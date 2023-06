Jim Bob y Michelle Duggar hablan de la docuserie "Secretos de la familia Duggar"

Michelle Duggar y Jim Bob Duggar aparecen en el programa "Today" de NBC News en 2012. Peter Kramer/NBC NewsWire/Getty Images

(CNN) — Jim Bob y Michelle Duggar se oponen a una nueva docuserie que se anuncia como "la exposición de la verdad debajo de la superficie estadounidense de la megafamilia favorita de los reality shows".

"Shiny Happy People: Secretos de la familia Duggar", que se estrena este viernes en Prime Video, profundiza tanto en las vidas como en las creencias de las estrellas de la antigua serie de TLC "19 Kids and Counting". (CNN y TLC forman parte de Warner Bros. Discovery).

La matriarca y el patriarca de la familia Duggar publicaron una nota en su página web en la que afirman: "El reciente 'documental' que habla de nuestra familia es triste porque en él vemos a los medios de comunicación y a quienes tienen malas intenciones haciendo daño a personas que queremos."

"Al igual que otras familias, la nuestra también ha experimentado las alegrías y los sinsabores de la vida, sólo que en un formato muy público", dice la nota. "Este 'documental' muestra tanto y a tantos de una manera despectiva y sensacionalista debido a que tristemente así es el entretenimiento en estos días".

Como parte de una organización religiosa llamada The Institute in Basic Life Principles, la familia se adhería a estrictas enseñanzas, entre ellas la prohibición del uso de métodos anticonceptivos, el noviazgo supervisado por la familia antes del matrimonio y la vestimenta modesta para mujeres y niñas.

CNN se ha puesto en contacto con el Instituto para recabar sus comentarios.

El programa se canceló en 2015 cuando surgieron acusaciones de que el hijo mayor, Josh Duggar, había abusado de varios miembros de su familia cuando era adolescente.

Aunque nunca fue formalmente acusado en relación con esas denuncias, Duggar fue declarado culpable en 2021 de recibir y poseer pornografía infantil, y posteriormente condenado a más de 12 años de prisión.

Su familia también protagonizó, sin él, la serie "Counting On", que fue cancelada en 2021.

Algunos de los miembros de la familia han compartido sus historias individuales.

La hija, Jinger Duggar Vuolo, publicó recientemente sus memorias, tituladas: "Becoming Free Indeed: My Story of Disentangling Faith from Fear.". Otra hija, Jill Duggar, aparece con su marido Derick Dillard en la docuserie.

"Siempre hemos creído que lo mejor para reparar relaciones dañadas o para reconciliar diferencias, es a través del amor en un entorno privado", escriben Jim y Michelle Duggar en su nota.

"Amamos a cada miembro de nuestra familia y continuaremos haciendo todo lo posible para tener una buena relación con cada uno", concluye la nota. "Tanto a través de los éxitos como de los desafíos nos hemos aferrado aún más a nuestra fe y hemos descubierto que a través del amor y la gracia de Jesús, encontramos fuerza, consuelo y propósito."