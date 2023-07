¿Persigue el gobierno de Biden a Trump usando al Departamento de Justicia? 9:29

(CNN) -- La mayoría republicana de la Cámara de Representantes se está convirtiendo en el brazo armado de la candidatura de Donald Trump a un segundo mandato en la Casa Blanca, mientras trata de arrastrar al presidente Joe Biden a un pantano de acusaciones de corrupción hasta ahora infundadas.

El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se muestra por primera vez públicamente favorable a la posibilidad de un juicio político contra el presidente, en un momento en que Washington se prepara para una posible tercera acusación penal contra su predecesor. La primera vez que planteó la idea fue este lunes en Fox News, y un día después la reafirmó en el Capitolio.

"¿Cómo se llega al fondo de la verdad? La única forma que tiene el Congreso de hacerlo es a través de una investigación de impugnación", dijo el republicano de California a los periodistas este martes, aunque no anunció formalmente tal investigación.

Los comentarios del presidente de la Cámara de Representantes fueron la última señal de que la mayoría republicana de la Cámara de Representantes busca crear una contranarrativa de corrupción centrada en Biden para quitar hierro al dos veces procesado Trump, que se enfrenta a la perspectiva histórica de ser el primer expresidente en ser juzgado penalmente mientras se presenta a un nuevo mandato en la Casa Blanca.

Quizá no sea casualidad que McCarthy haya lanzado su globo sonda del juicio político en vísperas de una comparecencia judicial en la que se espera que Hunter Biden se declare culpable de dos delitos fiscales menores en un acuerdo de culpabilidad que también resolverá una acusación de delito grave por posesión de armas si cumple las normas impuestas por el tribunal.

La palabra con "I" -—dadas sus connotaciones constitucionales— provocó de inmediato una conmoción en Washington, al tiempo que planteaba la cuestión fundamental de qué supuestos abusos de poder se proponían imputar al presidente los republicanos de la Cámara de Representantes, que hasta ahora no han aportado pruebas concretas de irregularidades.

Pero incluso si no consiguen presentar tales pruebas, los republicanos pueden ver una ventaja en avanzar hacia la destitución en esta época políticamente volátil en la que los hechos y la realidad son a menudo sustituidos por lo que ciertos líderes políticos quieren que sea verdad. Un drama de impugnación de Biden podría encender a los votantes de base del Partido Republicano, complacer a los partidarios conservadores de los medios de comunicación y crear un falso sentido de equivalencia sobre la conducta de Trump y Biden entre algunos votantes ya agotados por años de política amarga y polarizada. Y lo que es más importante para Trump y los republicanos de la Cámara de Representantes que están a sus órdenes, podría distraer la atención de la tormenta legal que rodea al expresidente.

La perspectiva de una batalla divisiva —en medio de una temporada electoral que ya se tambalea por las dos acusaciones a Trump— sin duda profundizaría las divisiones políticas. Después de un solo juicio político presidencial en los dos primeros siglos de la historia de EE.UU., el de Biden sería el cuarto en unos 25 años si los republicanos de la Cámara siguen adelante. Este escenario alimentaría los temores de algunos historiadores de que el proceso ya no es un raro recurso constitucional de última instancia, sino que se está convirtiendo en un reflejo partidista más habitual.

La Casa Blanca ha refutado repetidamente las acusaciones del Partido Republicano

Biden negó cualquier irregularidad. El mes pasado, declaró enfáticamente que no estaba presente cuando su hijo Hunter Biden supuestamente envió un mensaje de texto a un socio comercial chino en 2017, afirmando que estaba sentado con su padre. La Casa Blanca también criticó al senador republicano Chuck Grassley de Iowa la semana pasada por vender información "desacreditada" después de que publicó un documento interno del FBI que contenía acusaciones no verificadas de que Joe Biden estaba involucrado en un esquema de soborno extranjero que involucraba a la compañía de energía ucraniana Burisma mientras era vicepresidente. El documento no contenía pruebas de las acusaciones ni indicios de que Biden participara en el trabajo de su hijo para la empresa. Tampoco hay pruebas de que el presidente recibiera dinero alguno de Ucrania.

Pero la medida de Grassley desencadenó una nueva oleada de cobertura crítica de Biden en los medios conservadores y sociales con el potencial de confundir aún más al público.

En otra señal de su gran deseo de ganarse el favor de Trump, los líderes republicanos de la Cámara también han estado considerando la posibilidad de una acción legislativa para eliminar los dos procesos de destitución de Trump, a pesar de que tal medida no tendría legitimidad constitucional. Estos nuevos indicios de que la mayoría republicana de la Cámara de Representantes está siguiendo la línea de Trump siguen a sus esfuerzos por poner de relieve sus afirmaciones de que es víctima de un intento de la administración Biden de convertir el Departamento de Justicia en un arma para obtener beneficios políticos. Y en una audiencia a principios de este mes, los aliados del expresidente arremetieron contra el director del FBI, Christopher Wray, en medio de la furia conservadora por el papel de la oficina en una investigación sobre el presunto mal manejo de Trump de la información de seguridad nacional. En principio, Trump será juzgado por ese caso en mayo.

La sensación de que el Partido Republicano está más interesado en desencadenar un espectáculo político al estilo de Trump se ve reforzada no solo por su historial legislativo más bien escaso, sino también por un enfrentamiento en torno a un proyecto de ley de política de defensa nacional recientemente aprobado. La versión de la Cámara de Representantes de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional —que tendrá que conciliarse con la versión del Senado, controlada por los demócratas— estaba repleta de enmiendas sobre medidas sociales favorables a las bases, incluidos los esfuerzos para impedir que el Pentágono reembolse los gastos de los miembros del servicio que viajen para someterse a abortos o recibir atención reproductiva y para prohibir los programas de diversidad, equidad e inclusión.

¿Cambio de opinión sobre la iniciativa de juicio político?

McCarthy había rechazado durante meses las peticiones de juicio político contra Biden por parte de los miembros más radicales de su conferencia. En su lugar, el portavoz había sopesado la posibilidad de un juicio político de un funcionario como el fiscal general Merrick Garland o el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, que se enfrentará a críticas este miércoles sobre la crisis fronteriza en una audiencia de alto perfil de la comisión judicial de la Cámara.

Sin embargo, el equipo de CNN en el Congreso informó este martes que sus colegas habían convencido al presidente de la Cámara de Representantes de que, si iba a dedicar tiempo y capital político a un juicio político, debería apuntar al objetivo principal.

Los republicanos de la Cámara de Representantes han creado un torrente de insinuaciones y acusaciones, pero no presentaron pruebas de que Biden hubiera cometido delitos que cumplieran los requisitos constitucionales para un juicio político por traición, soborno u otros delitos graves. Varias comisiones de la Cámara de Representantes han intentado, hasta ahora sin éxito, probar sus afirmaciones de que Biden utilizó su poder mientras ocupaba la vicepresidencia para enriquecer a su familia a través de los contactos empresariales de su hijo.

Los republicanos, citando las acusaciones de dos denunciantes del IRS, afirman que el Departamento de Justicia interfirió en la investigación sobre los asuntos fiscales de Hunter Biden. Pero David Weiss, el fiscal designado por Trump a cargo del caso, ha refutado las afirmaciones republicanas de que fue obligado a ser suave con el hijo de Biden, diciendo que nunca se le negó la autoridad para presentar cargos en cualquier parte del país. Weiss se ha ofrecido a testificar en una audiencia del Congreso este otoño. El Departamento de Justicia dijo que es importante que el pueblo estadounidense lo escuche abordar las "tergiversaciones" sobre el caso.

McCarthy puede tener dificultades para detener un tren de juicio político

Los comentarios de McCarthy sobre el juicio político marcan la última ocasión en la que el orador apaciguó a los sectores más derechistas y pro-Trump de su conferencia, de quienes depende su estrecho control del mazo. Pero, irónicamente, su receptividad a su flanco derecho también corre el riesgo de alienar a los mismos votantes que apoyaron a Biden en 2020, pero luego ayudaron a entregar el control de la cámara al Partido Republicano en las elecciones de mitad de período del año pasado, aunque con una pequeña mayoría.

Este es especialmente el caso, ya que obligar a los republicanos más moderados a votar a favor de la destitución de Biden sería esencialmente un gesto inútil. Los demócratas controlan el Senado y se asegurarían de que no existe la mayoría de dos tercios necesaria para condenar y destituir a Biden tras un juicio en la cámara.

McCarthy insistió este martes en que solo contemplaba una investigación de impugnación —en lugar de un impulso a gran escala para una votación de impeachment— en la Cámara. Este enfoque podría ser una forma de convencer a los republicanos más moderados de que él simplemente está tratando de acceder a los poderes más amplios necesarios para obtener información de la Casa Blanca y de otros lugares que las investigaciones de destitución desbloquean.

Este martes, un legislador republicano vulnerable expresó sus dudas sobre una investigación de este tipo. "No sé si hemos llegado a un acuerdo para una investigación formal, pero sí quiero que la comisión investigue", dijo el representante de Nebraska Don Bacon.

Pero la cuerda floja entre los republicanos radicales que exigen la destitución y los miembros más amenazados de McCarthy es peligrosa. Teniendo en cuenta el pasado —incluidas las múltiples concesiones que el legislador californiano ofreció a los partidarios de la línea dura para conseguir su puesto—, es difícil verle enfrentándose a sus miembros más extremistas. A pesar de la escasez de pruebas concretas contra el presidente, muchos legisladores republicanos de base, comentaristas conservadores de los medios de comunicación y votantes de base del Partido Republicano parecen haber tomado ya una decisión sobre la culpabilidad del presidente.

El presidente de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, por ejemplo, insistió en que su investigación había desenterrado abundante material que sugería irregularidades por parte del presidente, afirmando que su investigación era como "rastrear a un oso sangrante a través de una tormenta de nieve. Hay pruebas por todas partes". El republicano de Kentucky no reveló la naturaleza de dichas pruebas.

Mientras la fiebre del juicio político se extiende por las bancadas del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, los republicanos de más alto rango en el Senado no acogen precisamente con agrado la perspectiva. El senador por Dakota del Sur John Thune, miembro de la cúpula republicana de la cámara, dijo que las acusaciones contra Biden le parecían "bastante preocupantes". Pero añadió, en una aparente insinuación de que un intento de impugnación podría ser contraproducente para el Partido Republicano, que la "mejor manera de cambiar el gobierno (es) ganar las elecciones". Refiriéndose al Partido Republicano en la Cámara de Representantes, añadió: "No sé qué tienen o qué pruebas tienen, pero el listón está muy alto, todos lo sabemos."

El senador por Utah Mitt Romney, que votó dos veces para condenar a Trump en dos juicios de destitución, también declinó respaldar otro impeachment, pero aconsejó a Biden "ser transparente", añadiendo que ese enfoque era la forma de hacer que "esas cosas desaparezcan".

El senador por Texas John Cornyn se negó a decir si creía que el juicio político era una buena idea, pero sugirió que los demócratas se buscaron ese destino. "Cuando se impugna a un presidente dos veces, lo que se repite, desgraciadamente, se repite. Odio vernos en esa situación, pero así es como estamos", dijo Cornyn a Manu Raju, de CNN.

El senador por Carolina del Sur Lindsey Graham, por su parte, argumentó que el primer impeachment de Trump había parecido impulsarlo con su base, planteando la posibilidad de que lo mismo pudiera ocurrir con Biden. Añadió, sin embargo, que cualquier prueba que vincule al actual comandante en jefe con los negocios de su hijo sería "un cambio de juego, porque el presidente Biden ha negado tener cualquier interacción con respecto a los negocios".

Los republicanos todavía tienen que demostrar que tienen una pistola humeante para usar contra Biden. Muchos de sus votantes argumentarían que ese también fue el caso cuando los demócratas acusaron a Trump. Pero en cada una de sus acusaciones, había una clara narrativa de irregularidades y abusos de poder. En el primero, el relato de una llamada entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, mostraba cómo el entonces presidente utilizaba su poder ejecutivo, la perspectiva de ayuda militar estadounidense y el armamento de la seguridad nacional de Estados Unidos para intentar coaccionar a Ucrania en una investigación sobre un futuro oponente político: Biden. El segundo impeachment de Trump siguió a un intento sin precedentes de anular unas elecciones democráticas que perdió y a un ataque multitudinario al Congreso por parte de sus partidarios, a los que dijo en un mitin que "lucharan como el demonio" antes de marchar hacia el Capitolio.

No hay nada tan claro que los republicanos puedan utilizar para intentar destituir a Biden. Pero eso no significa que no lo intenten de todos modos.