiere ser una gran potencia mundial en los próximos años. También critica la guerra contra el terrorismo liderada por Estados Unidos, afirmando que el uso de la fuerza para anular a los terroristas pasa por alto los problemas subyacentes que conducen al terrorismo.

Del 19 al 22 de 2004 - Hace un tour por el sur de Florida y da una serie de conferencias sobre paz, religión y cultura. Unas de las sedes de estas conferencias fueron la Universidad de Miami y la Universidad internacional de Florida.

8 de noviembre de 2005 - Se reúne con el presidente Bush y la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, en Washington.

11 de septiembre de 2006 - Recibe la nacionalidad canadiense honoraria en una ceremonia celebrada en el estadio GM Place de Vancouver.

5 de febrero de 2007 - El dalái lama es nombrado profesor distinguido de la Universidad Emory de Atlanta.

June 22, 2007 - Aparece en el documental “10 preguntas para el dalái lama”, una entrevista hecha en India que cuenta algunos datos de la vida y enseñanzas del dalái lama.

Del 9 de octubre al 31 de octubre de 2007 – Visita América del Norte. Durante su estancia en Washington, el presidente Bush le concede la Medalla de Oro del Congreso. Más tarde visita la Universidad Emory de Atlanta para asistir a una conferencia y ser nombrado profesor presidencial distinguido.

Enero 2008 -Pide protestas pacíficas durante los próximos Juegos Olímpicos de Beijing para dar a conocer la difícil situación del Tíbet.

18 de marzo de 2008 - Declara durante una entrevista que dimitiría como líder de los exiliados tibetanos si la violencia en Tíbet se descontrolara.

13 de abril de 2008 - Llega a EE.UU para un tour de 10 días en el que visita Seattle, Ann Arbor, Michigan, y Hamilton, New York.

21 de abril de 2008 - El dalái lama es nombrado “ciudadano honorable” de París, a pesar de las objeciones del partido del presidente francés Nicolas Sarkozy.

23 de mayo de 2008 - Se reúne con el primer ministro Gordon Brown en Londres.

12 de junio de 2008 - Pide a sus seguidores que no causen problemas cuando la antorcha olímpica pase por Tíbet; también reitera un llamamiento general a sus seguidores para que no tengan como objetivo la antorcha ni los Juegos Olímpicos.

6 de octubre de 2009 - La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, otorga al dalái lama el Premio Lantos de Derechos Humanos, en honor a su compromiso para acabar con las injusticias en el mundo.

18 de febrero de 2010 - Se reúne con el presidente estadounidense Barack Obama en la Casa Blanca.

10 de marzo de 2011 - Anuncia planes para delegar el poder político a un líder electo del movimiento tibetano en el exilio.

29 de mayo de 2011 - Aprueba enmiendas a la Constitución del exilio, eliminando formalmente sus responsabilidades políticas y administrativas.

16 de julio de 2011 - Se reúne con Obama en la Casa Blanca.

14 de mayo de 2012 - Acepta el Premio Templeton, un galardón dotado con 1,1 millones de libras (US$ 1,77 millones) que distingue a "personas destacadas que han dedicado su talento a ampliar nuestra visión del propósito humano y de la realidad última."

21 de febrero de 2014 - Se reúne con Obama en la Casa Blanca.

7 de septiembre de 2014 - El periódico alemán Die Welt publica una entrevista con el dalái lama en la que sugiere poner fin a la tradición de elegir un líder espiritual para el pueblo tibetano. El artículo suscita debates sobre si el dalái lama estaba declarando que no se reencarnará. Más tarde aclara sus comentarios durante una entrevista con la BBC, afirmando que "depende del pueblo tibetano" que surja otro dalai lama tras su muerte.

6 de mayo de 2016 - The New York Times informa del lanzamiento del Atlas de las Emociones, un proyecto encargado por el dalai lama. Creado por el psicólogo Paul Ekman por US$ 750.000, es al parecer un "mapa de las emociones" que pretende ayudar a las personas a encontrar la paz interior.

15 de junio de 2016 - Se reúne con Obama en la Casa Blanca, su cuarto encuentro con el presidente estadounidense.

14 de diciembre de 2017 - Anuncia el lanzamiento de la app del dalái lama.

22 de marzo de 2018 - Sonam Dagpo, portavoz de la Administración Central Tibetana, anuncia que "Su Santidad” es invitado a diferentes países, pero ha reducido sus compromisos públicos debido a su edad. "Está agotado después de enseñar durante un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, se han cancelado algunos compromisos".

9 de abril de 2019 - Los ayudantes anuncian que el dalái lama ha sido hospitalizado con una infección en el pecho, pero se encuentra en condición estable. Es dado de alta dos días después.

6 de julio de 2020 - Coincidiendo con su 85 cumpleaños, el dalái lama publica un álbum de enseñanzas y mantras acompañados de música titulado "Inner World".