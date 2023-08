Messi en el partido del Inter Miami vs. Nashville SC: previa, a qué hora y cómo verlo en vivo

Dosificar a Messi, la misión de Inter Miami y Argentina 1:25

(CNN Español) -- El segundo partido del Lionel Messi por la MLS es este miércoles ante Nashville SC, rival al que ya enfrentó en la final de la Leagues Cup y con el que empató 1 a 1, aunque luego en los penales festejó el equipo del Inter Miami.

Messi viene con una carga de partidos que llevó al director técnico Gerardo "Tata" Martino a dejarlo en el banco en el último encuentro ante New York Red Bulls, pero se espera que pueda jugar de entrada este miércoles. Su segunda presentación por la MLS será de local, en un DRV PNK Stadium con aforo completo, como ya es costumbre desde que el astro argentino arribó a la Florida, y con un deseo de festejar una victoria como local en la MLS después de 109 días. La última vez que ganó por MLS el equipo de Miami fue en mayo frente a New England Revolution, cuando vencieron al equipo de Massachusetts por 2 a 1.

La realidad del equipo antes de la llegada de Messi era marcadamente mala. Tan solo cinco victorias en 22 partidos para sumar 18 puntos y ubicarse últimos en la Conferencia Este. La victoria del sábado por 2 a 0 ante New York Red Bulls lo saca de ese escalafón y lo ubica a 11 puntos de la zona de playoffs con 10 partidos por disputarse.

El Rival: Nashville SC

Nashville SC es otro de los equipos jóvenes de la MLS. Fundado en 2013 para disputar la National Premier Soccer League, en 2020 el equipo de Tennessee hizo su debut en la MLS, la liga más importante de Estados Unidos. El 1 de mayo de 2022 inaugura su estadio, el Geodis Park, con capacidad para 30.000 personas. Su entrenador es Gary Smith, que está al frente del equipo desde 2018, época en la que disputaba la United Soccer League.

En la temporada actual se ubica en la séptima posición de la Conferencia Este con 38 puntos. Uno de sus jugadores destacado es el alemán Hany Mukhtar, goleador de la liga y del equipo con trece tantos. Otro de los jugadores importantes del plantel es Walker Zimmerman, defensor y capitán del equipo. El internacional por la selección de Estados Unidos se perdió el último encuentro ante Atlanta United por lesión y no se sabe si será de la partida.

publicidad

El último partido de Nashville SC fue derrota como visitante por 4 a 0 frente a Atlanta United. Más allá de su buen pasar por la Leagues Cup, donde llegó a la final para finalmente caer ante el Inter, lleva 3 derrotas consecutivas por la MLS, con siete goles en contra y ninguno a favor.

El debut de Messi en la MLS

Sesenta minutos desde el pitazo inicial del encuentro entre Inter Miami vs. New York Red Bulls se demoró el debut de Lionel Messi en la MLS. Gerardo Martino decidió preservarlo después de un desgaste de 8 partidos en 36 días entre Leagues Cup y Us Open Cup, y no lo alineó de arranque en el regreso de la liga después de 40 días. El estadio, impaciente, lo esperaba con una ovación cuando ingresó en lugar de Leonardo Campana. No era la primera vez que el Red Bull Arena tenía que esperar un poco para ver una función del 10. Cuando la Selección Argentina jugó un amistoso en ese estadio ante Jamaica el 27 de septiembre de 2022, Messi también ingresó en el segundo tiempo. Y esa vez también, convirtió. Como un déjà vu de aquel encuentro, Messi entró, la gente lo ovacionó, festejó un gol y su equipo ganó.

La MLS tuvo que esperar para ver su magia, pero le sobraron 30 minutos para inventar un pase que nadie había imaginado y convertir un gol para el 2 a 0 definitivo del Inter Miami ante el equipo de New York. Y con esta victoria imaginar la chance de los playoffs, algo que era tan lejano antes del 10 y ahora es una ilusión alimentada por la magia de Lionel Messi.

A qué hora y dónde ver Inter Miami vs. Nashville SC

Torneo: MLS

Estadio: DRV PNK Stadium

Capacidad: 21.000 aficionados

Ciudad: Fort Lauderdale, Florida

Horario:

6.30 P.M. Ecuador, Perú y Colombia

7.30 P.M. Miami, Chile, Bolivia, Venezuela y Paraguay

8.30 P.M. Argentina, Brasil y Uruguay

MLS Season Pass en la app Apple TV