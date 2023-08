Michael Oher junto a su familia durante la ceremonia de graduación antes de un partido el 28 de noviembre de 2008, en Oxford, Mississippi. Crédito: Matthew Sharpe/Getty Images

(CNN)-- El exjugador de la NFL Michael Oher, cuya historia fue retratada en la película ganadora del Oscar "The Blind Side", presentó una petición en un tribunal de Tennessee para poner fin a la tutela de Sean y Leigh Anne Tuohy sobre él.



Oher afirma que los Tuohy le dijeron que iban a adoptarlo, pero en lugar de eso presentaron una tutela que lo privó de millones de dólares.

CNN se puso en contacto con los representantes de Sean y Leigh Anne Tuohy para obtener comentarios, pero aún no ha recibido respuesta.

Oher pide a la corte una orden para que los Tuohy "demuestren los motivos para el incumplimiento de sus obligaciones de proporcionar cuentas regulares o de actuar en el mejor interés de su protegido, Michael J. Oher".

Oher pasó a estar bajo la tutela del estado de Tennessee justo antes de cumplir 11 años, en 1996, y poco después empezó a vivir en la calle.

El padre de un amigo le ayudó a entrar en una escuela donde empezó a jugar al fútbol. Tenía que tomar autobuses y caminar más de una hora para ir a la escuela, según la petición.

publicidad

Durante el verano después de su tercer año, Oher comenzó a quedarse con Sean y Leigh Anne Tuohy de vez en cuando. "Mientras que otros padres de compañeros de clase de Michael lo veían simplemente como un buen chico necesitado, los tutores Sean Tuohy y Leigh Anne Tuohy vieron algo más: un joven crédulo cuyo talento atlético podía ser explotado para su propio beneficio", dice la petición.

Los Tuohy, "que no emprendieron ninguna acción legal en el Tribunal de Menores para asumir la custodia legal de Michael", invitaron a Oher a quedarse en su casa más a menudo y lo llevaban de compras.

En julio de 2004, cuando Oher cumplió 18 años pero aún era estudiante, los Tuohy le propusieron a Michael que se fuera a vivir con ellos, dice la petición. "Los Tuohy le dijeron a Michael que lo querían y que tenían la intención de adoptarlo legalmente. Michael les creyó, estaba encantado de formar parte de una familia de verdad y confiaba plenamente en el Sr. y la Sra. Tuohy" y los llamaba "mamá" y "papá" cuando ellos se lo pedían, dice la petición.

La petición dice que poco después de mudarse, los Tuohy le dieron los documentos legales que él creía necesarios para la adopción.

"Michael confiaba en los Tuohy y firmó donde le dijeron que firmara. Sin embargo, lo que firmó, y que Michael desconocía hasta febrero de 2023, no eran documentos de adopción, o el equivalente de los documentos de adopción", dice la petición. En cambio, los documentos designaban a Sean y Leigh Anne Tuohy como sus tutores. Los documentos de tutela fueron presentados por una abogada tan cercana a los Tuohy, a la cual le pidieron a Oher que la llamara "tía", afirma la petición.

Los documentos solicitaban que los tutores "tuvieran un control total sobre la capacidad de Michael Oher para negociar o celebrar cualquier contrato, a pesar de que era mayor de 18 años y no tenía ninguna discapacidad física o psicológica diagnosticada", afirma la petición.

La petición dice que en ningún momento los Tuohy le dijeron que tendrían "el control final de todos sus contratos" y que Oher fue informado falsamente por los Tuohy sobre que la "adopción" tendría que llamarse tutela ya que era mayor de 18 años, pero era "a todos los efectos, una adopción".

La petición dice que "los Tuohy se han presentado falsa y públicamente como padres adoptivos de Michael, hasta la fecha de presentación de esta petición".

Alrededor de septiembre de 2006, los Tuohy negociaron contratos para la película "The Blind Side", sobre el libro basado en la historia de la vida de Oher, para ellos y sus otros dos hijos a través de Creative Artists Agency para que cada uno recibiera "US$ 225.000 más el 2,5% de todos los futuros 'ingresos netos definidos'" condicionados a la firma de Oher. La película recaudó más de US$ 330 millones, según la petición.

El agente de Oher para el contrato figuraba como la abogada que presentó su solicitud de tutela.

Existe otro contrato de abril de 2007 "supuestamente firmado por Michael Oher" en el que cede su nombre, imagen, voz, etc. al estudio cinematográfico "sin pago alguno", afirma la petición.

Oher cree que la firma del contacto se parece a la suya, pero no está seguro de que haya sido falsificada, porque afirma que "en ningún momento, de buena gana o a sabiendas", firmó un documento en el que se explicara que cedía los derechos de su nombre, imagen, etc.

La petición dice: "Desde al menos agosto de 2004, los tutores han permitido que Michael, en concreto, y el público, en general, crean que adoptaron a Michael y han utilizado esa falsedad para obtener ventajas económicas para sí mismos y para las fundaciones de las que son propietarios o que controlan. Todo el dinero obtenido de esta manera debe, en conciencia y equidad, ser restituido y pagado a Michael Oher".

En la petición se pide a los Tuohy que presenten una contabilidad jurada del dinero perteneciente a Oher que debería habérsele pagado.

La historia fue reportada por primera vez por ESPN.

CNN también se puso en contacto con Michael Oher y su abogado, pero aún no ha recibido respuesta.

En un comunicado emitido a WATN-TV, Oher dijo: "Tengo el corazón roto por la revelación compartida en la demanda de hoy. Esta es una situación difícil para mi familia y para mí. Quiero pedir a todos que por favor respeten nuestra privacidad en este momento. Por ahora, dejaré que la demanda hable por sí misma y no ofreceré más comentarios".

Parte de la historia de la vida de Oher fue recogida en el libro de 2006 "The Blind Side: Evolution of the Game" de Michael Lewis y la película adaptada del mismo nombre en 2009.

CNN se puso en contacto con los representantes de Lewis para obtener comentarios, pero no ha recibido respuesta.

Como se informa en el libro, Oher nació en la pobreza en Memphis y, con su madre luchando contra la adicción, fue de un hogar a otro y cambió de escuelas durante gran parte de su infancia. Tenía una rara combinación de tamaño y atletismo y se convirtió en una estrella de la línea ofensiva del equipo de fútbol americano en la escuela privada Briarcrest, ganando finalmente una beca para asistir a la Universidad de Mississippi, el alma mater de los Tuohy.

Oher fue titular en 47 partidos consecutivos en Ole Miss y fue nombrado All-American por consenso en 2008.

Los Baltimore Ravens eligieron a Oher en el puesto 23 de la primera ronda del Draft de la NFL de 2009, y el linier de 1,95 m y 140 kg causó un impacto inmediato, ya que fue nombrado subcampeón en la votación de la AP para el Novato Ofensivo del Año.

Jugó tanto de tackle izquierdo como derecho en Baltimore durante cinco temporadas, ayudándoles a ganar el Super Bowl en 2013. A lo largo de su carrera en la NFL, fue titular en 110 partidos durante 8 temporadas con Baltimore, los Tennessee Titans y los Carolina Panthers.

Oher ganó más de US$ 34 millones durante su carrera en la NFL, según Spotrac, un sitio web que rastrea los contratos deportivos.

Sandra Bullock ganó el premio a la mejor actriz por su interpretación de Leigh Anne Tuohy en la 82° edición de los premios Oscar de 2010.

-- Amy Simonson de CNN contribuyó con este reportaje.