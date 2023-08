Javier Milei y la particular relación con sus perros

Argentina: ¿quién es Javier Milei, la sorpresa política? 6:36

(CNN Español) -- Luego de ser el más votado en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del domingo, en Argentina, el candidato Javier Milei festejó en un prestigioso hotel de Buenos Aires y dedicó su triunfo, entre otros, a sus cinco perros. “Y se imaginarán a quienes también... a mis hijitos de cuatro patas: a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas”, dijo.

El líder del partido La Libertad Avanza vive con cinco mastines ingleses, que pesan entre 80 y 100 kilogramos cada uno. Milei reconoce en cada uno de estos canes a su verdadera familia, según contó durante una entrevista en el programa televisivo Infama recargado, del canal América TV. El primero en llegar a su vida fue Conan, un ejemplar que conoció en la provincia argentina de Córdoba y que debe su nombre a la serie literaria de Robert E. Howard, “Conan, el bárbaro”.

Según Milei, Conan tiene un carácter muy particular. Afirma que su perro socializa con muy poca gente. "Para ver, digamos, cómo reacciona ante una persona, le hago escuchar audios y, en función de eso, sé cómo reacciona o no", sostuvo el economista en una entrevista en 2019 en el programa “Infama recargado”, del canal América TV. Asimismo, dijo que el perro y su hermana son los únicos seres que nunca lo han traicionado, y hasta reconoció que le gustan más los perros que las personas.

La familia se agrandó y llegaron los “nietitos”, como él los llama, todos con nombres de famosos economistas: Murray, por Murray Rothbard; Milton, por Milton Friedman; Robert y Lucas, por Robert Lucas. Es paradójica la combinación de nombres que hace Milei. De los tres economistas, solo Rothbard se identificaba con el libertarismo de la Escuela austríaca, en la que Milei dice hoy inspirarse. Tanto Friedman como Lucas pertenecieron a la Escuela de Chicago, que si bien comparte su carácter neoclásico, tiene un enfoque más moderno de las herramientas económicas y acepta varias ideas del keynesianismo, que los libertarios repudian.

Por cuestiones de celos, “papá Conan” y los cinco “hermanos” nunca se juntan. Milei sufrió hace algunos años una importante mordida de uno de ellos, cuando quedó en el medio de una pelea. “Se disputan quién, digamos, es el preferido [...], se generó ese intercambio, que, o sea, por estar en el medio, digamos, quedó mi brazo en el medio, nada más”, intentó suavizar Milei con el brazo enyesado en el programa de la TV argentina “Implacables”.

Los perros viven con Milei en una casa con habitaciones adaptadas, dice el candidato presidencial, para su confort. Alimentarlos, cuenta, supone una bolsa de 15 kg de alimento balanceado cada tres días.

Milei asegura que los perros son lo primero en su vida: “Cuando yo me quedé sin laburo y tenía la guita de la indemnización, saqué la cuenta cuánto tiempo iba a tardar para volver a conseguir laburo y dije: 'Como me va a ir mal, va a tardar el doble'. [...] Las restricciones eran: el paseo de Conan no se toca, la calidad de la comida de Conan no se toca, no se tocaba nada de las cosas de Conan.

Me daba a mí para, sabes qué, comer una pizza por día. Y desayunaba, almorzaba y cenaba con pizza. Por eso, llegué a pesar 120 kilos", le dijo a Ernesto Tenenbaum en una entrevista radial con Radio con vos.

Excéntrico y multifacético, el líder del discurso “liberal libertario”, como él se identifica, formó una gran banda canina en su hogar. Cuenta que Conan, el hijo, duerme todas las noches con él y sus cuatro nietos completan un cuadro familiar de alto pedigree.