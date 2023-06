Vuelve el asiento de avión de dos pisos. Así es como luce ahora

La etiqueta en vuelos que todo viajero debe saber 2:23

(CNN) -- ¿Te sentarías justo debajo de otro pasajero? Puede que no suene muy atractivo en principio, pero el diseñador de asientos de avión Alejandro Núñez Vicente, de 23 años, cree que los asientos de dos pisos son el futuro de los vuelos económicos.

Es posible que hayas visto alguna foto del prototipo de asiento Chaise Longue, de Núñez Vicente, circulando por internet. A raíz de una exclusiva de CNN Travel, el año pasado, el concepto de Núñez Vicente se hizo viral, encendiendo un furioso debate y generando una oleada de reacciones de los posibles pasajeros: algunos indignados, otros perplejos, algunos intrigados, algunos todo lo anterior.

"Para ser sincero, la mala publicidad no existe", explica Núñez Vicente a CNN Travel. Como prueba de ello, está de vuelta en la Aircraft Interiors Expo (AIX) de Hamburgo, Alemania, mostrando una nueva versión de su controvertida Chaise Longue.

"La gente puede hablar y, en cierto modo, siempre odia la innovación", afirma. "La mayoría de las veces, cuando te enseñan algo nuevo, todo el mundo lo odia al principio, les asusta el cambio. Pero cuanto más lo enseñas y más lo desarrollas, y cuanto más lo ven, más se acostumbran".

El concepto de Núñez Vicente empezó siendo pequeño, como un proyecto universitario en 2021. Una nominación a los premios Crystal Cabin de 2021 –uno de los principales galardones del sector de la aviación– catapultó el concepto a la conciencia pública. Núñez Vicente puso en pausa su maestría y dedicó todo su tiempo, dinero y esfuerzos a hacer realidad su visión.

Hoy en día, Núñez Vicente tiene patrocinadores, acuerdos de colaboración y mantiene conversaciones con "los principales actores del sector". Cree que su asiento de dos pisos es el futuro de la aviación económica y trabaja sin descanso para hacerlo realidad.

Comodidad y capacidad de cabina

Cuando los posibles pasajeros se estremecen ante la claustrofobia potencial y los críticos sugieren que el diseño se debe a que las aerolíneas quieren meter más asientos en los aviones, Núñez Vicente insiste en que han malinterpretado sus intenciones.

En primer lugar, no pretende erradicar por completo los asientos normales de los aviones. Núñez Vicente imagina una cabina de avión en la que la Chaise Longue esté en el centro, flanqueada por dos filas de asientos normales. Es consciente de que el asiento no sería adecuado ni atractivo para todo el mundo, aunque cree que podría ser más cómodo para algunos pasajeros.

Núñez Vicente, quien mide 1,88 metros, ha pasado muchos vuelos apretado, luchando por el espacio para las piernas y sin poder dormir. Dice que diseñó la Chaise Longue para resolver el problema de los asientos de avión, no para empeorarlo.

Aun así, el diseñador admite que, para las aerolíneas, el atractivo de la Chaise Longue es el aumento del número de pasajeros.

"Muchas compañías aéreas y grandes empresas del sector intentan presionarnos para que pongamos más pasajeros en los aviones", afirma. "No es nuestra principal prioridad ni nuestro principal objetivo, pero con este tipo de diseño también es posible".

En la Aircraft Interiors Expo (AIX) de este año, el más reciente prototipo de Núñez Vicente será probado por un montón de peces gordos de las aerolíneas. Dice que siempre le entusiasma recibir opiniones del sector, pero también le interesa que otros posibles viajeros den su opinión.

Cuando la Chaise Longue saltó a los titulares en 2022, Núñez Vicente dice que recibió múltiples peticiones de personas que querían viajar a su ciudad natal, Madrid, para probar el prototipo ellos mismos.

"Ha venido gente a probarla, gente famosa que vio el artículo y dijo: 'Quiero ir a probarla'", cuenta Núñez Vicente.

Ahora Núñez Vicente lanzó la Chaise Longue en el Metaverso, gracias a una colaboración con una empresa llamada 3DSeatMap VR, para ilustrar cómo sería el asiento in situ en una cabina. Los usuarios virtuales pueden deambular por el diseño e inspeccionarlo por sí mismos.

Pero Núñez Vicente también está abierto a que cualquier persona, famosa o no, se acerque para experimentar el prototipo de Chaise Longue en persona y ofrecer una opinión sincera.

"Intentamos adaptarnos a todos los comentarios constructivos que recibimos", afirma. "Así es como avanzamos".

Probándolo

En el AIX 2023, CNN Travel fue la primera en probar el más reciente prototipo de Chaise Longue. Mi primera impresión es que es un poco más "real" que la prueba de concepto del año pasado. Hay cuatro filas –dos en el nivel superior y dos en el inferior– y los asientos de avión reciclados de 1995 ("son más viejos que yo", dice Núñez Vicente) se reclinan de verdad, lo que hace más fácil visualizar cómo podría funcionar esta estructura en un avión real.

El nuevo diseño mantiene el mismo concepto básico de dos pisos, con algunos cambios menores. Los precarios peldaños en forma de escalera que antes permitían subir al nivel superior se han sustituido por una versión más robusta. El equipaje del nivel inferior está ahora diseñado para ir debajo del asiento de delante. En lugar de pantallas integradas, la idea es que los pasajeros puedan utilizar sus dispositivos personales para entretenerse a bordo.

Núñez Vicente dice que también ha mejorado el espacio para las piernas en el nivel superior, y me parece bastante espacioso. Además, como no hay nadie directamente detrás de ti en el mismo nivel, puedes reclinar el asiento bastante hacia atrás, lo que es una ventaja.

Núñez Vicente también añadió una viga por encima de los asientos del nivel superior, para indicar la altura del techo. Mido 1,78 metros y me parece un espacio decente, aunque es difícil saber qué se siente al estar más cerca del techo que del suelo.

En cuanto al nivel inferior, a mí –alguien que no es aficionado a los espacios pequeños– me parece bastante claustrofóbico, pero esto será cuestión de opinión personal. Aunque tener una fila de asientos directamente en la línea de visión no será atractivo para todo el mundo, a otros no les molestará tanto, sobre todo cuando hay tanto más espacio para estirar los pies que en el asiento medio de un avión en clase turista.

Como el año pasado, llego a la conclusión de que para algunos viajeros que solo quieren dormir durante el vuelo, esta podría ser una solución eficaz.

Y aunque tres personas sentadas en las filas inferior y superior resultan un poco apretadas, la lucha por el espacio para los codos es exactamente igual en la clase turista normal.

Los asientos del nivel inferior se pliegan cuando no están en uso –al estilo de los asientos de cine–, lo que, según Núñez Vicente, hace que la fila inferior del diseño sea un poco más accesible y podría acomodar a usuarios de sillas de ruedas, aunque el asiento superior sigue estando fuera del alcance de cualquier persona con problemas de movilidad.

El futuro de los viajes

Núñez Vicente se ha pasado el último año viajando por el mundo, asistiendo a ferias de aviación y reuniéndose con expertos del sector para hablar de su visión.

Sus padres suelen estar a su lado apoyándole: su padre le ayudó a transportar el pesado prototipo de Chaise Longue por Europa en furgoneta, desde España hasta Alemania, para el AIX.

"Mi padre tiene sus propios problemas y negocios, pero viajó 2.200 kilómetros conmigo", dice Núñez Vicente.

Y la pareja de Núñez Vicente, Clara Service Soto, también trabaja en el Chaise Longue a tiempo completo, como directora de Operaciones del proyecto.

Los amigos de la pareja no lo entendían al principio ("Están locos, esto no va a pasar. ¡Qué están haciendo, están perdiendo el tiempo, no van a cobrar un sueldo, están desperdiciando los mejores años de su vida!", recuerda Núñez Vicente que les decían).

Pero dice que "ha habido un cambio de mentalidad" a medida que el proyecto ha ido creciendo y cobrando impulso. Y para Núñez Vicente y Service Soto, sacrificar su vida social merece la pena por el viaje salvaje que están disfrutando a cambio.

"Estamos viajando mucho y conociendo muchas culturas diferentes", dice Núñez Vicente. "También es enriquecedor, no se trata solo del proyecto, sino también del viaje que hay detrás".

Aunque Núñez Vicente afirma que las compañías aéreas están interesadas en la idea, no hay garantías de que Chaise Longue llegue a materializarse. Núñez Vicente está tramitando las certificaciones pertinentes, un proceso que será largo y complejo.

Núñez Vicente también es muy consciente de que, en general, las compañías aéreas no están interesadas en invertir en la clase turista. Hay excepciones, como la nueva clase turista SkyNest de Air New Zealand, pero la innovación suele producirse en las clases ejecutiva y primera.

Núñez Vicente cree que la estructura de dos pisos podría adaptarse a cualquier clase de avión. Acaba de presentar una versión del Chaise Longue para la clase turista, más o menos el mismo concepto, pero sin el asiento central inferior.

"Al fin y al cabo, con un asiento de dos pisos se optimiza el espacio, se aprovecha el espacio que de otro modo sería solo aire", afirma.

Y aunque el camino sea largo y el diseño no guste a todos, Núñez Vicente cree firmemente en su viabilidad.

"Sabemos que esto funcionará en algún momento y la gente lo agradecerá aunque ahora no lo sepa, agradecerá que alguien impulsara un nuevo asiento de clase turista", dice.