Cómo ser una "piedra gris" puede protegerte de los narcisistas

La táctica de la roca gris puede ser útil para los conflictos, pero también si te quedas atascado en un monólogo sobre las grandes cualidades de un narcisista, según los expertos. Crédito: Michael Prince/The Image Bank RF/Getty Images

(CNN) -- Si hay una persona en tu vida que te arrastra a sus interminables dramas, juegos o conflictos, tienes una salida: conviértete en una "piedra gris".



La estrategia de la "piedra gris" es útil para lidiar con los narcisistas, aquellas personas que dependen de sentirse importantes o especiales, y consiste esencialmente en responderles de forma sosa y aburrida hasta que pierden el interés, explica el Dr. W. Keith Campbell, profesor de psicología de la Universidad de Georgia.

"No hay ninguna investigación real sobre esto, pero he hablado con muchas mujeres en estas relaciones, y he oído de gente en la que realmente confío que esto es algo efectivo", dijo Campbell. "Y tiene sentido en la teoría".

El narcisismo es complicado, pero esta técnica es sencilla, dijo el doctor Craig Malkin, profesor de psicología de la Facultad de Medicina de Harvard y psicólogo licenciado con sede en Cambridge, Massachusetts.

Esto es lo que hay que saber sobre los narcisistas y cómo salir airoso de los conflictos con ellos.

¿Qué es un narcisista?

Todo el mundo piensa que su ex era un narcisista, pero ¿lo era realmente?

publicidad

Depende de lo que entiendas por narcisista, dice Malkin.

Al igual que el neuroticismo o la simpatía, el narcisismo es un rasgo de la personalidad, por lo que todo el mundo se encuentra en algún punto del espectro narcisista, aunque su nivel sea muy bajo, añade Malkin.

"El narcisismo en general significa tener una visión exagerada de uno mismo, una especie de falta de relaciones cercanas y emocionalmente cálidas con otras personas, y también la necesidad de ser validado, o al menos querer ser admirado o querido", dijo Campbell.

A menudo, cuando se describe a alguien como narcisista, significa que el rasgo es más prominente en su personalidad de lo que lo es para la mayoría de la gente.

Para que una persona sea considerada narcisista, un profesional debe determinar que se encuentra en el 10% superior de la población en cuanto a niveles de narcisismo. Esto significa que 1 de cada 10 personas podría clasificarse de esta manera.

Lo que es más raro es el trastorno narcisista de la personalidad, una afección en la que los efectos del narcisismo generalmente van mucho más allá de hacer que una persona sea desagradable de tener cerca, dijo Campbell.

"Clínicamente, si destruye tu matrimonio, arruina tus relaciones de negocios, tu exceso de confianza en el trabajo te tiene como desmoronado... entonces se convierte en un trastorno", añadió.

Y eso es más raro: solo alrededor del 1% de la población padece este trastorno, añadió Campbell.

Los narcisistas se dividen en tres categorías: manifiestos, encubiertos y comunitarios, explicó Malkin.

El narcisista manifiesto es el típico: una persona abiertamente arrogante cuyo sentido de sí mismo gira en torno a sentirse mejor que los demás.

Los narcisistas encubiertos se comportan de forma diferente. Lo que creen que los hace especiales es lo mucho que sufren. A menudo, esto se manifiesta en que te atraen para que escuches sus penas mientras ignoran por completo tus preocupaciones, dice Malkin.

Por último está el narcisista comunitario, que se siente especial por ser el más servicial. "Es la persona que te susurra en una fiesta todas las cosas excepcionales que está haciendo por el vecindario", explica. "Quieren que entiendas que nunca has conocido a nadie más solidario o comprometido con las causas que ellos".

Cómo puede perjudicarte el narcisismo

Es difícil decir qué es exactamente lo que hace que alguien se convierta en narcisista, pero en general, las personas narcisistas tienden a tener un sentido débil de sí mismas y utilizan su ego para darse valor y obtener atención y admiración, dijo Deborah Ashway, consejera clínica licenciada en salud mental con sede en New Bern, Carolina del Norte.

Conseguir esa atención es tan importante, y sentirse vulnerable da tanto miedo, que los narcisistas suelen hacer lo que sea para conseguirla, afirma Malkin. Eso podría significar utilizar comportamientos de las distintas categorías de narcisismo, añadió.

A veces, para conseguir esa sensación de importancia, los narcisistas utilizan la ira, las amenazas, el menosprecio o se hacen las víctimas contra las personas con las que están relacionados, dijo Ashway.

"A veces, muy sutilmente, con el tiempo se desprograman de su (sentido del) yo", dijo.

Aunque lo ideal sería desconectarse de los narcisistas en la vida, a veces no es tan fácil. Las personas pueden pasar años sin detectar el narcisismo en alguien, y cuando lo reconocen, puede que ya compartan hijos, trabajen juntos o tengan otros vínculos estrechos que hacen que verse sea inevitable, dijo.

En los conflictos, o incluso en una simple conversación, es importante proteger el sentido de uno mismo y la independencia frente a los narcisistas, dijo Ashway.

¿Cómo funciona la estrategia de la "piedra gris"?

Imagina que estás atrapado en una conversación en una fiesta, dejando a tu hijo con tu ex, o al teléfono con un padre difícil.

Es posible que busque tus halagos, simpatía o indignación con comentarios cargados. En lugar de defender, explicar o pedir explicaciones, responde de la forma más concisa e insípida posible, dice Malkin.

"De acuerdo", "tienes derecho a tu opinión" y "claro" son respuestas que se dirigen a la persona sin invitar a más ni dejarse arrastrar a más, añadió.

"Te van a soltar porque ¿qué poder tienen? No son encantadores, no pueden manipularte, no pueden desestabilizarte", dijo Campbell. "Solo están haciendo lo que saben hacer".

Para algunos narcisistas, puede que lo atribuyan a que no eres lo suficientemente bueno como para comprometerte con ellos y seguir adelante. Otros pueden enfadarse inicialmente porque no les prestas la atención que buscan, dice Malkin.

Es importante saber con quién se está tratando, afirma Ashway. Si es probable que la persona solo sea un imbécil, esta estrategia puede ser muy útil. En cambio, si crees que podría llegar al maltrato físico, puede ser mejor buscar la ayuda de un profesional, añadió.

Sin embargo, es importante recordar que la “piedra gris” no se trata de cambiar el comportamiento del narcisista, dijo Malkin.

"No se trata de que tengan una perspicacia asombrosa", añadió. "Se trata de protegerte a ti mismo".