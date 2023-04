(CNN) -- ¿Cómo es la intimidad para las personas mayores? Las escenas de sexo y otros contenidos subidos de tono protagonizados por jóvenes sin arrugas no tienen fin, pero a partir de cierta edad, la cultura popular se queda en blanco o trata el sexo como un chiste.



El año pasado, la artista Marilyn Minter se propuso cambiar esta situación, reuniendo en su estudio de Nueva York a un grupo de hombres y mujeres de 70 años o más para mostrar un lado menos visible del sexo y las relaciones.

En unas imágenes eróticas y coloridas, los adultos mayores se quedan en lencería o calzoncillos; se abrazan, se besan y se acarician en el calor del momento. Las fotografías llaman nuestra atención para cuestionar algo que todavía se considera tabú, mostrando momentos de placer lúdicos y cariñosos.

"Hay mucho desprecio por el sexo entre personas mayores. Incluso una de las modelos con las que trabajé dijo: '¿Quién quiere ver todo esto?", recuerda Minter en una videollamada con CNN.

"Todo mi proceso de pensamiento era que éramos pioneros", continuó sobre el contexto desvergonzadamente sexualizado. "Nadie había filmado nunca a personas mayores con afecto y elegancia. Y ése era mi objetivo: hacer que parecieran muy deseables".

Un puñado de las imágenes resultantes se publicaron originalmente en The New York Times Magazine, acompañando a un sincero reportaje editorial sobre la vida sexual de las personas mayores. Minter publica ahora la serie completa en el libro "Elder Sex", de próxima aparición, y están exhibidas en la galería neoyorquina LGDR. La exposición, que se inauguró en abril, es su primera muestra individual en la ciudad desde que el Museo de Brooklyn montara su retrospectiva "Pretty/Dirty" en 2016, y presenta lo más destacado de sus cinco décadas de carrera, así como otros nuevos cuerpos de trabajo.

En busca de parejas

En "Elder Sex", Minter utiliza uno de sus rasgos estéticos característicos, que ha explorado tanto en pinturas hiperrealistas como en fotografías: composiciones en tonos joya, recortadas de cerca, de cuerpos resplandecientes, que parecen mostrarse a través del cristal de un espejo o una ventana empañada. Pero a pesar de sus credenciales como una de las artistas más importantes y revolucionaria de la actualidad, y a pesar de que estrellas como Lady Gaga y Lizzo posaron para ella, Minter no pudo encontrar suficientes parejas reales dispuestas a participar.

"Queríamos (incluir) todas las razas, todos los tipos de sexo", explicó Minter. "Tuvimos muchos problemas para conseguir modelos. Yo tengo 74 años. Pregunté a todas mis amigas, con relaciones interraciales, con relaciones lésbicas, y ninguna quiso hacerlo".

Al final, Minter contrató a actores junto con las pocas personas que habían aceptado. Los emparejó en su estudio, fotografiándolos tras un panel de cristal esmerilado, un truco para conseguir el aspecto húmedo y vaporoso sin luchar contra lo efímero del vapor de agua. Durante las sesiones, Minter afirma que todos sus modelos, de hasta 89 años, le dijeron que seguían teniendo una vida sexual regular y placentera. Sus opiniones coinciden con las de las personas entrevistadas para el artículo de The New York Times Magazine, que describieron la profundización de la intimidad con sus parejas a una edad más avanzada, así como el aprendizaje de la navegación y la apreciación de sus necesidades a medida que sus cuerpos envejecían.

Minter cree que hay una sensación de libertad en el sexo más tarde en la vida que, para muchas personas, puede tomar tiempo alcanzar.

"Cuando eres joven y tienes relaciones sexuales, es un poco más performativo que cuando tienes 80 años", afirma. Como persona mayor, "piensas: 'Esto soy yo. Lo tomas o lo dejas. Voy a disfrutar. No voy a fingir nada aquí'".

Cambio de actitudes

Minter reconoce que el sexo y la autoimagen son temas delicados para las mujeres de todas las edades: a las mujeres mayores rara vez se les ve o se les toma en serio como poseedoras de necesidades íntimas, mientras que para las mujeres más jóvenes, la agencia sexual es a menudo un camino en la cuerda floja: demasiado de ello y puedes ser "excoriada y avergonzada", dijo Minter.

"Cuando tienes 25 años, hay mucho miedo a que las mujeres jóvenes sean dueñas de su propia agencia sexual; a la gente le aterroriza", explica.

Sin embargo, la artista considera que se están produciendo algunos avances en lo que respecta a quién se considera deseable en nuestras pantallas de televisión, lo que refleja un cambio más amplio y floreciente en las actitudes culturales en torno al sexo. Señala las fotografías de la revista People en las que se comparan los personajes de "The Golden Girls" y "Sex and the City", que tienen la misma edad en el momento del reinicio de esta última en HBO Max (propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery). "¡Los años 50 parecen muy diferentes en la década de 2020!", exclamaba un pie de foto.

Aunque "The Golden Girls" también se adentraba en el romance y la intimidad, y fue ampliamente vista como notablemente positiva en materia de sexo para su época, hay un marcado contraste en la forma en que las mujeres de 50 años son presentadas en las dos series.

"Pensé: 'Bien, he aquí por qué es diferente'", dijo. "En primer lugar: la gente vive mucho más y está más sana... Número dos: existe una cosa llamada Viagra". Minter se rió y añadió: "¿Pero quién se jubiló a los 54? ¿A una casa en Florida con otras tres señoras? ¿Qué?".

La fotógrafa espera que "Elder Sex" no solo sirva como una referencia visual muy necesaria de cómo puede ser la intimidad a edades más avanzadas, sino que también resuene entre las personas que sienten que sus deseos, y sus vidas, se pasan por alto.

"Da permiso a las personas que se avergüenzan de sus impulsos sexuales", afirma. "Quiero que esto les dé permiso para explorar eso y borrar la vergüenza".

"Elder Sex", publicado por JBE Books, ya está disponible.