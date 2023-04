Eclipse solar híbrido: qué es, a qué hora y cómo ver en vivo

¿Dónde, cuándo y cómo ver en EE.UU. el eclipse solar total de 2024? 1:37

(CNN)--- Se avecina un eclipse solar híbrido, el primero de este tipo en casi 10 años.

Durante este raro evento celestial, la Luna pasará entre la Tierra y el Sol de tal manera que las personas en la estrecha trayectoria central del eclipse, incluyendo aquellas que se encuentran en partes de Australia, Timor Oriental e Indonesia, experimentarán un eclipse anular o total, dependiendo de dónde se encuentren en relación con la Luna.

Según EarthSky, el eclipse híbrido comenzará a las 10:37 p.m. hora de Miami del miércoles y durará hasta la 01:56 a.m. hora de Miami del jueves, aproximadamente. La mayor totalidad, cuando la Luna cubra completamente el Sol, se producirá durante poco más de un minuto en Timor a las 00:16 hora de Miami.

¿Qué hace único a un eclipse híbrido?

También conocido como eclipse anular-total, el eclipse híbrido depende de la curvatura de la Tierra y de la trayectoria del fenómeno. Debido a su proximidad a la Luna en ese momento, en algunas zonas el astro parecerá tener el mismo tamaño que el Sol (las condiciones de un eclipse total), mientras que la gente de otros lugares percibirá la Luna más pequeña que el Sol, en un eclipse anular.

Un eclipse total, creado a partir de la sombra central y más oscura de la Luna, conocida como umbra, provoca un breve oscurecimiento de nuestro cielo, ya que la Luna bloquea casi todo el Sol —excepto su ardiente atmósfera exterior— de la vista. Un eclipse anular está causado por la sombra antumbral de la Luna, que comienza donde termina la umbra, y da lugar a un círculo de luz más nítido, ya que la Luna sólo cubre una zona más pequeña del Sol, similar a un disco. Ambos tipos de eventos parecen eclipses parciales al principio y al final, debido a la órbita de la Luna, así como para quienes no se encuentran en la trayectoria del eclipse total.

Un eclipse híbrido se produce cuando la Luna se encuentra a la distancia justa para que tanto la sombra umbral como la sombra antumbral alcancen la Tierra. Durante el eclipse total, en el centro de la trayectoria del eclipse la sombra antumbral creará un eclipse anular para algunos y la sombra umbral creará un eclipse total para otros. Como la distancia tiene que estar en este punto óptimo, y el Sol y la Luna tienen una distancia que cambia continuamente, estas condiciones perfectas son raras de conseguir.

"Este eclipse es un poco difícil, porque no gran parte de él va a pasar sobre la Tierra... por lo que la mayoría de las personas que tienen la oportunidad de ver el eclipse van a ver un eclipse parcial", dijo el Dr. Michael Kirk, investigador principal del Equipo de Activación de la Educación Heliofísica de la NASA. "Lo que eso significa es que la Luna sólo va a bloquear parte del Sol, por lo que parecerá que se le ha dado un mordisco al Sol".

Una parte más amplia del mundo (los habitantes del sudeste asiático, las Indias Orientales, Australia, Filipinas y Nueva Zelandia) experimentarán un eclipse parcial esta semana, según EarthSky.

"No sé ustedes, pero yo no pienso 'oh, vivo en un sistema solar' cuando salgo a la calle todos los días, pero cuando ves un eclipse, de repente tienes esa perspectiva", dijo Kirk. "Aunque pensamos que son relativamente estáticos en el cielo... en realidad es esta danza de planetas y la Luna y el Sol, y los sutiles cambios son evidentes durante un eclipse".

El próximo eclipse híbrido se espera para 2031. Pero después de eso, es probable que la alineación y las condiciones necesarias para tal acontecimiento no vuelvan a producirse hasta más de 100 años después, en 2164, según la NASA.

¿Cómo ver un eclipse con seguridad?

Durante un eclipse total, hay un breve momento, la totalidad, en el que la Luna cubre completamente el Sol lo suficiente como para que sea seguro mirar sin la protección ocular adecuada. Para todos los demás casos de eclipse, se necesitan gafas de eclipse adecuadas para ver con seguridad.

Pero si no tienes la oportunidad de conseguir un filtro solar, aún hay formas de observarlo, dice Kirk. Recomienda un proyector estenopeico, que puede fabricarse haciendo un pequeño agujero en un trozo de papel o cartón y levantándolo hacia el cielo. Con este ingenioso artilugio, verás una imagen del sol proyectada en el suelo, sin necesidad de mirar hacia arriba, explica Kirk.

"Ver un eclipse total de Sol es lo que contarás a tus nietos: es un acontecimiento increíble", afirma Kirk. "Los eclipses ocurren... Lo difícil es ver uno donde vives. Si hay uno en tu barrio, haz un esfuerzo por ir a verlo, porque suele pasar mucho tiempo antes de otro".

Próximos eclipses

Si te pierdes el eclipse de esta semana, en 2023 habrá otras oportunidades de ver uno en tu zona.

Para los habitantes de África, Asia y Australia, el 5 de mayo se producirá un eclipse penumbral de Luna, en el que la Luna entrará en la sombra de la Tierra, haciendo que la superficie lunar aparezca oscurecida.

Si vives en América del Norte, Central o del Sur, el 14 de octubre se producirá un eclipse solar anular.

El 28 de octubre, Europa, Asia, Australia, África, parte de Norteamérica y gran parte de Sudamérica podrán ver un eclipse parcial de Luna. Solo una parte de la Luna pasará a la sombra, ya que la Tierra y la Luna no estarán completamente alineadas.

Lluvias de meteoros

Las Líridas llegarán a su punto álgido este fin de semana, poniendo fin a un mes de sequía de lluvias de meteoros, a las que pronto seguirán las Acuáridas de mayo.

Éstas son las lluvias de estrellas que quedan para 2023 y sus fechas máximas:

Líridas: 22-23 de abril

Eta Acuáridas: 5-6 de mayo

Acuáridas Delta del Sur: 30-31 de julio

Alfa Capricórnidas: 30-31 de julio

Perseidas: 12-13 de agosto

Oriónidas: 20-21 de octubre

Táuridas del Sur: 4-5 de noviembre

Táuridas del Norte: 11-12 de noviembre

Leónidas: 17-18 de noviembre

Gemínidas: 13-14 de diciembre

Úrsidas: 21-22 de diciembre

Más lunas llenas

Para los amantes de la Luna, este año hay nueve lunas llenas más a las que prestar atención. Esta es la lista de lunas llenas que quedan en 2023, según el Almanaque del Agricultor: