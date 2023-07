Twitter anuncia otro polémico cambio: cobrará por TweetDeck

Éxodo masivo de usuarios de Twitter a otras redes sociales tras la decisión de Elon Musk 2:01

Nueva York (CNN) -- Se acerca otro polémico cambio en Twitter.

Únicamente los usuarios verificados podrán acceder a TweetDeck, la herramienta que permite organizar y controlar fácilmente las cuentas que se siguen, tuiteó la plataforma este lunes. Muchas empresas y organizaciones de medios de comunicación utilizan TweetDeck para gestionar y seguir diferentes perfiles.

La nueva medida se implementará dentro de un mes.

Se trata del más reciente cambio bajo la gestión del multimillonario y propietario de Twitter, Elon Musk, quien se hizo cargo de la empresa el año pasado y desde entonces ha tratado de añadir fuentes de ingresos al gigante de las redes sociales. Incluso pese a las quejas de algunos usuarios.

En abril, Musk empezó a ofrecer la marca de verificación azul a los usuarios que se suscribieran a su servicio pago conocido como Twitter Blue.

La noticia del cobro para TweetDeck llegó días después de que Musk anunciara límites temporales de lectura en Twitter, al restringir a los usuarios verificados la lectura de 10.000 tuits al día, mientras que para las cuentas no verificadas sería con 1.000 tuits y apenas 500 para las nuevas cuentas no verificadas. Musk dijo que la decisión respondía a "niveles extremos de robo de datos y manipulación del sistema", aunque eso no se pudo confirmar.

La compañía tuiteó que iba a lanzar una "versión nueva y mejorada de TweetDeck", pero añadió que todas las búsquedas, listas y columnas guardadas se trasladarían al nuevo sitio.

"En 30 días, los usuarios deberán estar verificados para acceder a TweetDeck", indicó el tuit.

Los usuarios se quejaron de que la antigua versión de TweetDeck no funcionaba después de que Musk implementara los límites de lectura.

Y justo antes de eso, Twitter parecía restringir el acceso a su plataforma a cualquiera que no estuviera registrado en una cuenta.

Twitter se enfrentó a un éxodo de anunciantes cuando Musk tomó las riendas de la compañía.