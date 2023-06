Ryan Seacrest será el nuevo presentador de "Wheel of Fortune" tras el retiro de Pat Sajak

Ryan Seacrest en una grabación en directo de American Idol en mayo. Eric McCandless/ABC/Getty Images

(CNN) — Ryan Seacrest será el nuevo presentador de "Wheel of Fortune" en 2024, anunció este martes Sony Pictures Television, la compañía que produce el concurso, en un comunicado de prensa enviado a CNN.

Seacrest firmó un contrato de varios años con el programa y también será productor consultor, añadió el comunicado.

"Me siento muy honrado de seguir los pasos del legendario Pat Sajak. Puedo decir, junto al resto de Estados Unidos, que ha sido un privilegio y una alegría pura ver a Pat y Vanna en nuestras pantallas de televisión durante 40 años sin precedentes, haciéndonos sonreír cada noche y sentirnos con ellos como en casa", expresó Seacrest en un comunicado este martes.

"Pat, me encanta la forma en que siempre has celebrado a los concursantes y has hecho que los espectadores en casa se sintieran a gusto", continuó. "Estoy deseando aprender todo lo que pueda de ti durante esta transición. Probablemente muchas personas no lo sepan, pero uno de mis primeros trabajos fue presentando un pequeño concurso llamado "Click para Merv Griffin" hace 25 años, así que este es un momento en el que cierro el círculo y estoy muy agradecido con Sony por esta oportunidad. No puedo esperar a continuar la tradición de hacer girar la ruleta y trabajar junto a la gran Vanna White", añadió.

Sajak anunció el pasado 12 de junio que se retirará en 2024, después de presentar ""Wheel of Fortune" durante décadas.

"Bueno, ha llegado el momento. He decidido que nuestra temporada número 41, que comienza en septiembre, será la última", dijo Sajak en un tuit. Y añadió: "Ha sido un viaje maravilloso, y tendré más por compartir en los próximos meses. Muchas gracias a todos. (¡Si no hay nada más, esto mantendrá ocupados a los sitios de clickbait!)".

publicidad

Durante 40 años, Sajak y White han sido los presentadores del programa de televisión ganador de un Emmy. Ambos se consolidan como los presentadores más veteranos de cualquier show de televisión en la categoría de concursos.

Seacrest, al igual que Sajak, tiene una larga trayectoria como presentador de radio y televisión.

Ha sido presentador del concurso de canto de ABC "American Idol" durante 21 temporadas y copresentador del programa matinal de ABC "Live with Kelly and Ryan" junto a Kelly Ripa. Seacrest ha obtenido varias nominaciones a los Emmy y dos galardones por su trabajo.

Además, Seacrest es el presentador y productor del programa de radio matinal de mayor audiencia de Los Ángeles para la emisora 102.7 KIIS-FM de iHeartMedia, y ha aparecido anteriormente en los especiales "Live on the Red Carpet" de E! para varias galas de premios. Sigue siendo el presentador de "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" desde 2005.

Desde que Sajak anunció su retiro, se empezó a especular que Seacrest era el principal candidato para ocupar el puesto del querido presentador.

Sajak se convirtió en el presentador de "Wheel of Fortune" después de que Chuck Woolery dejara el programa en 1981. Sajak continuó con su labor cuando "Wheel" se convirtió en sindicato en 1983, y desde entonces ha presentado varios programas derivados, como "Celebrity Wheel of Fortune" de 2021. El programa se estrenó en 1975.

Sajak ganó un premio Daytime Emmy Lifetime Achievement en 2011 y ha ganado otros tres Emmy Daytime por su trabajo como presentador del querido show.

"Wheel of Fortune" es un programa de juegos similar a "Hangman" en el que los concursantes hacen girar una rueda para ganar dinero resolviendo sopas de letras, y ha sido un pilar de la televisión en horario de máxima audiencia que se emite junto a "Jeopardy".