(CNN) -- "Barbie", de Greta Gerwig, recaudó la asombrosa cifra de US$ 155 millones en la taquilla doméstica durante el fin de semana, lo que la convierte en la película con el mayor fin de semana de estreno de 2023 y el mayor debut de la historia para una directora.

El estreno combinado de "Barbie" y "Oppenheimer", de Christopher Nolan, apodado "Barbenheimer", se convirtió en una sensación de la cultura pop, que podría revivir una industria cinematográfica en dificultades.

Barbenheimer fue el cuarto fin de semana más taquillero de la industria de todos los tiempos en Norteamérica, con un total de US$ 302 millones este domingo. Los analistas creen que crecerá aún más cuando se publiquen las cifras definitivas este lunes.

Por detrás de "Barbie", "Oppenheimer" estrenó en el mercado doméstico con US$ 80,5 millones durante el fin de semana, según Comscore. De acuerdo con Paul Dergarabedian, analista de medios de comunicación de Comscore, ambas películas duplicaron las previsiones de hace unas semanas.

Es algo sin precedentes no solo que dos películas lo hagan tan bien, sino que además se ayuden mutuamente con la tendencia Barbenheimer, dijo Dergarabedian.

"Realmente no puedo pensar en ningún paralelismo que se haya dado", dijo Dergarabedian. "Donde ambas películas se hicieron más grandes gracias a la otra".

También es una historia de dos trayectorias, dijo Dergarabedian, entre un éxito de taquilla comercial y un drama histórico de tres horas.

"Ambas pueden considerarse éxitos absolutos de taquilla, y ambas van a funcionar en las próximas semanas de forma diferente", señaló Dergarabedian.

Las dos películas pueden disfrutar de un verano con poca competencia, sobre todo "Barbie", ya que no ha habido superproducciones protagonizadas por mujeres desde "La Sirenita".

"Barbie" recaudó US$ 70,5 millones en los cines norteamericanos el viernes, incluyendo las funciones previas del jueves.

La película ha tenido el mayor arranque doméstico para una película dirigida por una mujer. Su comparación más cercana es "Wonder Woman" de 2017, dirigida por Patty Jenkins, que recaudó unos US$ 38 millones en su estreno, según Box Office Mojo. "Capitana Marvel", codirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, recaudó unos US$ 62 millones.

"Barbie" fue distribuida por Warner Bros., propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery.

Según Hollywood Reporter, las proyecciones previas de "Barbie" recaudaron US$ 22,3 millones.

La película de la muñeca de Mattel superó a "Oppenheimer", que obtuvo US$ 33 millones el viernes, también una hazaña impresionante.

Es una victoria para el director Christopher Nolan, que supera muchos de sus éxitos anteriores: "Inception" ingresó unos US$ 22 millones el día del estreno y "Dunkerque" 20 millones, aunque no alcanzó las cifras del día de estreno de "The Dark Knight" y "The Dark Knight Rises".

Según Shawn Robbins, analista jefe de Boxoffice Pro, cabe esperar este tipo de asistencia para las grandes películas de Marvel o Star Wars. Es una gran señal para los estudios de que no tienen que ir a lo seguro todo el tiempo, dijo.

"Cuando tienes dos películas muy esperadas, se contraprograman de muchas maneras y no se canibalizan la una a la otra", dijo Robbins. "Pueden tener éxito al mismo tiempo".

Antes de "Barbie", "The Super Mario Bros. Movie" tuvo la mayor apertura de 2023 con US$ 146,3 millones en el mercado doméstico.

Una campaña impulsada por las redes sociales para ver ambas películas dio lugar a un fenómeno Barbenheimer de doble función. Esto podría suponer un repunte muy necesario para la industria cinematográfica. Los estrenos veraniegos de principios de temporada, como "Indiana Jones and the Dial of Destiny", obtuvieron cifras de taquilla decepcionantes en su fin de semana de estreno, con US$ 60 millones en Estados Unidos y US$ 70 millones a escala internacional.

"Todo lo relacionado con esta película y el juguete es divertido", declaró a CNN Sheri Lambert, profesora de Marketing de la Universidad de Temple. "Creo que la gente busca evadirse".

Mattel tampoco es nueva en el marketing de la nostalgia, haciendo que la gente "se emocione mucho" con películas que les devuelven al pasado, añadió Lambert.