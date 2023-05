Por qué el Día de la Madre es el más odiado entre los restaurantes

Así es el control de flores importadas en un aeropuerto de EE.UU. 1:45

(CNN) -- El Día de la Madre es una de las fechas más ajetreadas para los restaurantes en Estados Unidos. También tiene fama entre los camareros y el personal de los restaurantes de ser uno de los días más agotadores.



"Todos los camareros saben que trabajar el Día de la Madre es un infierno. De hecho, si muero y voy al infierno, totalmente imagino que sería como el Día de la Madre. Los 365 días del año", escribió Darron Cardosa en su libro "The Bitchy Waiter: I’m Really Good at Pretending to Care".

¿Qué tiene de malo? Desde los grandes grupos que acuden en oleadas ("¡la mayoría estamos aquí!"), pasando por los niños y abuelas quisquillosos con la comida, hasta los dramas por repartirse la cuenta y los que se quedan horas con una sola taza de café, los restaurantes odian estas festividades. Este año se prevé especialmente difícil, ya que la alta inflación y el aumento de los precios de los menús dan a algunos comensales una sensación extra de derecho.

Joe Haley, un artista que trabaja como camarero en un restaurante italoamericano de Quincy, Massachusetts, afirma: "La mera anticipación puede ponerte ansioso. Se llena de gente. La gente llama en el último minuto para reservar, hay otras personas que han hecho varias reservas para que su madre pueda elegir y nunca cancelan... la gente que saca a su madre una vez al año te dice '¡Nada puede salir mal!”.

Pero sucede. Con mesas grandes, un par de llegadas tarde pueden provocar el caos en la cocina. “Y todas las familias tienen al menos una oveja negra o un pariente político con el que no se puede contar ni para salvar una vida. El Día de la Madre me da pavor", añade Haley.

Chefs, camareros y propietarios afirman que este año los clientes han puesto sus expectativas muy altas: comidas para ocasiones especiales en una época de subida de los precios de los alimentos. En un mundo pospandémico, el lujo, o más bien la apariencia de lujo y exceso, está "de moda". En todo el país, los clientes estarán molestos si sus huevos benedictinos de US$ 30 dólares no están cubiertos de caviar el domingo.

Los gustos han cambiado, literalmente, desde el covid, dijo el chef Art Smith, que ha sido chef personal de Oprah Winfrey y Jeb Bush. Servirá cientos de platillos el Día de la Madre en sus cuatro restaurantes, incluido Homecomin, en Disney Springs, Walt Disney World.

¿La gente que lo visita? "Beben más. Quieren más carbohidratos: si son macarrones con queso, tienen que ser los más llenos de queso. Pero también quieren ensaladas y más guarniciones vegetarianas. Simplemente quieren más".

Un día ajetreado para los restaurantes

La Federación Nacional de Minoristas prevé que el gasto por el Día de la Madre alcance este año los US$ 35.700 millones, con un récord de US$ 5.600 millones solo en comidas o salidas, un 6% más que el año pasado. Es el segundo día más concurrido en el negocio de los restaurantes, únicamente eclipsado por San Valentín, según el sitio de reservas en línea OpenTable.

El Día de la Madre supone "un reto operativo", afirma Shawn Walchef, propietario de cinco restaurantes Cali BBQ en la zona de San Diego. “Es el día más ajetreado del año y también el día en que los clientes tienen más expectativas”. También espera cierto alboroto por las mesas en el patio: "En el sur de California, todo el mundo quiere sentarse fuera".

Para muchos restaurantes, esta es la primera gran festividades desde 2019 que no se ha visto ensombrecida por la pandemia. "Es mucha gente reuniéndose que no se ha visto en un tiempo", dijo el propietario Binh Douglas, quien abrió Main Prospect en Southampton, Nueva York, hace unos 18 meses.

Espera que los comensales del domingo gasten un 40% más de lo habitual, y que un tercio de los adultos añadan a su comida la "mimosa sin fondo" de US$ 19,95. Afortunadamente, los precios de los huevos y el marisco han bajado en las últimas semanas, dijo.

Precios al alza

Pero la inflación ha dejado su huella en el brunch del Día de la Madre. En el Breakers de Palm Beach, el brunch del Día de la Madre en el restaurante The Circle cuesta US$ 250 por persona (en comparación con los US$ 160 de 2019), con cócteles de champán ilimitados y un arpista que va de mesa en mesa.

En el familiar McLoone's Boathouse de West Orange, Nueva Jersey, que también alberga un bufé frente al mar, el brunch pasó de US$ 49,95 en 2019 a US$ 54,95.

Los precios son delicados. "Tu comida del Día de la Madre no puede ser odiosamente cara", dijo Derek Axelrod, copropietario del restaurante bar T del Upper East Side de Manhattan. Su menú del Día de la Madre costará probablemente más de US$ 100 por persona, pero no les reportará grandes beneficios. Para ello cuentan con las ventas de licores. Mientras tanto, el bar T está añadiendo al menú toques como un parfait de fois gras, arándanos y pollo.

Los camareros y propietarios también están bajo presión para "vender la langosta". Siete restaurantes diferentes del Venetian Resort de Las Vegas sirven comidas para el Día de la Madre que incluyen langosta. (El resumen del resort de todos sus menús para el Día de la Madre señala que un paseo posterior en góndola cuesta US$ 39 más).

Ophelia, un restaurante situado en una azotea cerca de las Naciones Unidas en Nueva York, resuelve el problema del "lujo" ofreciendo un menú en el que mamá lo tiene todo: huevo de codorniz frito, langosta, filet mignon, waffles y salmón ahumado, pero atención: es una presentación de "pequeños bocados" por US$ 59 por persona.

En Naples, Florida, la hamburguesa del restaurante Veranda E del domingo se servirá bajo cristal, y una nube de humo se elevará al destaparla. "Es algo nuevo para nosotros", dice la propietaria, Mary Brandt, que tendrá en el restaurante a cuatro generaciones de mujeres de su familia.

Para maximizar los beneficios y los asientos, las cadenas de restaurantes también están haciendo ajustes. Ruth's Chris Steak House, con locales en unas tres docenas de estados, abre varios para el desayuno o el brunch del Día de la Madre; en el de Fort Worth, habrá panqueques de arándanos silvestres. Y algunos Red Lobster ofrecen a las madres un cupón del 10% de descuento en su próxima comida, incluido el Ultimate Endless Shrimp Feast.

Así que reserva desde ahora y deja propina a tu camarero. De todas las fiestas, el Día de la Madre se considera tan estresante para los trabajadores que la Asociación Nacional de Restaurantes recomienda a los propietarios que se aseguren de que sus camareros están "alimentados y debidamente hidratados" y que se les dé un bono por "deber de combate", especialmente a las madres de la plantilla que trabajen en ese turno.

El camarero Joe Haley, de Quincy, tiene una idea mejor: "¿Por qué no pueden prepararle el desayuno a su madre ustedes?".