La ola de calor extremo se extenderá por el centro de EE.UU. este miércoles

Ola de calor en EE.UU. podría causar estragos 1:52

(CNN) -- La intensa ola de calor que afecta a Texas desde hace más de una semana se extenderá hacia el norte y el este en los próximos días. Las alertas de calor (avisos de calor excesivo, advertencias de calor y avisos de calor excesivo) cubren ahora a más de 60 millones de personas desde Arizona hasta Florida y tan al norte como Kansas y Missouri.

Este martes se batieron o empataron varios récords diarios de temperaturas máximas, como en el aeropuerto Hobby de Houston (37 grados centígrados), Corpus Christi (38,3º C), Laredo (42,7º C) y Del Rio (43,3º C). Para Del Rio, este martes fue el décimo día consecutivo en el que se batió un récord de temperatura máxima.

Este miércoles, el calor de 38º C se extenderá hacia el norte hasta Oklahoma y Kansas, así como hacia el este hasta Arkansas y Luisiana. En Oklahoma City se espera una máxima de 41 grados centígrados, según el Servicio Meteorológico Nacional. El índice de calor oscilará entre 38º C y 46º C en gran parte de las llanuras centrales y meridionales, así como en el valle inferior del Mississippi.

Las temperaturas seguirán alcanzando los 38 grados centígrados en gran parte de Texas, Luisiana, Oklahoma, Kansas y Arkansas este jueves y también se extenderán a partes de Missouri, Illinois, Tennessee, Mississippi y Alabama.