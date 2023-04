Vacuna contra el cáncer de mama arroja resultados 'prometedores' 0:56

(CNN Español) -- La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) se empezó a usar a mediados de la década de 2000. En un inicio, se recomendaba una pauta que incluía tres vacunas. Sin embargo, recientemente, se demostró que el uso de una sola dosis de la vacuna podría ofrecer una muy alta protección contra la infección por el VPH, y como consecuencia, contra los cánceres que el virus podría provocar.

En este episodio, el Dr. Elmer Huerta explica cómo se pasó de recomendar tres vacunas a solo una. El consultorio está abierto, ¡bienvenidos!

Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de "En consulta con el Dr. Huerta”, tu podcast favorito de salud por CNN en Español. Te saluda el doctor Elmer Huerta, espero que estés bien.

En la reciente 35.ª Conferencia Internacional sobre el Virus del Papiloma, llevada a cabo en Washington DC del 17 al 21 de abril, investigadores kenianos dan a conocer un importante estudio que demuestra que una sola dosis de la vacuna contra el virus del papiloma humano brinda un 98% de protección contra el cáncer.

Hoy veremos en qué se basan los estudios que han llevado a reducir las dosis necesarias de las vacunas de tres en el 2006, a dos en 2014 y a una en la actualidad, y revisaremos además conceptos importantes acerca de los HPV, las enfermedades que causan y las vacunas.

Los virus del papiloma humano, VPH

En primer lugar, es importante hablar del VPH en plural, porque los VPH son una familia de más de 200 virus que infectan las células de las cubiertas del cuerpo, tanto la piel o cubierta externa, como las mucosas o cubierta interna.

Aproximadamente 40 de los VPH se contagian a través de las relaciones sexuales, y otros a través del contacto piel a piel, y no todos los VPH causan cáncer.

Este conocimiento ayuda a entender que los VPH pueden causar enfermedades en la piel de cualquier parte del cuerpo o en las zonas genitales femenina y masculina, las que incluyen la vulva, vagina, cuello del útero y pene.

También pueden causar enfermedad en la zona perianal, es decir alrededor del ano, además de la boca, lengua, garganta, laringe y bronquios.

De acuerdo con su capacidad de causar cáncer, los VPH se clasifican en dos grupos:

Los de alto riesgo u oncogénicos, que son aproximadamente 14 de ellos,

Y los de bajo riesgo, que no causan cáncer.

Los principales virus causantes de cáncer son el 16 y el 18, causantes del:

Los principales virus no causantes de cáncer son el 6 y el 11 que causan las verrugas genitales, una enfermedad de trasmisión sexual, mientras que el 2 y el 7 causan las verrugas vulgares, también conocidos como mezquinos, en manos y pies de niños y adultos.

Las vacunas contra el VPH

Con la aprobación el año 2006 de la primera vacuna contra los virus de papiloma humano, se hizo realidad -en parte- uno de los sueños más fervientes de la medicina, es decir, tener una vacuna contra el cáncer.

Las vacunas contra el VPH usan “partículas similares a virus” o VLP por sus siglas en inglés, las que se obtienen a partir de componentes de la superficie del virus, y que por carecer del ADN del virus, no son infecciosas, pero por parecerse mucho al virus natural, despiertan una fuerte reacción de anticuerpos, la que protege contra la infección.

En la actualidad existen dos tipos de vacunas HPV: Las cuadrivalentes, que protegen contra el VPH 16 y 18, causantes del cáncer, y 6 y 11, causantes de las verrugas genitales, y las nonavalentes, que además de proteger contra esos mismos cuatro virus, protege también contra cinco más, el 31, 33, 45, 52 y 58.

Número de dosis de la vacuna

Inicialmente recomendada como una vacuna de tres dosis en el 2006, las dosis fueron reducidas a dos por la OMS en 2017 y ahora, en una decisión extraordinariamente importante, ha sido reducida a una sola dosis.

Para entender cómo se han ido reduciendo el número de dosis de la vacuna, hay que recordar que a principios de la década del año 2000 se llevaron a cabo dos estudios fundamentales para el desarrollo de la vacuna HPV y probar su efectividad.

Estudios previos de fase 1 y fase 2 habían sugerido -en base a cálculos y proyecciones basadas en la medición de anticuerpos neutralizantes- que se necesitarían tres dosis para lograr una protección completa y duradera.

El primero, llamado Ensayo de papiloma contra el cáncer en adultos jóvenes (PATRICIA), empezó en el 2004 en más de 18,000 mujeres entre 15 a 25 años de países en América y Europa, mitad de las cuales recibió tres dosis de la vacuna, y la otra mitad un placebo.

El segundo, llamado Ensayo de Costa Rica, iniciado también en el 2004, en donde aproximadamente 7500 mujeres entre 18 y 25 años, fueron sorteadas a recibir tres dosis de la vacuna o un placebo.

Pero como la ciencia es una disciplina dinámica y está siempre en desarrollo, al concluir los estudios -y como sucede en muchos ensayos de investigación- se observó que miles de voluntarias no habían recibido las tres dosis que el protocolo requería.

Eso hizo que se presente la gran oportunidad de estudiar a ese numeroso grupo de mujeres que no habían completado el esquema de vacunación completo y ver cuáles eran sus niveles de anticuerpos y sobre todo, evaluar si la vacuna había funcionado en prevenir el cáncer, independientemente del número de dosis recibidas.

Para ser más específicos, de las casi 25,000 mujeres que participaron en ambos estudios, poco más de 22000 recibieron tres dosis, 1185 dos dosis y 543 una sola dosis.

En un estudio publicado en Lancet en junio del 2015, se describió que 4 años después de haber recibido tres, dos o una sola dosis de la vacuna, los investigadores encontraron que la eficacia para prevenir la infección por VPH 16 y 18 fue del 77 % para tres dosis, 76 % para dos dosis, y 85.7 % para una dosis.

Basado en esos y datos adicionales de estudios clínicos, la Organización Mundial de la Salud recomendó cambiar el número de dosis de 3 a 2 en 2014, lo que hizo que el Reino Unido haga lo mismo ese año y los Centros para la Prevención y el Control de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) lo hagan en octubre de 2016.

La efectividad de tan solo una dosis

Pero como todo cambia en ciencia, los investigadores empezaron a estudiar la posibilidad de usar una sola dosis de vacuna en vez de dos, un cambio potencialmente muy útil para los programas de vacunación sobre todo en países de bajos y medianos recursos económicos.

Es así que un estudio indio, hecho en casi 18,000 mujeres de 10 a 18 años, publicado en Vaccine en 2018, encontró que 7 años después de haber recibido una sola dosis de la vacuna VPH, las mujeres tuvieron la misma protección contra la infección por el VPH 16 y 18 que tres o dos dosis, investigación que abrió la posibilidad de que una sola dosis sea suficiente.

Posteriormente, varios importantes estudios han sido publicados sobre el tema, algunos de los cuales incluyen el estudio KEN SHE hecho en 2,275 mujeres en Kenia y publicado en el New England Journal of Medicine del 11 de abril de 2022, y cuyos últimos datos fueron anunciados en la reciente trigésima quinta reunión de la Asociación Internacional de Virus Papiloma Humano desarrollada en Washington la semana pasada.

El estudio DoRIS, hecho en 930 adolescentes en Tanzania y publicado en CCT de febrero de 2021; el estudio DEBS hecho en 200 adolescentes en Estados Unidos y publicado en BMC Cancer de abril de 2019, y el estudio en 1620 mujeres de 18 a 26 años en Estados Unidos, publicado en JAMA Network Open en diciembre de 2019.

Los tres coincidieron en demostrar que una sola dosis de la vacuna puede proteger de la infección por el VPH tan bien como lo hace dos.

Con esos y muchos otros estudios, el Grupo Asesor Estratégico de Expertos en Inmunización de la OMS, decidió en su reunión de abril de 2022, que la evidencia científica era suficiente para recomendar que los países cambien sus esquemas de vacunación a una dosis, en vez de dos.

Dicha decisión, publicada en el boletín del del 17 de junio de 2022, estipula que una sola dosis de la vacuna —bivalente o nonavalente— tiene 97,5 % de efectividad para proteger contra la infección por el VPH.

Ya algunos países han empezado a cambiar.

¿Qué países cambiaron su esquema de vacunación?

El Comité Conjunto de Vacunación e Inmunización del Reino Unido decidió el 5 de agosto de 2022 que en el programa de rutina para adolescentes, se use una sola dosis, recomendando 2 dosis a partir de los 25 años y 3 dosis para personas inmunodeprimidas y aquellas que se sabe que son VIH positivas.

Por su parte Australia ya ordenó el cambio de dos a una dosis el 6 de febrero de este año.

Hasta el momento, se ha encontrado que la protección contra la infección dura al menos 10 años con la vacuna cuadrivalente, y al menos 6 años con la nonavalente, estándose en plena evaluación los estudios a largo plazo para conocer la verdadera duración de la protección.

En total, ya son ocho los países, entre ellos el Perú, que han cambiado de dos a una sola dosis.

Para finalizar, es muy importante que los padres de familia hagan vacunar a sus niños y niñas contra los virus papiloma humano.

El hacerlo, no solo los protegerá de las verrugas genitales, una muy fastidiosa enfermedad de transmisión sexual, sino también de varios tipos de cáncer.

Esta recomendación es muy importante dado el reciente y devastador informe de la UNICEF, que demuestra que las coberturas de vacunación de América Latina han disminuido tanto que están casi a la par de las coberturas en África Oriental y Meridional, región que históricamente tuvo las coberturas de vacunación más bajas del mundo.

