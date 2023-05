Los licores de los famosos 2:13

Nota del editor: John deBary es autor de "Drink What You Want: The Subjective Guide to Making Objectively Delicious Cocktails", CEO y fundador de Proteau, una empresa de bebidas zero-proof, y cofundador y presidente del consejo de la Restaurant Workers' Community Foundation. Esta nota fue adaptada de su original por The Food Network, que al igual que CNN, es propiedad de Warner Bros. Discovery.

(CNN) -- El whisky es una de las categorías de bebidas alcohólicas más amplias y complejas que existen y el bourbon es una de las mejor conocidas. Para ayudarte a explorar esta fascinante bebida espirituosa estadounidense, he aquí una guía rápida que te mostrará algunos secretos.



¿Qué es exactamente el bourbon? ¿Y cómo se elabora?

Legalmente, el bourbon se debe elaborar en Estados Unidos a partir de una mezcla de cereales, o una mezcla conocida como "mash", que contenga al menos un 51% de maíz y el porcentaje restante de centeno, trigo y cebada malteada.

Debe añejarse en recipientes nuevos de roble carbonizado, normalmente barriles. Los elementos clave son que se produzca mayoritariamente con maíz, en Estados Unidos y se añeje en un recipiente de roble nuevo carbonizado. Es habitual encontrar bourbons que se producen en Kentucky, pero es más una cuestión de tradición que de requisito legal. El bourbon se elabora en todo el país, desde Hawai hasta Maine.

En general, los sabores que se pueden encontrar en el bourbon son a tostado, algo dulce y con notas destacadas de caramelo, vainilla y especias. Son muy útiles en cócteles, quizá el más versátil de los alcoholes oscuros, junto con el ron.

Los productores de bourbon deben cumplir la norma de que el 51% de su receta debe ser de maíz, pero pueden jugar bastante libremente con los granos restantes. La mayoría incluye un porcentaje significativo de centeno, que puede dar a la bebida una nota verde herbácea, pero otros incorporan buenas porciones de trigo, que imparte una delicada suavidad, creando una bebida espirituosa más accesible. (Maker's Mark es un ejemplo notable de Bourbon con trigo).

Los bourbons también pueden variar en función de dónde se añejen y durante cuánto tiempo. Los producidos en Kentucky experimentan un cambio drástico de clima entre el verano y el invierno, lo que garantiza que la madera y el whisky tengan la oportunidad de integrarse realmente. El envejecimiento en barrica consigue varias cosas: en primer lugar, la madera incinerada del roble carbonizado actúa como un filtro (piensa en el carbón activado) que extrae los elementos indeseables del licor. En segundo lugar, la madera tostada infunde a la bebida en bruto aromas amaderados, de caramelo, vainilla y, a veces, coco. Por último, como la barrica no es hermética, la oxidación controlada ayuda a madurar y suavizar algunas de las notas más duras de la bebida.

El mejor en general: Four Roses Single Barrel Bourbon

En la jerga del whisky, el término "barril único" se refiere al que se embotella a partir de un barril concreto elegido por el destilador por su calidad excepcional. Esto contrasta con la mayoría de los whiskys, en los que se mezclan muchas barricas para obtener un producto uniforme y consistente. Four Roses es un productor emblemático de Kentucky, y esta botella, aunque un poco más cara, irá bien en cualquier situación.

Para beber derecho: Hillrock Solera Aged Bourbon

Los puristas del bourbon podrían burlarse de mi elección de un bourbon producido en el estado de Nueva York, pero este whisky es único y delicioso. En primer lugar, se añeja con el método de "solera", que es el más utilizado por los productores de jerez, donde el líquido recién producido se añade al añejo para crear un producto final que tiene una mezcla de whisky muy viejo y relativamente nuevo. Esto crea un carácter complejo que se ve reforzado por el tiempo que este Bourbon pasa en barricas de jerez Oloroso, lo que le confiere un carácter afrutado y picante.

El mejor para un Whisky Sour: Wild Turkey 101

En general, las bebidas espirituosas se embotellan a 80 grados o 40% de alcohol por volumen (ABV). En el caso del whisky, no es raro que ese porcentaje sea más alto (cerca del 45-50% ABV). El maestro destilador Jimmy Russel lleva más de 50 años trabajando con Wild Turkey, y su hijo se incorporó como maestro destilador en 2015. El bourbon de 50,5% ABV, equivalente a 101 grados, tiene la fuerza suficiente para que, mezclado con jugo de limón, clara de huevo y azúcar en una receta clásica de whisky sour, las notas cítricas especiadas sigan brillando.

El mejor para un Manhattan: Breckenridge Bourbon

Este destilador de Colorado afirma ser la destilería más alta del mundo, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Como antiguo barista, mi alcohol por defecto para un Manhattan sería sin duda el whisky de centeno, que tiene un toque más picante y fuerte que su primo el Bourbon, más suave y dulce. Esta botella, sin embargo, se elabora con una receta que incluye un 40% de centeno (la mayoría de los productores utilizan menos de la mitad en su mezcla). Esto le permite tener lo mejor de ambos mundos si eres una de esas personas que prefiere preparar sus Manhattan con bourbon.

El mejor para un Old Fashioned: Elijah Craig Small Batch Kentucky Bourbon

Se dice que el ministro baptista Elijah Craig fue el "inventor" del bourbon cuando "accidentalmente" carbonizó barriles de roble antes de almacenar en ellos su whisky. Sin importar la veracidad de esta afirmación, este bourbon es una excelente opción en todos los sentidos, y su elevado contenido en alcohol del 47% le confiere la fuerza suficiente para soportar la dilución que se produce al preparar un old fashioned.

La mejor relación calidad-precio: Old Grand Dad

Aunque no es mucho más barato que el Wild Turkey 101 mencionado anteriormente, el Old Grand Dad tiene más fama de ser "de gama baja", y no estoy del todo seguro de por qué. La primera vez que lo probé fue en un cóctel que creé durante mi estancia en Please Don't Tell, una coctelería de Nueva York, y desde entonces ocupa un lugar especial en mi corazón. Tal vez no sea mi primera elección para beber, pero esta botella es ideal para muchos tragos: highballs, julepes y old pals, por nombrar algunos.