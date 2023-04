¿Por qué el 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso?

Los 5 besos de película más memorables 1:56

(CNN Español) —El Día Internacional del Beso se celebra cada 13 de abril en diferentes partes del mundo, en homenaje a una pareja de Tailandia que se besó sin parar durante más de dos días, rompiendo así un Guinness World Records.

El origen del Día Internacional del Beso

Se conmemora cada 13 de abril en honor al beso más largo que se ha registrado en la historia.

Según la página web de Guinness World Records, en 2013 una pareja tailandesa ganó el récord mundial al beso más largo. Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat participaron en una competencia anual en Tailandia organizada por Ripley's Believe It or Not!, en Pattaya.

En la competencia participaron nueve parejas, incluyendo un matrimonio de más de 70 años. Sin embargo, los Tiranarat, quienes ya habían ganado en años anteriores, salieron triunfadores otra vez en 2013 con un beso que duró 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. El más largo registrado en la historia, según Guinness World Records.

Además de llevarse el título, recibieron una placa metálica, dos anillos de diamantes y otro reconocimiento por parte de los Guiness World Records.

Los múltiples beneficios de besar

Andréa Demirjian, autora del libro Besos: Todo lo que usted siempre quiso saber acerca de uno de los placeres más dulces de la vida, explica que besar puede tener múltiples beneficios para la salud, incluyendo la reducción de la presión arterial, alivio de dolores de cabeza y cólicos menstruales, eliminación de la placa dental y la producción de hormonas de la felicidad.

Además, puede quemar algunas calorías, mejorar la autoestima y dar un estiramiento facial (o algo parecido) debido a los músculos faciales en el acto de besar. Por último, Demirjian también sugiere que es un buen barómetro para la compatibilidad sexual con una nueva pareja, aunque recomienda no juzgar por un primer beso incómodo o soso.

"Besar es íntimo: te encuentras justo allí en el espacio de tu alma. Llega al centro de tu corazón y tu espíritu porque es una forma preciosa de expresar y recibir amor y afecto", afirma la autora.