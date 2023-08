¿Podría Trump ser de nuevo presidente si es encontrado culpable? 5:49

(CNN) -- Un juez federal desestimó la demanda por difamación de Donald Trump contra E. Jean Carroll, asestando otro golpe legal al expresidente.

En una orden emtida este lunes, el juez Lewis Kaplan dijo que Trump no había probado que las declaraciones de Carroll en CNN el día después de que el jurado le otorgara US$ 5 millones al determinar que el expresidente abusó sexualmente de ella eran falsas o "al menos no sustancialmente ciertas", lo cual es la norma legal.

Trump demandó a Carroll en junio en base a su respuesta a las preguntas planteadas por CNN. Se le preguntó a Carroll sobre el veredicto que encontró que Trump abusó sexualmente de ella pero no la violó, según lo definido por la ley de Nueva York, y cómo lo tomó ella. Carroll respondió: "Oh, sí, lo hizo".

Al desestimar la demanda de Trump, el juez escribió: "De hecho, el veredicto del jurado en Carroll II establece, en contra de Trump, el hecho de que Trump la 'violó', aunque con sus manos en lugar de con su pene. Por lo tanto, establece en su contra la verdad sustancial de las acusaciones de 'violación' de la señora Carroll".

Kaplan agregó: "En consecuencia, no tiene mérito el argumento de Trump de que la conclusión del jurado sobre la cuestión de la 'violación' de derecho penal daba por falsas las declaraciones de Carroll, incluso si sus declaraciones razonablemente podrían interpretarse como una referencia a la 'violación' en ese ámbito especializado del Derecho Penal, tema sobre el cual este Tribunal ahora no se pronunciará".

El juez había rechazado anteriormente la solicitud de Trump de un nuevo juicio.

Está previsto que Trump vaya a juicio en enero por otra demanda por difamación presentada por Carroll en 2019 por declaraciones que Trump hizo mientras era presidente. Ese caso estuvo ligado a cuestiones legales mientras que la demanda presentada en virtud de la Ley de Sobrevivientes Adultos (conocida como Carroll II) fue a juicio en mayo, lo que resultó en una indemnización de US$ 5 millones.

El expresidente también apeló el veredicto del jurado y otros fallos "adversos".

Los abogados de Carroll argumentaron que el único problema para el jurado es cuánto debe pagarle Trump por daños y perjuicios. Los abogados de Trump argumentaron que debería haber un tope en los daños para evitar la doble contabilización del veredicto del jurado en el caso ASA.

"Ahora que el tribunal denegó la moción de Trump para un nuevo juicio o para bajar el tono del veredicto, E. Jean Carroll espera recibir los US$ 5 millones en daños que el jurado le otorgó en Carroll II", dijo el abogado de Carroll, Robbie Kaplan. "También continuará responsabilizando a Trump por lo que le hizo en el juicio en Carroll I, que está programado para comenzar el 15 de enero de 2024".

El juicio llega en medio de la temporada de primarias presidenciales, mientras Trump se prepara para defenderse de tres acusaciones penales.

"Estamos totalmente en desacuerdo con la decisión defectuosa y presentaremos una apelación en breve", dijo Alina Habba, abogada de Trump.