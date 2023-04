Casos criminales que reabrieron (o tuvieron desarrollos) tras la emisión de documentales

(CNN Español) -- Los llamados "juicios del siglo" han despertado históricamente un interés desbordado en las audiencias. Al ser casos mediáticos, muchos de ellos televisados minuto a minuto, los espectadores quieren saber hasta el último detalle de esos crímenes de la vida real.

Algunos de ellos, como el juicio de OJ Simpson en la década de 1990 o la popularidad del podcast "Serial" de 2014, lanzó los casos de crímenes reales en la televisión a una nueva era de ubicuidad.

Durante la siguiente década, el género "True crime" se convirtió en uno de los géneros más populares en múltiples formas de medios. Tanto así que en 2020 el tema de crimen basado en hechos reales fue el tercer género de podcast más popular en todas las principales plataformas de podcast, con programas importantes como "My Favourite Murder" y "Crime Junkie", y qué decir de la más serie de Netflix Making a Murder, que se convirtió en una de las series más destacadas de la plataforma.

Pero más allá de ser un género taquillero, documentales basados en crímenes han impulsado nuevas investigaciones de casos "fríos", ocurridos tiempo atrás, y que, con juiciosas investigaciones han logrado reabrir algunas de esas investigaciones. Estos son algunos casos que se han reabierto o que fueron influenciados tras la presentación de documentales.

¿Qué pasará con los hermanos Menéndez?

Uno de esos casos podría ser el de los hermanos Menéndez luego de que se conociera el testimonio del exintegrante de Menudo Roy Rosselló, quien dijo recientemente en el avance de la docuserie “Menéndez + Menudo: Boys Betrayed” que José Menéndez, un ejecutivo musical que trabajó con la agrupación juvenil, abusó sexualmente de él.

José Menéndez y su esposa Mary Louise, fueron asesinados en agosto de 1989 por sus hijos Lyle y Erik Menéndez. Los hermanos, entonces adolescentes, afirmaron que mataron con armas de fuego a sus padres, José y Mary Louise Menéndez, quienes vivían en Beverly Hills, California, después de años de abuso sexual de su padre, y que su madre se hiciera de la vista gorda. Sin embargo, los fiscales argumentaron que los dos hermanos simplemente querían quedarse con la fortuna de sus padres.

Según The New York Times, no está claro el impacto que el testimonio de Rosselló tenga en el caso de los hermanos Menéndez para que la defensa asegure un nuevo juicio. Las apelaciones de los Menéndez han sido denegadas.

Robert Durst y el documental 'The Jinx': aparente confesión accidental en el documental

Robert Durst, el notorio sujeto de la docuserie de HBO "The Jinx" que fue declarado culpable de asesinato premeditado, fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en un tribunal de Los Ángeles en octubre de 2021.

La sentencia llegó años después del infame papel de Durst en el documental de HBO de 2015 “The Jinx”. En los momentos finales del programa, Durst entró al baño, aparentemente sin darse cuenta de que su micrófono todavía estaba encendido, e hizo una serie de comentarios que parecían ser una confesión.

Durst, de 78 años, fue declarado culpable por un jurado el 17 de septiembre de 2021 de dispararle a su mejor amiga Susan Berman en 2000 en su casa de Beverly Hills, horas antes de que ella hablara con los investigadores sobre la misteriosa desaparición de su primera esposa, Kathleen McCormack Durst, quien fue vista por última vez en 1982.

McCormack Durst fue declarada legalmente muerta en 2017. Su cuerpo no ha sido encontrado y nadie ha sido acusado en el caso.

Durst, excéntrico heredero de un imperio inmobiliario de Nueva York, subió al estrado en su juicio de meses y negó haber matado a McCormack Durst y a Berman. Dijo que encontró a Berman en el piso de su habitación con un disparo fatal en la parte posterior de la cabeza.

Pero durante el contrainterrogatorio, Durst testificó que cometería perjurio si las hubiera matado. Las preguntas de los fiscales también llevaron a Durst a admitir que cometió perjurio cinco veces durante el juicio.

El caso de Emmanuela Orlandi en el Vaticano: reabierto tras el documental

Desaparición de Emanuela Orlandi: el Vaticano reabre la investigación 1:47

El Vaticano abrió una nueva investigación en enero de 2023 sobre la desaparición de Emanuela Orlandi, la hija de 15 años de uno de los empleados de la Santa Sede ocurrido en 1983.

El caso de Orlandi fue objeto de un intenso escrutinio meses atrás luego del lanzamiento de una serie documental de investigación de Netflix titulado La chica del Vaticano.

Orlandi, quien era hija de un destacado empleado del Vaticano y vivía dentro de los muros de la Santa Sede, desapareció en el verano de 1983 cuando volvía a casa después de una lección de música en el centro de Roma.

El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, dijo en enero de este año que la apertura del caso fue “también en respuesta a varias solicitudes hechas por la familia”.

El padre de la adolescente, Ercole Orlandi, fallecido en 2004, trabajaba para el Instituto para las Obras de Religión de la Santa Sede. Su madre, Maria Orlandi, todavía vive en el departamento familiar dentro de la Ciudad del Vaticano. Su hermano, Pietro Orlandi, ha pasado su vida tratando de descubrir qué le sucedió a su hermana y, a menudo, ha culpado al Vaticano de ocultar información.

Vaticano: No se hallan restos de Emanuela Orlandi 0:40

La serie de Netflix de cuatro partes dirigida por Mark Lewis destacó varias de las teorías de conspiración más nombradas, incluida la conexión de su secuestro con Mehmet Ali Agca, quien en ese momento estaba en prisión por un intento de asesinato de Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en 1981.

La desaparición de Orlandi también se ha relacionado con la banda criminal Banda della Magliana, cuyo líder Enrico de Pedis fue enterrado dentro de la iglesia de Sant'Apollinare hasta que el Vaticano exhumó sus huesos en 2012 a pedido de la la familia de la niña, que pensó que podría ser enterrada con él. Luego, en 2012, el principal exorcista del Vaticano, Gabriele Amorth, afirmó que Orlandi fue secuestrada por la policía del Vaticano como parte de una red sexual.

Restos humanos fueron encontrados en 2018 en la embajada de la Santa Sede en Italia en el centro de Roma y se le hicieron análisis sin éxito para determinar si había una coincidencia de ADN con la niña desaparecida.

Beneath The Skin, el caso de la muerte de Roshad McIntosh: investigación reabierta

Bajo la Piel: en busca de respuestas 16:42

Una docuserie de tres partes producida por CNN en 2016 llamada Beneath The Skin planteó serias dudas sobre la investigación original de la muerte de Roshad McIntosh, un joven de 19 años que murió en agosto de 2014 cuando un agente de policía de Chicago le disparó.

Una investigación de su muerte realizada por la Autoridad Independiente de Revisión de la Policía (IPRA) de Chicago, que ahora se llama Oficina Civil de Responsabilidad Policial (COPA), descubrió que el disparo del policía fue directo. Un policía dijo que McIntosh le apuntó con un arma. El agente hizo tres disparos y mató a McIntosh. La autoridad de revisión encontró que el tiroteo estaba justificado o “dentro de la política”, y la agencia cerró el caso en octubre de 2015.

La autoridad de revisión no recomendó ninguna acción disciplinaria contra ningún agente involucrado, y el fiscal estatal del condado de Cook no presentó cargos penales.

Pero en 2015, la madre de McIntosh, Cynthia Lane, presentó una demanda por homicidio culposo en un tribunal federal contra la ciudad de Chicago y algunos de los oficiales involucrados.

CNN siguió la búsqueda de Lane para encontrar respuestas sobre la muerte de su hijo mientras solicitaba los registros hospitalarios de su hijo desde el día del tiroteo y obtuvo los informes de los paramédicos. Todo fue documentado en “Beneath The Skin”.

En 2017 un juez del Tribunal de Distrito de EE.UU. en Chicago reabrió la invesitigación por el homicidio de McIntosh. En 2020, la COPA de Chicago recomendó que el agente de la policía Saharat Sampim fuera “separado” del Departamento de Policía de Chicago por proporcionar “declaraciones falsas” en la muerte a tiros de McIntosh.

En 2021, se informó que Sampim renunció a la policía de Chicago y el superintendente de la Policía solicitó retirar los cargos contra él debido a su renuncia.

Brendan Dassey, Making a Murderer: giros y peticiones mediáticas

La serie documental de crímenes reales de Netflix “Making a Murderer” renovó el interés en el caso de Brendan Dassey, que sigue los pasos de Dassey y se su tío, Steven Avery, condenados por el asesinato de la fotógrafa Teresa Halbach.

Dassey, el hombre cuya condena por asesinato está en el centro del documental, solicitó clemencia en octubre de 2019 después de pasar más de una década en prisión.

La abogada de Dassey, Laura Nirider, anunció en ese entonces que la defensa de Dassey presentó una petición de clemencia ante el gobernador de Wisconsin, Tony Evers. El gobernador rechazó la solicitud.

En 2005, cuando tenía 16 años, Dassey confesó a las autoridades que había ayudado a su tío a violar y asesinar a la fotógrafa Teresa Halbach. Fue declarado culpable de su asesinato en 2007 y desde entonces ha estado cumpliendo cadena perpetua en una prisión de Wisconsin.

En la petición, compartida en el sitio web del podcast “Condena Injusta”, los abogados argumentan que Dassey, ahora de 29 años, debería ser liberado porque su confesión fue refutada por la evidencia física en la escena y su incapacidad para describir con precisión la método con el que Halbach fue asesinada.

El caso de Dassey ha dado varios giros desde su arresto en 2005.

Fue declarado culpable de homicidio premeditado, agresión sexual y mutilación de un cadáver.

Por el primer cargo, fue sentenciado a cadena perpetua sin elegibilidad para supervisión extendida hasta noviembre de 2048, según la petición.

Un juez federal en Milwaukee anuló su condena en agosto de 2016, citando su edad, déficit intelectual y falta de un tutor durante el interrogatorio.

En noviembre de ese mismo año, el fiscal general de Wisconsin presentó una moción para liberarlo de prisión bajo la supervisión de la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos.

La Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE. UU. apeló la decisión y bloqueó su liberación, pero en junio de 2017 la corte confirmó la decisión del juez federal.

El caso volvió a cambiar en diciembre de 2017. El tribunal de apelaciones dictaminó que la confesión de Dassey de 2005, de la que luego se retractó, no debería descartarse, y confirmó su cadena perpetua.

Después de perder en los tribunales inferiores, los abogados de Dassey apelaron ante la Corte Suprema en febrero de 2018. La corte se negó a tomar el caso.

Avery, el tío de Dassey, solicitó su liberación en 2016. Anteriormente fue exonerado en 2003 después de cumplir 18 años de prisión por la violación de un corredor en 1985. La evidencia de ADN relacionó el ataque con otro hombre, y estuvo libre por dos años antes de ser arrestado nuevamente en 2005.

El caso ha despertado un gran interés entre la opinión pública. En 2016, una petición para el indulto de los Dassey fue enviada al entonces presidente Barack Obama: casi 130.000 firmas fueron recolectadas. La Casa Blanca respondió oficialmente: "Gracias por firmar una petición de We the People sobre el caso del asesinato de Teresa Halbach, que actualmente se presenta en la serie documental "Making a Murderer". Agradecemos su interés en este caso". El comunicado de la Presidencia expuso lo que implica el poder de indulto presidencial y señala que “el presidente no puede indultar un delito penal estatal”.

En 2019, la celebridad Kim Kardashian pidió al gobernador leer la carta que Dassey le remitía y usó el hashtag #BringBrendanHome (traigan a Brendan de vuelta a casa) en sus redes sociales.

-- Con información de AJ Willingham, Abel Alvarado, Rafy Rivera, Lisa Respers France, Cheri Mossburg, Rosa Flores, Ralph Ellis, Steve Almasy, Stephanie Becker, Barbie Latza Nadeau, Lianne Kolirin, Hada Messia, Lauren Said-Moorhouse y Scottie Andrew de CNN.