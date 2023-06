El verano turístico de "locura" en Europa ya comenzó. Y se va a poner mucho peor

Este es el asiento de avión de dos pisos, ¿viajarías en él? 1:28

(CNN) -- Desde la década de 1970, Steve Perillo, CEO y propietario de tercera generación del operador turístico Perillo Tours, con sede en Nueva Jersey, no había visto un aumento tan grande en los viajeros que reservan viajes a Europa.

La empresa, que es más conocida por sus viajes personalizados a Italia, suele vender alrededor del 80% de su capacidad en un año, dice Perillo. En lo que va de 2023, se han reservado aproximadamente el 96% de las 500 salidas anuales del operador, que también incluyen a España y Grecia como destinos, y Perillo espera que esa cifra alcance el 100% en unas pocas semanas, antes de que la compañía comience a comercializar su temporada 2024.

Para Perillo, los indicios de la exitosa temporada que se avecina comenzaron a aparecer el otoño pasado, cuando la compañía ofreció un descuento del Black Friday de alrededor del 5%. “Deberíamos haber cobrado más por el Black Friday”, bromea. “Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que [la demanda] era escandalosa, y llamé a todos mis amigos la noche del Black Friday y les dije: ‘Esto va a ser una locura’”.

En muchas partes de Europa, la locura ya está en marcha, ya que multitudes de turistas con destino a Europa siguen los pasos trillados de sus predecesores de 2022 en la oleada de cierre posterior al covid-19 de la temporada pasada.

Según el proveedor de seguros de viaje Allianz Partners, se espera que la cantidad de estadounidenses que viajen a Europa este verano aumente un 55% con respecto a las cifras del año pasado, que ya eran un asombroso 600% más altas que en 2021. Londres, París y Dublín encabezaron el 2023 la lista de los 10 destinos más populares revelados por la revisión anual de Allianz; Roma, Reykjavik, Ámsterdam y Lisboa también se ubicaron entre los 10 primeros.

La Comisión Europea de Viajes también pronosticó una fuerte demanda de vacaciones en Europa en 2023, con casi la mitad de todos los destinos en el continente esperando un regreso a más del 80% de las cifras de 2019.

Por supuesto, toda esa demanda ha hecho subir los precios. Según el sitio de seguimiento de vuelos Hopper, la tarifa aérea a Europa está en su punto más alto en cinco años. Los boletos de ida y vuelta al continente actualmente tienen un promedio de más de US$ 1.200, que es aproximadamente US$ 300 más que en 2022 (y un aumento del 26% con respecto a los precios previos a la pandemia en 2019), según un portavoz de la compañía.

Los precios de los hoteles también han subido. Según American Express Global Business Travel, los precios de los hoteles en Europa experimentarán los mayores aumentos durante 2023. París (un 10% más año tras año), Estocolmo (9%) y Dublín (8,5%) se encuentran entre los destinos que AEGBT prevé ver las subidas más altas.

Sin embargo, esos precios más altos no han amortiguado la pasión por los viajes colectivos. Durante semanas, muchos centros europeos han estado repletos de turistas, y los hoteles con entradas agotadas, los museos abarrotados y los restaurantes desbordados son cada vez más comunes, especialmente en ciudades con demanda como Barcelona, Roma y París.

"Apenas podías moverte por la calle"

Lo que es especialmente sorprendente para algunos es lo temprano que ha llegado la multitud en la temporada. “Si miro por la ventana, ya se siente un poco como julio”, dice Milou Halbesma, director del Museo de la Casa de Rembrandt en Ámsterdam, que se encuentra en la antigua casa del maestro holandés.

Esta primavera, el museo dio a conocer una importante renovación que abrió el espacio del ático al público, ofreciendo "30% más de Rembrandt" a los visitantes del museo, dice Halbesma. Anticipándose al “verano muy ocupado” que se avecina, el museo incorporó a cinco empleados adicionales para julio y agosto y agregó nuevos servicios para visitantes, que incluyen un recorrido multimedia disponible en 13 idiomas y un recorrido específico para niños.

En su conjunto, la escena cultural de Ámsterdam disfruta de un momento en el centro de atención tras el espectacular éxito de la exposición de Vermeer del Rijksmuseum que acaba de finalizar. Los entusiastas del arte y los visitantes de los museos son un grupo demográfico de viajes especialmente buscado por los funcionarios de la ciudad en medio de campañas en curso para reducir el "turismo molesto" como las despedidas de soltero y soltera.

“Estamos muy felices de recibir a todos, y también esperamos que haya más turistas culturales y menos despedidas de soltero y grupos como estos”, dice Halbesma. “La gente de Ámsterdam es la gente más agradable, la gente más tolerante y relajada del mundo. Pero [los turistas ruidosos] deberían comportarse un poco”.

Mientras tanto, en otros destinos del continente, programas populares como "The White Lotus" de HBO y "Emily in Paris" de Netflix también han atraído a hordas de fanáticos de las selfies. Según los datos de Expedia, las búsquedas de vuelos a ciudades de Sicilia —la isla idílica donde se filmó la segunda temporada de “The White Lotus”— se han disparado en tres dígitos este verano, con búsquedas en Messina hasta un 335% y Palermo en un 180%.

Jenn Rice, una periodista y consultora de marca con sede en Carolina del Norte, fue testigo de esa popularidad de primera mano en un viaje reciente a Palermo. Rice describió la capital siciliana como "absolutamente loca" a principios de junio, con turistas "llenándose a la calle como si fuera Mardi Gras".

“Simplemente no he visto tanta gente en la calle un sábado por la noche”, dice Rice, quien viajará por Europa durante tres meses por segundo verano consecutivo. “Apenas podías moverte por la calle para llegar a otro bar. La gente era como sardinas, amontonadas por todas partes”.

Atracciones, monumentos y eventos tradicionalmente populares también están sintiendo la atracción. Perillo dice que ha escuchado anécdotas sobre guías turísticos en Roma que tienen que llamar antes de una determinada fecha límite semanal solo para tratar de asegurar las reservas para el Coliseo. “La gente comienza a hacer cola en la llamada a medianoche solo para tener una oportunidad”, dice. “Todo el que quiere ir a Roma quiere ir al Coliseo”.

En París, Arnaud Morandi, gerente general de Fauchon L'Hôtel Paris, una propiedad boutique de cinco estrellas y 54 habitaciones, dice que los visitantes esperan obtener boletos de última hora para eventos como el Abierto de Francia, que actualmente está en marcha, importantes conciertos, o las reservas en restaurantes en demanda deberían moderar las expectativas.

“Parece que todo se ha vendido tan rápido”, dice Morandi. “Todo lo relacionado con el ocio, incluidos los buenos restaurantes y los hoteles de lujo, se reserva con mucha antelación, mucho antes que antes”.

Fauchon, que abrió sus puertas en 2018, continúa estableciendo sus propios récords de ocupación con varios días de entradas agotadas para junio, julio y agosto. “[La ciudad] no está tan ocupada como lo estará en unas pocas semanas, pero ya casi llegamos”, dice Morandi.

"Solo tienes que ser creativo"

Para hacer frente a las multitudes récord y los costos más altos este verano, muchos viajeros con destino a Europa se han visto obligados a ajustar sus planes. Rice, por ejemplo, confía en los trenes y transbordadores para evitar costos de vuelo "increíblemente caros", incluso en aerolíneas económicas como easyJet y Ryanair.

Los residentes europeos también están sintiendo la presión de sus propios planes de vacaciones de verano. Sarah Ferguson, quien se mudó a Ámsterdam desde el sur de Florida en abril de 2021 con su esposo y sus cuatro hijos, aún no ha regresado a Estados Unidos con su familia porque el costo de seis boletos de avión “simplemente no vale la pena, así que solo les decimos que todos vengan aquí”, explica.

Pero viajar por Europa, un gran incentivo para la mudanza de la familia al extranjero en primer lugar, se ha vuelto cada vez más prohibitivo. Los boletos para el tren, un modo de tránsito que Ferguson y su esposo estaban ansiosos por aprovechar, a menudo son más caros que los pasajes aéreos.

“Antes de mudarnos, tuvimos la idea de mostrarles a nuestros hijos estos increíbles países en estos maravillosos viajes en tren, y los seis íbamos a aprender cómo hacer una maleta e irnos”, dice Ferguson. “Desafortunadamente, ese no ha sido el caso en absoluto. Durante estos dos años, nuestros amigos expatriados hablan todo el tiempo de que los billetes de tren son más caros que los vuelos. Es ridículo".

Como resultado, la familia ha cambiado sus vacaciones de verano por aventuras al estilo de un viaje por carretera. Ferguson alquiló dos Toyota Corollas híbridos para hacer el viaje de 15 horas en agosto a un campamento en Croacia, que visitaron el año pasado y donde se hospedarán en una villa frente al mar esta vez. “Hicimos el recorrido el año pasado, y es hermoso”, dice ella. “Solo tienes que ser creativo”.

Pola Henderson, con doble ciudadanía estadounidense y polaca que ha vivido en París durante siete años, también ha cambiado la forma en que viaja por Europa. Hasta hace poco, Henderson, escritor de contenido y viajes, solía hacer uno o dos viajes de fin de semana a diferentes países cada mes. Pero se quedará más cerca de casa este verano, con viajes de fin de semana por Francia y más exploración de París.

“No puedo imaginar vivir sin viajar, pero ahora soy más exigente con lo que hago”, explica Henderson. “Pero ha sido muy frustrante… porque [viajar] se ha vuelto mucho más difícil y no solo en términos de precios, sino que también tenemos que planificar con anticipación”.

El tiempo dirá si les esperan más frustraciones a los viajeros en términos del caos de cancelaciones de vuelos, retrasos y otras interrupciones de la temporada pasada. Hasta ahora, han surgido algunos contratiempos, incluidas las protestas en curso en París, las huelgas sindicales y de miembros del elenco en Disneyland París a principios de junio y una falla en los escáneres de pasaportes en Heathrow y otros aeropuertos del Reino Unido durante un fin de semana festivo en mayo. Sin embargo, el estado de ánimo predominante entre muchos viajeros parece ser un híbrido de emoción y una actitud de "carpe diem", incluso en los lugares más concurridos.

“No puedes dejar de ir a ver estos lugares solo porque están abarrotados”, dice Rice. “Ahora hay mucha gente en todas partes, así que solo tienes que ser un poco más inteligente e investigar más. Pero lo más importante, haz y ve lo que quieras ver, no lo que digan los demás. He puesto a Venecia en esta lista de 'no se puede visitar porque está demasiado concurrida' durante años, y este es el año en el que voy a ir”.