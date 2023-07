La jueza no aceptó el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden

¿Podría Hunter Biden ir a la cárcel? Mira lo que busca con su acuerdo 2:12

(CNN) -- La jueza de distrito Maryellen Noreika dijo que no estaba preparada para aceptar el acuerdo, y la audiencia terminó con Hunter Biden declarándose inocente por el momento.

La juez pidió a las partes que presentaran escritos adicionales explicando la estructura jurídica del acuerdo.

La jueza Maryellen Noreika calificó de "inusual" el acuerdo al que llegaron los fiscales federales con Hunter Biden por su delito de posesión de armas.

Dijo que el trato —por el que Biden entraría en el programa de desviación previa para resolver la acusación— contiene algunos "términos no estándar", como una "amplia inmunidad" frente a otros posibles cargos.

"No solemos hacer públicos los acuerdos de desviación", dijo la juez, refiriéndose a la medida adoptada por las partes para hacer público ese aspecto de su acuerdo y discutirlo en audiencia pública.

publicidad

Hunter Biden había comunicado al tribunal federal de Delaware su intención de declararse culpable de dos delitos fiscales menores que se le imputan.

Cuando se le preguntó si tenía intención de declararse culpable, Hunter le dijo al tribunal: "Sí, señoría".

Como parte de las condiciones de su puesta en libertad que se expusieron al inicio de la audiencia de este miércoles, Hunter Biden no puede beber alcohol ni consumir drogas ilegales. También puede ser sometido a pruebas de drogas al azar por funcionarios judiciales.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, el Departamento de Justicia acordó recomendar una sentencia de libertad condicional por los dos cargos de no pagar impuestos a tiempo para los años 2017 y 2018, según las fuentes. Hunter Biden debía al menos US$ 100.000 en impuestos federales para 2017 y al menos US$ 100.000 en 2018, pero no pagó lo que debía al Servicio de Impuestos Internos (IRS) antes de las fechas límite.

Durante la audiencia, los fiscales federales ofrecieron una larga y detallada descripción de los problemas fiscales y las problemáticas finanzas de Hunter Biden en el juicio del miércoles.

Biden no pagó entre US$ 1,1 millones y US$ 1,5 millones en impuestos federales antes de los plazos legales, dijeron los fiscales en el tribunal.

Los cargos se detallaron en una presentación penal en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en Delaware, donde el fiscal David Weiss, designado por Trump, hizo la investigación que en un momento exploró acusaciones de lavado de dinero, cabildeo extranjero y otros posibles cargos.

La investigación sigue en curso, dijo el Departamento de Justicia el mes pasado.

Pero el abogado de Hunter Biden, Christopher Clark, dijo en un comunicado que el acuerdo con los fiscales federales “resolverá” la larga investigación penal del Departamento de Justicia sobre el hijo del presidente.

“Hunter asumirá la responsabilidad por dos casos de delitos menores por no presentar los pagos de impuestos a su vencimiento en virtud de un acuerdo de declaración de culpabilidad”, dijo Clark en ese momento. “El Gobierno también presentará un cargo por arma de fuego, que estará sujeto a un acuerdo de desvío previo al juicio y no será objeto del acuerdo de culpabilidad.

"Sé que Hunter cree que es importante asumir la responsabilidad por estos errores que cometió durante un período de confusión y adicción en su vida. Espera continuar con su recuperación y seguir adelante”, agregó el abogado de Hunter Biden.

Se espera que el presidente Joe Biden pase este miércoles fuera de la vista del público, con reuniones con sus asesores en la Casa Blanca mientras su hijo Hunter comparece en un tribunal federal en Wilmington, Delaware.

Mientras Hunter Biden llegaba al tribunal de Delaware, el presidente tenía previsto recibir su sesión informativa diaria sobre inteligencia a puerta cerrada en la Casa Blanca, el único acto que figuraba en su agenda. No está previsto que comparezca este miércoles ante los periodistas, y cualquier comentario, aunque aún no está garantizado, probablemente llegará a través de la sala de prensa de la Casa Blanca.

La primera dama, Jill Biden, viaja al extranjero con su hija Ashley.

En una breve declaración, la Casa Blanca dijo anteriormente que los Biden “aman a su hijo”.

“El presidente y la primera dama aman a su hijo y lo apoyan mientras continúa reconstruyendo su vida. No tendremos más comentarios”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Ian Sams.

El expresidente Donald Trump criticó el acuerdo de culpabilidad de Hunter Biden en Truth Social: "¡Guau! El Departamento de Justicia corrupto de Biden acaba de aclarar cientos de años de responsabilidad penal al darle a Hunter Biden una mera "multa de tráfico". ¡Nuestro sistema está ROTO!"