(CNN) -- El expresidente de EE.UU. Donald Trump presentó este viernes su informe financiero personal ante la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés), ofreciendo al público una primera visión de sus finanzas tras la presidencia.



Los informes, sin embargo, proporcionan una imagen financiera imprecisa porque los candidatos solo están obligados a informar de sus activos y pasivos en rangos amplios. La presentación de este viernes permite a Trump evitar el pago de una multa de US$ 200 por retrasarse en la presentación del informe, el primero de su candidatura para 2024.

El informe de 101 páginas proporcionó algunos nuevos datos sobre las finanzas de Trump desde que dejó el cargo, incluida su emprendimiento en las redes sociales, y la venta el año pasado de tarjetas de intercambio digitales conocidas como NFT.

Detalles de las finanzas de Trump tras su presidencia

La presentación incluye la lista de cientos de activos de Trump, desde propiedades como su complejo Mar-a-Lago en Florida hasta regalías de sus libros.

Trump declaró más de US$ 5 millones en ingresos por conferencias, según el informe.

El expresidente también declaró haber ganado entre US$ 100.001 y 1 millón en ingresos por NFT, según la declaración.

Además, informó que Trump Media & Technology Group Corp, una empresa paraguas relacionada con su empresa de redes sociales, Truth Social, está valorada entre US$ 5.000.001 y 25 millones. Sin embargo, Trump, que posee el 90% de Trump Media & Technology Group Corp, declaró que apenas obtuvo ingresos de ese activo.

La declaración subraya el alcance mundial de los intereses empresariales de Trump en su campaña presidencial, una vez más. Declaró, por ejemplo, más de US$ 5 millones en regalías de lo que se describe como "DT Marks Oman LLC".

El diario The New York Times informó en noviembre que la Organización Trump llegó a un acuerdo con una empresa inmobiliaria de Arabia Saudita para construir un hotel, una villa y un campo de golf de Trump en Omán como parte de un proyecto de US$ 4.000 millones.

De los 16 libros de Trump, "The Art of the Deal", sus memorias de 1987 en las que daba consejos empresariales, fue el que más dinero generó, con ingresos por derechos de autor de entre US$ 100.000 y un millón de dólares, según la declaración. La mayoría de los libros generaron derechos inferiores a US$ 201.

Según la declaración, la mayor parte de los ingresos de la ex primera dama Melania Trump proceden de los derechos de autor a través de MKT World LLC, que ella cifra entre US$ 1 y 5 millones, así como de los ingresos por alquiler de un negocio inmobiliario en Eslovenia, que proporciona ingresos de entre US$ 1.000 y 15.000.

Presentación tardía

El mes pasado, el abogado de Trump, Derek Ross, escribió a la FEC y mencionó que el expresidente necesitaba "30 días adicionales" para finalizar y presentar su informe, dadas las "complejidades de sus participaciones financieras".

Trump solicitó y logró previamente dos prórrogas de 45 días del plazo de presentación, el máximo permitido. La presentación de Trump, tras obtener las dos prórrogas, debía presentarse el 15 de marzo.

La consejera general en funciones de la Comisión Electoral Federal, Lisa Stevenson, escribió en respuesta a la petición de Ross que Trump había agotado todas sus prórrogas. Y advirtió que Trump podría enfrentarse a una multa de US$ 200 si no entregaba el informe en un plazo de 30 días, según la ley federal que rige estas divulgaciones.

"El presidente Trump tiene importantes participaciones financieras, y hemos advertido a la Comisión Federal Electoral que se necesita tiempo adicional para presentar su informe de divulgación financiera", dijo el portavoz de Trump, Steven Cheung, en un correo electrónico a CNN, cuando se le preguntó por el retraso el mes pasado.

La mayoría de los candidatos presidenciales y los titulares de cargos en la Casa Blanca- también publican sus declaraciones de impuestos para obtener una imagen más detallada de sus finanzas. Trump se negó rotundamente a hacerlo durante su anterior candidatura y su mandato en la Casa Blanca.

Informe de finanzas tras revelación de impuestos

El año pasado, los demócratas de la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes publicaron seis años de declaraciones de impuestos de Trump, de 2015 a 2020, como culminación de una batalla legal de un año sobre su divulgación.

Los miles de páginas de documentos financieros, que la comisión demandó para obtener después de que Trump rompiera décadas de tradición de que los candidatos presidenciales publicaran sus declaraciones de impuestos, proporcionaron la mirada más detallada hasta la fecha a las finanzas de Trump, revelando que el expresidente pagó poco o ningún impuesto sobre la renta varios años después de reclamar enormes pérdidas comerciales antes y durante su presidencia.

Un informe de la Comisión Conjunta de Impuestos sobre las declaraciones de impuestos de Trump mostró que el expresidente arrastró enormes pérdidas operativas netas que a menudo redujeron a cero sus obligaciones fiscales. Trump pagó US$ 750 en impuestos en 2016 y 2017 y 0 dólares en 2020, ya que declaró pérdidas millonarias.

Las declaraciones mostraron que Trump tenía ingresos comerciales, impuestos, gastos u otras partidas financieras en casi dos docenas de países, así como múltiples cuentas bancarias en el extranjero, incluida una cuenta en China de 2015 a 2017.

El formulario de divulgación financiera de Trump presentado en 2020 enumeró al menos US$ 446 millones en ingresos provenientes de docenas de fuentes, incluidos sus hoteles, centros turísticos, campos de golf y regalías de libros y programación de televisión. El formulario de divulgación financiera de Trump parecía enumerar los ingresos de la Organización Trump como "utilidades", que normalmente se refiere al ingreso personal o de la participación en un activo, una medida que dio una visión inflada de la riqueza de Trump.