Bipalium kewense es una de las especies de gusanos martillo invasoras más comunes en los EE. UU., con más de 3000 avistamientos en el sureste compartidos con la base de datos de científicos ciudadanos iNaturalist. (Jason Ondreicka/Alamy Stock Photo)

(CNN) -- Son largos y delgados. Tienen cabeza de boomerang y están cubiertos de moco tóxico. Y se han estado escondiendo a simple vista en EE.UU. durante mucho tiempo.

Los gusanos planos invasores cabeza de martillo tienen cabezas curvas distintivas, cuerpos rayados que varían en color desde el amarillo claro hasta el marrón oscuro, y pueden secretar tetrodotoxina, una neurotoxina que se encuentra en el pez globo y los pulpos de anillos azules.

Algunas especies no miden más de una pulgada (2,5 centímetros) de largo, pero otras miden hasta 15 pulgadas (38 centímetros) de largo. Si los cortas en pedacitos, cada parte se regenerará en un gusano completo.

Los gusanos son conocidos en todo el sureste de EE.UU., y con los recientes avistamientos de tiburones martillo en Washington, DC, los neoyorquinos y otros en el Corredor Noreste pueden preguntarse cuánto tiempo pasará antes de que los invasores tóxicos avancen hacia el norte.

El problema es que los gusanos ya están en casa en el estado de Nueva York (y probablemente más del país de lo que sospechamos) y han existido durante décadas, dijo Peter Ducey, profesor de ciencias biológicas en la Universidad Estatal de Nueva York en Cortland. .

“Estos animales están muy extendidos en Nueva York”, dijo Ducey a CNN. “Están muy extendidos y son abundantes”.

Su número puede estar aumentando en el noreste, ya que el cambio climático trae temperaturas más cálidas y más precipitaciones, lo que permite que las poblaciones del sur se expandan hacia el norte, “pero aún no tenemos suficientes datos para saberlo”, dijo Ducey.

Una de las razones por las que las personas pueden ser más conscientes de los gusanos en este momento es su prominencia en las noticias y en las redes sociales, que tienden a favorecer las historias sobre "criaturas inusuales o aterradoras", dijo Ducey, y estos gusanos, y su impacto potencial en los ecosistemas de los alrededores— “son ciertamente inusuales”.

Mira, pero no toques

Los gusanos martillo son planarias, un tipo de gusano plano. Cinco especies de gusanos martillo invasivos, cuatro en el género Bipalium y uno en Diversibipalium, se establecieron en América del Norte, dijo Bruce Snyder, profesor asociado de biología en Georgia College and State University. Los gusanos se originaron en el sudeste asiático y se cree que llegaron a EE.UU. en 1891 en material de jardinería, según el Centro Nacional de Información sobre Especies Invasoras del Departamento de Agricultura de EE.UU.

Hoy en día, la mayoría de los gusanos martillo (también conocidos como planarias de cabeza ancha) se concentran en el sureste, donde prefieren los hábitats cálidos y húmedos.

“Están bastante en los bosques, pero también están asociados con el desarrollo humano”, dijo Snyder a CNN.

Debido a que los gusanos tienden a terminar donde sea que se transporte la tierra, “están en muchos jardines y patios y alrededor de las casas”, dijo. “Dentro de esos hábitats, están en la hojarasca. A menudo los encuentras debajo de rocas, troncos o pedazos de basura”.

Hasta la fecha, más de 3.000 avistamientos en los estados del sureste de una sola especie invasora de tiburón martillo, Bipalium kewense, se han compartido con la base de datos de científicos ciudadanos iNaturalist. Pero los gusanos también están presentes en California y Oregón, y desde 2022 ha habido informes de avistamientos en el sur y centro de Maine, según el Departamento de Agricultura, Conservación y Silvicultura de Maine.

La tetrodotoxina del tiburón martillo, que interrumpe la señalización de las neuronas a los músculos, puede enfermar a las mascotas si se comen los gusanos, según el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey. El contacto directo con los gusanos puede causar irritación de la piel en los humanos, pero los efectos pueden ser más graves si las toxinas ingresan al cuerpo a través de un corte, advirtió Ducey.

“En mi laboratorio, mis alumnos y yo usamos guantes cuando manipulamos los gusanos”, dijo. “Tratamos de tocarlos lo menos posible en general”.

Los tiburones martillo se alimentan de lombrices de tierra, moluscos e insectos, y pueden usar su veneno para someter a sus presas o disuadir a los depredadores, según el departamento de Nueva Jersey.

Un gusano ampliamente distribuido

Ducey comenzó a investigar los gusanos en la década de 1990, pero los tiburones martillo llegaron a Nueva York décadas antes; recuerda haberlos visto mientras crecía, en su patio trasero de Long Island.

La especie Bipalium adventitium fue detectada por primera vez en el área de Nueva York en 1947 por la zoóloga Libbie Hyman, quien informó del hallazgo en 1954 en la revista American Museum Novitates. Descubrió una población de gusanos en un jardín en el condado de Westchester, a unos 56 km al norte de la ciudad de Nueva York.

Hyman también identificó gusanos B. adventitium en California en 1943, "lo que mostró que el gusano ya estaba ampliamente distribuido en todo el país", dijo Ducey.

Sin embargo, después del descubrimiento de Hyman, “nadie los buscó mucho”, agregó.

Hace unos 25 años, Ducey y los estudiantes de su laboratorio buscaron las dos especies más distribuidas en los EE. UU.: B. adventitium y B. kewense. Los científicos encontraron gusanos en casi todas partes donde miraron, incluso donde no se habían reportado antes tiburones martillo.

Y una vez que esas especies invasoras se reproduzcan con éxito en la naturaleza, no irán a ninguna parte, dijo Ducey.

“El momento de conseguirlos es incluso antes de que lleguen a un nuevo lugar. Y luego, el momento de detenerlos es justo al comienzo de esas invasiones”, dijo. “Hay muy pocas especies invasoras que, una vez que se establecen, puedan eliminarse por completo”.

Gusano contra gusano

Los animales invasores pueden perturbar los ecosistemas comiendo especies nativas o superándolas. B. adventitium se alimenta principalmente de lombrices de tierra. Sin embargo, las lombrices de tierra en el noreste de EE.UU. también son especies invasoras de Europa y Asia, por lo que no está claro cuál podría ser el costo ambiental de esta depredación de invasores que se comen a los invasores, dijo Snyder.

"Tampoco tenemos grandes datos sobre exactamente qué especies de lombrices de tierra comerán los diferentes platelmintos", agregó. “Así que es muy desafiante tratar de averiguar cuánto impacto están teniendo”.

De mayor preocupación son los hábitos alimenticios de la especie de tiburón martillo B. vagum, que come caracoles y babosas. Algunas especies de caracoles en el sureste de EE.UU. están en peligro, "por lo que esa planaria invasora en particular podría ser la más dañina, aunque no está tan extendida como las otras dos", dijo Ducey. Sin embargo, se desconoce el alcance de esta depredación y se necesitaría más investigación para saber si B. vagum representa una amenaza para los caracoles en peligro de extinción, agregó.

Para aquellos que buscan deshacerse de los tiburones martillo en sus patios o jardines, no se recomienda cortar los gusanos, ya que eso solo genera más gusanos. La Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Estatal de Pensilvania sugiere colocar el gusano en una bolsa de plástico para que no se escape y aplicar sal o etanol, pero con mucho cuidado.

“Al manipular gusanos planos, se deben usar guantes o lavarse las manos después”, según una hoja informativa de la universidad. "El riesgo de la exposición prolongada a los productos químicos en la mucosidad de la planaria terrestre es probablemente bajo pero desconocido, por lo que se debe tener precaución de todos modos".

Mindy Weisberger es una escritora científica y productora de medios cuyo trabajo ha aparecido en las revistas Live Science, Scientific American y How It Works.