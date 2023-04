¿Qué harías con US$ 1.500? Podrías ver a Blackpink en México 1:10

(CNN Español) -- BLACKPINK no para de causar furor: la banda de K-pop ha tenido un ascenso meteórico desde su debut en 2016 y este año supera nuevos límites con su participación protagónica en Coachella y la gira "Born Pink" que la trajo a Latinoamérica.

Aquí, las claves para entender uno de los fenómenos musicales del año.

En el origen de BLACKPINK está el poderoso sello discográfico surcoreano YG Entertainment, que evalúa artistas en búsqueda de potenciales estrellas y las entrena de manera intensiva.

Así sucedió con el cuarteto conformado por Jennie, Jisoo, Lisa y Rosé, que desde su debut en 2016 se han abierto camino con una fuerza que recuerda a la de los BTS. Ellos tienen a su "ARMY" de fans y ellas a sus "Blinks".

Desde Corea del Sur, pero con origen cosmopolita

Parte del éxito mundial del grupo se debe a sus orígenes cosmopolitas. La cantante Rosé, nacida en Nueva Zelandia y criada en Australia, dijo en una entrevista con Time en 2022 —cuando la revista las distinguió como las artistas del año— que es una "ventaja" en el estudio que todas sean de "culturas diferentes".

Jennie nació en Corea del Sur pero creció en Nueva Zelandia, mientras que la bailarina Lisa es de Tailandia. La cantante Jisoo es la única del grupo nacida y criada en Corea del Sur.

'Supermujeres'

En el reciente reportaje de Time, las jóvenes repasaron su trayectoria. "Nos esforzamos mucho para poder parecer supermujeres", dijo la rapera Jennie. "Al final del día somos chicas muy normales".

Hablando de su éxito —y de las presiones que conlleva— Jennie dijo que el grupo actúa desde el corazón. "Si nos planteáramos esto desde el punto de vista empresarial, no podríamos hacerlo", dijo.

El año pasado, la banda habló en una entrevista con la Rolling Stone en cómo es su participación en el proceso para la creación de la música.

"No recibimos simplemente una canción terminada", dice Jisoo. "Participamos desde el principio, construyendo los bloques, añadiendo este o aquel sentimiento, intercambiando opiniones... y este proceso de creación me hace sentir orgullosa de nuestra música. Si solo recibiéramos canciones prefabricadas, se sentiría como algo mecánico. Siento más amor por el proceso, porque decimos: '¿Qué tal si añadimos esto en la letra? ¿Qué tal si añadimos este movimiento en la coreografía?'".

El documental ‘Blackpink: Light Up the Sky’ permite ahondar en la carrera de las cuatro jóvenes y en los sacrificios que han hecho para llegar a la cima: los entrenamientos previstos por YG Entertainment comienzan en la adolescencia temprana de las futuras estrellas, que eventualmente llegan a tener un día libre cada dos semanas.

Y aunque en el film las jóvenes expresan su entusiasmo por lo que hacen, también reflexionan sobre las pérdidas de una vida que es plena arriba del escenario, pero que puede tener una dejo de vacío cuando las luces se apagan.

Una máquina de romper récords

Desde su debut en 2016, BLACKPINK no ha parado de romper récords, dejando atrás a artistas de la popularidad de Justin Bieber.

Uno de sus primeros grandes logros llegó en 2018, cuando alcanzó varios primeros puestos en los listados HOT 100, Billboard 200 y Emerging Artists, los tres de Billboard. Desde entonces ha estado presente en los listados en repetidas ocasiones ("Ice Cream", una colaboración con Selena, se mantuvo ocho semanas en el .

Un año después, cuando ya tenían en su haber el récord al video más visto de un grupo de K-pop en YouTube, la banda logró el que fue, en 2019, el mayor debut de un video en la plataforma: en un día llegó a 56,7 millones de visualizaciones.

Ese año, su popularidad en la plataforma alcanzó tal punto que se lograron el primer video de un grupo de K-pop con 1.000 millones de visualizaciones. Se trataba de la canción “Ddu-Du Ddu-Du", publicada en 2018.

El 2019 también fue un año para el recuerdo de BLACKPINK, porque se trató de su debut en Coachella.

Un año después llegaron tres Guiness World Records gracias al video de "How You Like That", que destronaron al grupo masculino BTS.

A los récords siguieron los premios: en 2020 se convirtieron en las primeras mujeres del K-pop en ganar un MTV Video Music Award.

Un año después, llegaron a ser las artistas con más suscripciones en YouTube, superando a Justin Bieber con 65,5 millones de seguidores. Para 2022 la banda alcanzó los 75 millones.

Parece que nadie queda por fuera de órbita: en marzo el tenista Roger Federer publicó una foto con el cuarteto en París y, tal como sus hijos previeron, se convirtió en un éxito. Obtuvo más de un millón de 'Me gusta'.

Cómo se abrió camino el K-pop en Occidente

El éxito de BLACKPINK no es un caso aislado: la banda engrosa una lista de productos culturales surcoreanos que se han abierto camino y en la que destaca BTS en el terreno musical y series y películas como "El juego del calamar" y "Parasite" en el audiovisual.

Jung-Sun Park, profesor y coordinador de estudios de Asia y el Pacífico en la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills, indicó que las redes sociales e internet han "transformado totalmente los flujos transnacionales de la cultura pop".

"Las diversas plataformas de redes sociales han revolucionado las formas en que las personas encuentran y consumen la cultura pop y han diversificado enormemente las rutas de los flujos e influencias de la cultura pop”, dijo a CNN. En el pasado, las plataformas de medios tradicionales como las estaciones de radio y televisión han controlado lo que vemos y escuchamos.

La cultura pop de Asia oriental también ofrece algo más: diversidad.

Susanna Lim, profesora de estudios asiáticos en la Universidad de Oregon, dijo a CNN que los fanáticos occidentales exigen una mayor diversidad que en el pasado. Ella pone como ejemplo precisamente a los amantes del K-pop, señalando que muchos provienen de diversos orígenes y también pueden sentirse marginados por la cultura dominante estadounidense.

"El creciente interés en la cultura pop del este asiático refleja estos cambios demográficos y la conciencia cultural en EE.UU. y Occidente”, dijo. El K-pop está lleno de influencias occidentales, por lo que puede resultar familiar y desconocido para el público occidental, agregó Lim.

Una guía para escuchar a BLACKPINK

Si no eres uno de sus millones de oyentes mensuales en Spotify, te dejamos aquí el listado de sus temas más populares para que las conozcas.

Con información de Hafsa Khalil, , de CNN.