Juanes abre las puertas de su “Vida cotidiana”: así explica cómo se liberó de todos sus "fantasmas" en este álbum

(CNN Español) – Juanes acaba de lanzar “Vida cotidiana”, su primer disco con material inédito en casi 4 años. Se trata de su producción más personal, en el que el artista le canta a su matrimonio, a sus hijos, a la toxicidad de relaciones y hasta a las desapariciones forzadas de su natal Colombia.

En "Vida Cotidiana", Juanes también regresa a su esencia, a sus orígenes cimentados en el rock, dándole un lugar protagónico a su guitarra eléctrica. El disco también es un reflejo de los estudios musicales y de poesía que realizó durante la pandemia.

“Es un álbum al que le puse el alma entera y, de alguna forma, en el que me desnudo literal. Me pongo vulnerable y cuento historias muy personales de mi vida, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi país, desde lo más profundo de mi alma”, compartió Juanes con Zona Pop CNN.

El álbum, que es el décimo primero de su carrera, es el resultado de un trabajo introspectivo, no solo de sus relaciones familiares sino también de análisis de la música que lanzó en los últimos años.

“Ha sido un proceso de varios años llegar hasta este momento en donde me siento tranquilo y seguro de que lo que he estado haciendo es el camino. Había experimentado, había hecho muchas cosas, pero en este álbum vuelvo mucho a la esencia mía, que es a la guitarra, que es al rock, que es al pop y obviamente a la música también del Caribe, a esos elementos colombianos de la percusión, del sabor que tanto me gustan también”, dice Juanes.

Llegar al “Origen” para vivir la “Vida cotidiana”

Entre el covid-19 y la producción de este disco se atravesó un proyecto personal que Juanes empezó en 2019 y que se publicó en mayo de 2021, “Origen”.

Se trató de un disco y documental que presentó en Prime Video en el que cuenta, a través de canciones, cuáles son los temas y artistas que marcaron un antes y un después en su vida y que lo llevaron, melodía a melodía, a su camino como cantautor.

Precisamente, rasgar en esos orígenes musicales abrió, si se quiere, un portal en Juanes para mirarse también dentro de sí.

“Creo que la importancia de ese álbum, 'Origen', ahora lo veo (en otro nivel), porque creo que ese álbum fue como la antesala perfecta”, explicó.

Según el cantautor, trabajar en la producción de “Origen” lo llevó a reconocer que se sentía cómodo en la música que estaba sacando y que debía regresar precisamente a eso, a sus orígenes, al pop-rock con el que cautivó no solo a todo un país sino al continente entero.

Como muchos otros, “Vida cotidiana” es un disco pandémico, pero se diferencia de algunas producciones porque Juanes habla sin pudor de la crisis matrimonial que tuvo con su esposa, Karen Cecilia, o el momento cuando se sintió invisible para su hija mayor Luna, o del dolor que sintió al conocer la historia de desaparecidos en su país.

“Me liberé de todos los fantasmas y empecé a componer las canciones viscerales, desde el alma. Con el sonido que yo quería. Sin ninguna necesidad de pensar en tendencias, modas o cosas así, sino cómo ir sacando todo lo que tenía dentro”, insistió.

El cara a cara de Juanes con el dolor y la tristeza

Si bien Juanes ya había hablado del amor y de su hija Luna en otras canciones. En este disco lo hace desde el dolor. “Vida cotidiana” es quizás uno de los temas más desgarradores de la producción.

“Tu silencio me devasta / tanto que me duele el cielo”: así comienza Juanes en una canción dedicada a su hija.

“Fue muy hermoso el proceso de esta canción, Hermoso y difícil”, contó.

La canción habla de la dificultad que tuvo el cantante de procesar que su hija se estaba convirtiendo en mujer. “Yo me equivoqué como papá en la manera de entenderla”.

“Llegó un momento en que yo me sentía invisible para ella y eso me mataba. Me mataba. No podía entender cómo yo había llegado ahí. Esta canción es ofrecerle disculpas y decirle: 'Yo me equivoqué y, de alguna manera, te amo demasiado, eres mi vida”, explicó Juanes.

La crisis que tuvo con su esposa quedó plasmada en dos canciones: “Gris” nació del dolor y la tristeza al pensar que su matrimonio estaba a punto de terminar, y “Cecilia” es lo contrario, la canción de la reconciliación, del entendimiento.

“Le compuse a mi esposa en un momento de crisis. De discusiones y desencuentros. Me senté a escribir lo que yo realmente sentía. Decirle mirémonos a los ojos, olvidémonos de los problemas, vamos a bailar juntos esta vida. Yo te amo, yo no quiero separarme nunca de ti. Y si tú quieres estar conmigo, pues bailemos juntos”, relató Juanes a Zona Pop CNN.

Esta canción también es especial porque es la primera vez que Juan Luis Guerra colabora para un tema de Juanes.

“El gran honor que me da la vida y la música de poder contar con Juan Luis Guerra para cantar juntos esta canción. No tiene nombre. Había una frase que a mí me encantó que yo decía primero siento el aire acabarse si dejas de ser mi esposa, Juan Luis un día me dice: Juanes, no, tu esposa siempre tiene que ser tu novia. Cambiamos esa palabra por novia”, recordó el cantante colombiano a la par que explica que son ese tipo de detalles lo que lo hace admirar al maestro dominicano.

Colombia, otra protagonista en su “Vida cotidiana”

No es extraño que Juanes escriba de temas relacionados a su país. Lo ha hecho en el pasado con “Fíjate bien”, una canción que habla de las minas antipersonal.

En este disco, el cantante le dedica dos temas a su patria, “Canción desaparecida” y “Mayo”.

Canción desaparecida habla de las desapariciones forzadas en Colombia que, según el Centro de Memoria Histórica y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, asciende a más de 80.000.

El tema nació en 2021 luego de ver un video de YouTube, contó Juanes.

“Le doy clic y empiezo a escuchar a los exparamilitares, a los exmilitares, exguerrilleros, expolicías, hablando de las atrocidades que habían cometido en frente de las mamás y los papás de los desaparecidos. Y a mí eso me partió el alma. Yo sabía que esto había pasado en la historia de Colombia, pero nunca había escuchado esas historias así en primera persona. Yo creo que fue muy importante para mí, fue muy fuerte pero importante ver esto”, dijo.

“Me puse en sus zapatos por un momento , el de los papás y las mamás, y a mí se me partía el alma. Yo creo que era algo que yo necesitaba decir. Hace varios años no escribía canciones sociales, pero en este caso especial sentía esa necesidad”, agregó Juanes.

La polarización también tiene una canción

Las protestas en Colombia en los últimos años también tienen un espacio en la producción.

“Mayo es una canción que nace después de las marchas que hubo en Colombia los últimos tres años. En un momento concreto yo veía las marchas, veía lo que pasaba en las calles con los artistas y con los estudiantes, y había como una esperanza, había algo hermoso ahí. Era como un reclamar algo que mereces, digamos, estructuralmente cambiar al país. Pero a medida que fueron pasando las marchas, siento que todo empezó a volverse oscuro y confuso sobre todo”, dijo el cantante.

“Había muchas cosas, una frustración inmensa de varios sectores y yo creo que eso fue algo que a mí me marcó también a querer escribir desde la poesía, desde la música, sobre lo que yo estaba sintiendo respecto a este tema. Esta canción habla justo de eso, de un momento de tristeza, de ver cómo se diluía como un sueño y se convertía en algo más duro. Y después también de la reflexión y la esperanza de volver a encontrar algún día, ojalá una Colombia, una sola Colombia, porque siento que la polarización hoy es extrema”, completó Juanes.

“Vida cotidiana” tiene 11 temas y está disponible en todas las plataformas de streaming.