(CNN Español) – Myke Towers presentó en marzo su cuarto álbum de estudio, “La vida es una”, un disco con el que permitió que las canciones maduraran y resistió la tentación de dejarse llevar por el frenético calendario de lanzamientos de la industria musical.

El disco anterior de Myke Towers fue “Lyke Mike”, publicado en abril de 2021. El lanzamiento de “La vida es una”, casi dos años después, contrasta con el ritmo de un sector en el que los fans están acostumbrados a tener un disco o EP de su artista favorito cada año.

La producción debutó en el top 10 del chart de álbumes latinos de Billboard y ocupó el sexto lugar del top 10 de álbumes debut en Estados Unidos en Spotify.

They released them, you streamed them 🎧 @LukeCombs, #LanaDelRey, and @FallOutBoy take the top 3 spots in this week's USA Albums Debut chart. #SpotifyCharts pic.twitter.com/KakRoRU5ZZ

— Spotify Charts (@spotifycharts) March 27, 2023