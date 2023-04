Subastan los objetos personales de Freddie Mercury

¿Cuál era el secreto de la voz de Freddie Mercury? Lo que explica la ciencia 1:03

(CNN)-- Alrededor de 1.500 objetos que pertenecieron a la difunta estrella del rock británico Freddie Mercury van a salir a subasta, entre ellos borradores nunca vistos de la letra de "We Are the Champions" escrita a mano, una de las canciones más famosas del grupo Queen. Los objetos los pone a la venta Mary Austin, amiga íntima de Mercury, quien heredó su patrimonio.

Además de los borradores de las letras de las canciones, entre los artículos que se pondrán a la venta figuran: unas gafas rosas con forma de estrella similares a las que Mercury llevaba en el vídeo musical de su éxito de 1977 "We Will Rock You"; su pequeño peine para el bigote de Tiffany & Co.; su guitarra, que se cree que utilizó para componer y grabar "Crazy Little Thing Called Love"; el chaleco que Mercury lució en su último vídeo musical, "These Are the Days of Our Lives", en 1991; y un linograbado de Pablo Picasso titulado "Jacqueline au chapeau noir".

Se espera que la famosa corona de Mercury —que se cree que está inspirada en la que llevará el rey Carlos III en su coronación el 6 de mayo— y la capa que la acompaña se vendan por hasta 80.000 libras esterlinas (US$ 100.000). El cantante llevó ambas para su interpretación de "God Save The Queen" durante su última gira con Queen, en 1986.

"Durante muchos años, he tenido la alegría y el privilegio de vivir rodeada de todas las cosas maravillosas que Freddie buscaba y tanto amaba. Pero los años han pasado, y ha llegado el momento de que tome la difícil decisión de cerrar este capítulo tan especial de mi vida", dijo Austin en un comunicado de prensa publicado el miércoles.

"Freddie era un coleccionista increíble e inteligente que nos demostró que hay belleza, diversión y conversación en todo; espero que esta sea una oportunidad para compartir todas las facetas de Freddie, tanto públicas como privadas, y para que el mundo comprenda mejor y celebre su espíritu único y hermoso", añadió.

En junio, lo más destacado de la exposición que muestra las posesiones de Mercury irá de gira por Nueva York, Londres, Los Ángeles y Hong Kong, dijo Sotheby's en el comunicado.

Los objetos se expondrán en Sotheby's de Londres entre el 4 de agosto y el 5 de septiembre. La colección se subastará en directo los días 6, 7 y 8 de septiembre, y se complementará con subastas en línea a partir del 31 de agosto.

"Mientras Sotheby's se transforma en el escenario de esta extraordinaria colección, la atención se centrará tanto en Freddie Mercury el showman, celebrando todo lo que ya sabemos sobre él, como en descubrir sus pasiones artísticas privadas menos conocidas", declaró en el comunicado el presidente de Sotheby's Europa, Oliver Barker, añadiendo que la colección será "la exposición pública más larga y espectacular de la historia de nuestra empresa".

Mercury, cuyo nombre original era Farrokh Bulsara, nació en Zanzíbar (actualmente parte de Tanzania) el 5 de septiembre de 1946.

Fue el líder y principal compositor de Queen, grupo formado en 1971 y popularizado por su fusión de heavy metal, glam rock y exagerada teatralidad.

"Bohemian Rhapsody", la ópera bufa del grupo, fue el single más vendido en Gran Bretaña durante nueve semanas tras su lanzamiento en 1975.

Los éxitos de 1977 "We Are the Champions" y "We Will Rock You" siguen siendo importantes himnos deportivos en todo el mundo, y la actuación de Queen en el concierto Live Aid de 1985 fue votada como el mejor concierto en directo de todos los tiempos en una encuesta de la industria musical realizada en 2005.

Mercury murió en Londres por complicaciones relacionadas con el sida el 24 de noviembre de 1991, un día después de anunciar que le habían diagnosticado la enfermedad.